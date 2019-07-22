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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (2258) рейдерство (815) указ (340)

 Зеленский подписал указ о борьбе с рейдерством

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Указ предусматривает внесение изменений в программное обеспечение государственных реестров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре. Схемы разные, а суть одна", - сказал заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.

Он отметил, что ранее отключение недобросовестных регистраторов происходило в ручном режиме, но рейдерство оставалось. Указ предусматривает разработку и принятие законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.

Читайте на Цензор.НЕТ: Советник и.о. главы СБУ Дубилет анонсировал борьбу с рейдерством и просит сообщать о случаях "отжима" собственности

В частности, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров. По мнению Офиса Президента, это существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

Указ опубликован на сайте главы государства под номером 542.

Также на Цензор.НЕТ: Китайская госкорпорация CNBM вынуждена отбиваться от рейдерского захвата ее активов в Украине со стороны силовых структур и частной компании. РАССЛЕДОВАНИЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3138982
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец ! Шо ж,лолита этот закон за пять лет не подписала ? Не выгодно было ? И ваще...В наши дни - это дикость и бандитизм !
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Мне нравится этот парень ! Для парашенки он не кот в мешке. А камень на шею ))
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Зрада. Щас Порошенко-мародера оденут в лагерный клифт и тоже будет зрада.
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Зебобіки перемогли на виборах до ВРЗеленский подписал указ о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 5982
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на фоне того что несколько дней кошмарят Арселор и Ковальскую то корм для зебилов а не указ
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Молодец ! Шо ж,лолита этот закон за пять лет не подписала ? Не выгодно было ? И ваще...В наши дни - это дикость и бандитизм !
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Так они и принимали, И даже целые "антирейдерские пакеты".

Да вот как то странно получалось. По названию "АНТИрейдерский", а по тексту этих законов "АБСОЛЮТНОрейдерский". Я уже не раз об этом писал. .
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не встиг бідний українську мову та церкву будував Зеленский подписал указ о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 7130
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зебілам навіть не зрозуміти, де закон, а де указ, де постанова, а де наказ...
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Указ о подготовке проекта Закона? Зашибись, не перевелась земля украинская зебилами Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством - Цензор.НЕТ 2765
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Так же легко можно проверить декларации всех чиновников и депутатов, а не как сейчас: в час по чайной ложке в ручном режиме.
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Зеля пока что не понял разницу между выдать указ и его исполнить.
В Украине есть тысячи указов и законов, которые не работают. Начиная с половины статей Конституции.
Чтоб закон заработал нужно выстроить под него систему, найти людей и выделить ресурсы. Иначе это всё пустое
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Мне нравится этот парень ! Для парашенки он не кот в мешке. А камень на шею ))
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Не сыпь им соль в жопу )) Дальше для них еще хуже будет ))
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А сами то что: "им будет еще хуже". Бальзам? Зеленский подписал указ о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 9057
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Это я так прикалываюсь на самом деле. Не жаль мне их. Не жаль ! ))
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Просмотрел все совещания с Зеленским: епет профессионально. Мне нравится, этот чувак.
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значить ти на його рівні, десь там, дуже далеко внизу...
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Это спорный вопрос, про ривни, алень. Пока вас, тварей порошеновских, раком поставили. И щас вас будут дрючить, пропутинских проституток, распродавших Украину.
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Мову вивчи для початку, а потім будеш іпати за України, кацап довбаний
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Ось мы і побачили твій "уровень". І такий самий твій президент.
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Шо ты там побачыв, гавнюк рошеновский? Но, скоро ты побачиш... Порошенко-мародера в тюрьме.
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Браво! Вот что, оказывается, для 73% главное... Зеленский подписал указ о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 1375
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А рейдерство з боку СБУ в Кривому - це вже не рейдерство.
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То шо теперь авкаковские псы не смогут ничего отжать? Порохоботы давай растолкуйте в чем тут зрада!
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для начала , дебил, тебе нужно растолковать принцип работы реестра, а это не один год, учитывая твой врожденный кретинизм. Ну, как начинать?
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Мені б подобався указ про усунення від влади неукраїнців. Тобто жид, який на цьому наголошує не є моїм Президентом. Про криву російкомовну щелепу і тотальну тупость не говорю.
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"Коломойский в интервью Financial Times отметил, что понимает, почему Путин захватил Крым.
"Он просто воспользовался ситуацией", - пошутил он. "Он такой же рейдер, как и мы", - добавил бизнесмен.
Британское издание сообщает, что "Коломойский считает, что термин "рейдер" больше комплимент, чем оскорбление".
Рейдеры в понимании олигарха - это волки, которые очищают лес."
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Дойдет дело и до каламойского. Машина заработала.
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В какой-то мере он прав: это не Путин отжал Крым, это мы его отдали.
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Скажите мне, что Коломойский не предатель после таких слов. Наверное он просто философ-санитар. Ой, блин, я наверное порохоботом теперь стал.
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А почему данные только за последние 6 лет, а не за 20 к примеру? Беня, Пинчук и Ахметов в статистику попадут? Как то избирательно. И люстрацию не с 1991 года а только с 2014 провести и рейдерство только за 6 лет. Зеленский подписал указ о борьбе с рейдерством - Цензор.НЕТ 5691
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та шоб упрятать пэтюньчика, можно за любой месяц проверить начиная с 1993
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Зеленський, ти друг народа чи не друг? Чи ти вже управитель рейдерства?
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Желательно титушек валить на месте,и тогда сразу попустит.
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Указ Президента Украины вносит изменения в некий софт, шоб меньше было отжимов, правильно? Вау
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Где порохосрань? Самоубились шоле?😀😀😀
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Вам свиноскотам никак не угодишь. Ну решительно на все,что зеля делает,у вас жидкие испражнения. Или вам до конца месяца уплочено?
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Подумаеш....а у Пети зато будут бороться чтоб Мертвячук или Бойко премьером не стали, готовят соответствующий законопроэкт и внесение изменений в конституцию...шаг и мат Зелебобики. Подождите, ещё не вечер.
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Ну на решті,Бєню притягнуть до відповідальності. Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством - Цензор.НЕТ 527
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Особисто Богдан з Коломойським проєкт написали? Ну, тоді точно рейдерству кінець. Бо все, що їм було треба, вони вже віджали.Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством - Цензор.НЕТ 1236
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