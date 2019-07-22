 Украинское рыболовное судно "Иван Голубец" затонуло у берегов Мавритании, погибли 2 члена экипажа, - Бабин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
"Согласно обновленной информации о трагической судьбе украинского рыболовного судна "Иван Голубец" - судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже имеем двух подтвержденных погибших рыбаков. Капитан судна - крымчанин, был в рейсе с украинскими документами. Непонятные маневры судна перед инцидентом, отключение АИС и странные действия команды во время попыток спасения кораблю уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать.", - написал он.
"Напомню, что "Иван Голубец" находится в собственности украинской государственной компании и оперировался "латвийским бизнесменом украинского происхождения". То есть, как всегда, имеем классический вывод госресурса налево и его беспощадную эксплуатацию на износ, вместо приватизации. Причем-эксплуатацию в плодотворном сотрудничестве с Российским морским регистром, РМРС (из букв этой аббревиатуры легко составить и ФСБ, и СВР, и ГРУ РФ) и крайне вероятно не только по вопросам рыболовства. И - второй день в Украине, кроме региональных и специализированных изданий. почти полная информационная тишина по ситуации, по итогам которой в цивилизованных странах уже имели бы серию громких отставок, арестов и обысков в всевозможных учреждениях", - резюмировал Бабин.
Траулер "Иван Голубец" - это одно из четырех украинских океанических судов, принадлежащих государству.
Рыбку ведь не только ловить мона, но и кормить надо)
Правда, такую падаль стремно жрать, но я верю в
Яхверыбу!
Где реакция Генпрокуратуры и СБУ?
"Причем-эксплуатацию в плодотворном сотрудничестве с Российским морским регистром, РМРС (из букв этой аббревиатуры легко составить и ФСБ, и СВР, и ГРУ РФ) и крайне вероятно не только по вопросам рыболовства"(с)
Дело в том, что Руссо-Регистро- один из самых коррумпированных. в Мире! Подписывает любые документы, за недорого. Помните, как наши экипажи, да в Черном море тонули. Один пароход переломился немедленно, после прохождения Инспекции этого "регистра", в Мариуполе. Меня тогда даже сам Савик Шустер нашёл, приглашал на эфир, между прочим. Тока отказался я, то жить мне- в Мариуполе... Ото и живой.