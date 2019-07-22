 Пиротехники за день обследуют 8 тыс. кв. м территории у КПВВ "Майорское", - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС, накануне при обследовании территории КПВВ "Майорское" пиротехники обнаружили 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины.

Отмечается, что утром 22 июля функционирования КПВВ "Майорское" временно приостановлено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли жилую многоэтажку в Майорске, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Напомним, утром 21 июля поступило сообщение о минировании КПВВ "Майорское" на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут". Пункт пропуска был закрыт в течение почти 4 часов. Взрывчатку не нашли.

Около 12:00 группой разминирования ГСЧС в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" и 30 метров от обочины дороги обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина. Позже глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что контрольно-пропускной пункт "Майорское", который в воскресенье дважды приостанавливал пропуск лиц и транспортных средств, вновь возобновил свою работу в 19:24.

Позже в ГПСУ сообщили, что взрывоопасная ситуация у КПВВ "Майорское" в Донецкой области сохраняется, поэтому 22 июля дорожный коридор "Горловка-Бахмут" функционировать не будет, пропуск лиц и транспорта через КПВВ "Майорское" не будет осуществляться.

Также смотрите: В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов. ФОТО