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 Политика Украины
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Все про:радиация (221) СБУ (13634) Арселор (17) Баканов Иван (38)

 На предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" выявили источник повышенной радиации, - СБУ. ВИДЕО

Замеры показали уровень радиации в 4,4 микрозиверта, что значительно выше нормы.

Об этом сообщил глава следственного управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Ена, передает Цензор.НЕТ.

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В СБУ отметили, что следственные действия происходят в рамках уголовного производства, открытого по ст. 441 УК (Экоцид).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования, заморожен проект стоимостью $150 млн. ВИДЕО

По данным СБУ, во время проведения следственных действий на предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" было выявлено нарушение радиационной безопасности, в частности замеры возле машины для бесперебойного литья, которая содержит источник ионизирующего излучения, показали радиационный фон в виде 4,4 мкЗв, что является значительным превышением допустимых норм (0,27-0,34 мкЗв), что может нести угрозу сотрудникам предприятия.

По данным врио главы СБУ Баканова на данном производственном оборудовании были проведены кустарные ремонтные работы, а ее запуск произошел без надлежащих разрешений госорганов уполномеченных осуществлять радиационный контроль.

На предприятии ArcelorMittal Кривой Рог выявили источник повышенной радиации, - СБУ 01

Вместе с тем, Баканов отметил, что руководство предприятия предпринимает попытки скрыть следы нарушений.

По данным ведомства, в целом, на предприятии были 5 приборов, при роботе которых на предприятии фиксировалась радиация. 

Вместе с тем, Баканов заверил, что СБУ во время проведения следственных действий на предприятии действовала достаточно корректно, а заявления о попытке изъять оборудование или выемке значительного количества документации не соответствуют действительности. Также он опроверг заявления менеджмента предприятия о якобы срыве СБУ инвестиционного проекта на 150 млн. долл.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

20 июля администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила, что СБУ провела на предприятии обыски.

Источник: https://censor.net.ua/n3138978
 
 
 Топ комментарии
 
какой-то Игорь хочет какой-то заод
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Какой ужос, надо срочно передать предприятие Бене на очистку.
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Умники! Берите свой дозиметр и по ГОКам Кривбасса! Будете сильно удивлены! Как и куда "светят" источники контроля заполнения бункеров... Но! Это Ахметова рабы облучаются. Трогать - низзяяя.
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тобто хай люди облучаються,а якщо тебе туди поставити на пару годин? На підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації, - СБУ - Цензор.НЕТ 8543
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Отдайте завод Коломойскому, радиация сразу исчезнет.
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Пропоную віддати завод Ігорю Валерійовичу ;Бєні; Коломойському.
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Баканов создает инвестиционный климат в Украине..... инвестора зовут Беня....ну не совсем инвестора...но завод ему....
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А шпионов и диверсантов ловить не пробовали? Ах да, ларьки на базаре крышевать оно конечно больше денег...
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Главное -- безопаснее. Служба ж безопасности.
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Баканов останавливает нейтроны
в Кривом Роге
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Закрыть предприятие надо. Миттал уйдет -- другие придут, поэкологичнее этого.
(на самом деле нет)
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Тогда Кривой Рог вымрет. Будет иронично на самом деле.
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Ну... А ребята разве не взялись пилить сук, на котором сидят?
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Не, точнее будет другое сравнение: ...не стали гоняться за курицей, несущей золотые яйца?
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Я может чего не понял, но из статьи следует, что на заводе как-то без чьего-то разрешения якобы установили или отремонтировали некие станки и поэтому это оборудование теперь как-бы радиоактивное. Правильно? И это выявили доблестные СБУшники? Афигеть!
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"Значит это кому-нибудь нужно! Значит это необходимо..."
Маяковский В.В.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" выявили источник повышенной радиации, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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