EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  5116  121
Материалы по теме:
Все про:выборы (22802) Турчинов (3167)

 Поражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчинов

ЦИК продолжает подсчет голосов. Но уже понятно, какие политические силы проходят в парламент.

"Что поражает - это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение к России. Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года", - написал Александр Турчинов в блоге на Цензор.НЕТ.

Также читайте: ЦИК обработала 67.91% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА


"К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества, сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда в нужде, битые и обреченные на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, кто готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?", - пишет Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3138981
 
   
 Топ комментарии
 
Говорит чувак который сдал Крым..
 показать весь комментарий
 
Такого лютого позора, как сдача Крыма, в мировой истории не было со времён Мюнхенского сговора, когда Гитлер без боя аннексировал часть Чехословакии. И эта куриная жопа ещё кому-то втирает о предательстве !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А вы бы крали меньше, порошеновские гниды, и не было бы этих 20%. Ты зачем Крым сдал песте моржовой, Турчинов? А?
 показать весь комментарий
 
 
А вы за Крым ахереть как боролись - на диване, и откашивая от призыва на раше.
 показать весь комментарий
 
 
Вы- это кто? Я не мог дать команду спецназу освободить парламент Крыма. Турчинов - комсомольский функционер, а значит - агент КГБ. Все видели, как медленно сползал Крым в путинские лапы и никто ни хера не делал. Гриценко ходил к Турчинову уговаривать его зачистить крымский парламент и никуя.
 показать весь комментарий
 
 
Голой сракой его подчиненые отбивали бы Крым? Денег у вас в НацБанке сколько было в 2014? Пули даром что-ли продают? Вы реально дурак или прикидываетесь?
 показать весь комментарий
 
Ладно зебики умственные инвалиды, а эти точно сепары, их надо отправить на россию.
 показать весь комментарий
 
 
40 лет - не так много для народа, который хочет быть свободным.
Вот только хочет-ли...
 показать весь комментарий
 
Надеюсь за сдачу Крыма до всех доберутся,главное что бы это ничтожество адмирал Тенюх не сдохло раньше времени,а то у обвинения дырка образуется.. Поражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6139
 показать весь комментарий
 
Зебик, когда крым отжали , ты еще сиську матери сосал, так что не вякай.
 показать весь комментарий
 
 
Время красивьіх слов для шоколадной власти уже закончилось... пока болтали и власть закончилась)))
А так да, у ьільітьі народ всегда виноват)))
 показать весь комментарий
 
Правильно! Закончилось! Сейчас для тебя и таких как ты,пришло время ЛИЗАТЬ ЛАПТИ МОРДОРОВСКИЕ! И ты уже приступил!
 показать весь комментарий
 
 
В Днепре сепаров - больше чем дюдей!! И когда перед выборами президента я вешал портреты Порошенко, меня все считали дебилом!!! ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЛИ????
Хорош прикалываться!!! Но мне наплевать знали вы или нет - Я НЕ ОТДАМ УКРАИНУ!!
Степан Бандера их бесит ,но еще больше их бесит флаг АМЕРИКИ!!!
У меня уже два сожгли и порвали!!! Я еще куплю!!
Слава Украине!!!!
 показать весь комментарий
 
 
А оце така мяка вiдповiдь на подiбнi запитання: Поражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчинов - Цензор.НЕТ 836

Поражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1589




 показать весь комментарий
 
Знову не такий народ їм трапився...
То було в їхній владі позбутися п'ятої колонни, але ж ні, вони "домовились".
Але, якщо чесно, я також не розумію людей, що голосували за цю шваль. У нас можуть бути різні погляди на те, що краще для України, чий підход правильніший або еффективніший і т.і. Але Медведчук? Бойко? Новинський? Дійсно? Якщо ця частина населення так палко бажає жити/померти в рф, то може нарешті сказати їм, що їх тут ніхто не тримає?
 показать весь комментарий
 
 
Рабовладельцы - тоже обречены!
Это видно по 8%.
 показать весь комментарий
 
Странно а почему уже только около 20% ?
Ведь ещё месяц назад тот же турчин заявлял что все кто не за порошенка-агенты кремля, т.е. 93 %
 показать весь комментарий
 
Раб Тимошенко Турчинов(у 2014) буде розказувати про рабство?
 показать весь комментарий
 
Чаяния рюзских!

Нафига нам это!

Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2494
Мы так привыкли, нам так удобнее!
Вражають близько 20% голосів проросійських сил на виборах. Раби завжди приречені, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9478
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчинов
 
 
 
 
 
 вверх