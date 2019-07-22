 Поражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчинов

"Что поражает - это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение к России. Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года", - написал Александр Турчинов в блоге на Цензор.НЕТ.
"К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества, сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда в нужде, битые и обреченные на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, кто готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?", - пишет Турчинов.
Вот только хочет-ли...
А так да, у ьільітьі народ всегда виноват)))
Хорош прикалываться!!! Но мне наплевать знали вы или нет - Я НЕ ОТДАМ УКРАИНУ!!
Степан Бандера их бесит ,но еще больше их бесит флаг АМЕРИКИ!!!
У меня уже два сожгли и порвали!!! Я еще куплю!!
Слава Украине!!!!
То було в їхній владі позбутися п'ятої колонни, але ж ні, вони "домовились".
Але, якщо чесно, я також не розумію людей, що голосували за цю шваль. У нас можуть бути різні погляди на те, що краще для України, чий підход правильніший або еффективніший і т.і. Але Медведчук? Бойко? Новинський? Дійсно? Якщо ця частина населення так палко бажає жити/померти в рф, то може нарешті сказати їм, що їх тут ніхто не тримає?
Это видно по 8%.
Ведь ещё месяц назад тот же турчин заявлял что все кто не за порошенка-агенты кремля, т.е. 93 %
Нафига нам это!
Мы так привыкли, нам так удобнее!