 Зеленский подписал указ о борьбе с рейдерством

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре. Схемы разные, а суть одна", - сказал заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.
Он отметил, что ранее отключение недобросовестных регистраторов происходило в ручном режиме, но рейдерство оставалось. Указ предусматривает разработку и принятие законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.
Читайте на Цензор.НЕТ: Советник и.о. главы СБУ Дубилет анонсировал борьбу с рейдерством и просит сообщать о случаях "отжима" собственности
В частности, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров. По мнению Офиса Президента, это существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.
Указ опубликован на сайте главы государства под номером 542.
Также на Цензор.НЕТ: Китайская госкорпорация CNBM вынуждена отбиваться от рейдерского захвата ее активов в Украине со стороны силовых структур и частной компании. РАССЛЕДОВАНИЕ
Да вот как то странно получалось. По названию "АНТИрейдерский", а по тексту этих законов "АБСОЛЮТНОрейдерский". Я уже не раз об этом писал. .
В Украине есть тысячи указов и законов, которые не работают. Начиная с половины статей Конституции.
Чтоб закон заработал нужно выстроить под него систему, найти людей и выделить ресурсы. Иначе это всё пустое
"Он просто воспользовался ситуацией", - пошутил он. "Он такой же рейдер, как и мы", - добавил бизнесмен.
Британское издание сообщает, что "Коломойский считает, что термин "рейдер" больше комплимент, чем оскорбление".
Рейдеры в понимании олигарха - это волки, которые очищают лес."
так і запишемо що ти мордва
Тобто закони вже не потрібні.