 Зеленский подписал указ о борьбе с рейдерством

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре. Схемы разные, а суть одна", - сказал заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.

Он отметил, что ранее отключение недобросовестных регистраторов происходило в ручном режиме, но рейдерство оставалось. Указ предусматривает разработку и принятие законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.

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В частности, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров. По мнению Офиса Президента, это существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

Указ опубликован на сайте главы государства под номером 542.

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