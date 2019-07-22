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 Украинское рыболовное судно "Иван Голубец" затонуло у берегов Мавритании, погибли 2 члена экипажа, - Бабин. ФОТОрепортаж

Украинский океанский траулер "Иван Голубец" затонул у берегов Мавритании после длительного пожара. В момент возгорания на его борту находилось 90 человек - граждане Украины и России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал  бывший представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Согласно обновленной информации о трагической судьбе украинского рыболовного судна "Иван Голубец" - судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже имеем двух подтвержденных погибших рыбаков. Капитан судна - крымчанин, был в рейсе с украинскими документами. Непонятные маневры судна перед инцидентом, отключение АИС и странные действия команды во время попыток спасения кораблю уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать.", - написал он.

"Напомню, что "Иван Голубец" находится в собственности украинской государственной компании и оперировался "латвийским бизнесменом украинского происхождения". То есть, как всегда, имеем классический вывод госресурса налево и его беспощадную эксплуатацию на износ, вместо приватизации. Причем-эксплуатацию в плодотворном сотрудничестве с Российским морским регистром, РМРС (из букв этой аббревиатуры легко составить и ФСБ, и СВР, и ГРУ РФ) и крайне вероятно не только по вопросам рыболовства. И - второй день в Украине, кроме региональных и специализированных изданий. почти полная информационная тишина по ситуации, по итогам которой в цивилизованных странах уже имели бы серию громких отставок, арестов и обысков в всевозможных учреждениях", - резюмировал Бабин.

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Украинское рыболовное судно Иван Голубец затонуло у берегов Мавритании, погибли 2 члена экипажа, - Бабин 01
Украинское рыболовное судно Иван Голубец затонуло у берегов Мавритании, погибли 2 члена экипажа, - Бабин 02
Украинское рыболовное судно Иван Голубец затонуло у берегов Мавритании, погибли 2 члена экипажа, - Бабин 03

Траулер "Иван Голубец" - это одно из четырех украинских океанических судов, принадлежащих государству.

Источник: https://censor.net.ua/n3138974
 
 
 Топ комментарии
 
Надеюсь все трюмы были плотно забиты тварями из "Вагнера" Украинское рыболовное судно "Иван Голубец" затонуло у берегов Мавритании, погибли 2 члена экипажа, - Бабин - Цензор.НЕТ 2716
Рыбку ведь не только ловить мона, но и кормить надо)
Правда, такую падаль стремно жрать, но я верю в Яхве рыбу!
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От - робота для слуг уродів. Роботи по антикоруптизації (особливо з власністю, що знаходиться на непідконтрольних територіях) - непочатий край.
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Обычно такие названия дают своим баржам кацапы на кацапстане. Название судна явно не Украинское.
Где реакция Генпрокуратуры и СБУ?
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Надеюсь все трюмы были плотно забиты тварями из "Вагнера"
Рыбку ведь не только ловить мона, но и кормить надо)
Правда, такую падаль стремно жрать, но я верю в Яхве рыбу!
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От - робота для слуг уродів. Роботи по антикоруптизації (особливо з власністю, що знаходиться на непідконтрольних територіях) - непочатий край.
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отттаке! Ато агрєссор - тут мирне сотруднічєство, поки стихія нє разлучіт нас
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Почти зазеркалье - "Иван Голубец" находится в собственности украинской государственной компании и оперировался "латвийским бизнесменом украинского происхождения".
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"Траулер "Иван Голубец" - это одно из четырех украинских океанических судов, принадлежащих государству.Источник:https://censor.net.ua/n3138974"
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Обычно такие названия дают своим баржам кацапы на кацапстане. Название судна явно не Украинское.
Где реакция Генпрокуратуры и СБУ?
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Такую уже хрень этот Бабин наваял, аж противно. Особенно вот это противно:
"Причем-эксплуатацию в плодотворном сотрудничестве с Российским морским регистром, РМРС (из букв этой аббревиатуры легко составить и ФСБ, и СВР, и ГРУ РФ) и крайне вероятно не только по вопросам рыболовства"(с)
Дело в том, что Руссо-Регистро- один из самых коррумпированных. в Мире! Подписывает любые документы, за недорого. Помните, как наши экипажи, да в Черном море тонули. Один пароход переломился немедленно, после прохождения Инспекции этого "регистра", в Мариуполе. Меня тогда даже сам Савик Шустер нашёл, приглашал на эфир, между прочим. Тока отказался я, то жить мне- в Мариуполе... Ото и живой.
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А ничего что судно принадлежащее государству работало под флагом Грузии? как профессинальный моряк смею заметит , что флаг Грузии находится в одном ряду с флагами Камбоджи, Монголии, Гондураса, где со стороны администрации флага нет никакого контроля за состоянием судна
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Рыбак 1991-го года постройки. Как он ваааще ещё на плаву находился???
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Эх, вот если бы воды хоть немного.. тогда бы и пожар можно было бы потушить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинское рыболовное судно "Иван Голубец" затонуло у берегов Мавритании, погибли 2 члена экипажа, - Бабин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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