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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию. ВИДЕО

Городской голова Днепра Борис Филатов написал обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 34 телеканал, об этом мэр рассказал во время своего выступления перед прессой в зале городского совета.

По мнению Бориса Филатова, проведение досрочных местных выборов даст возможность быстро перезагрузить существующую систему власти в Украине.

Еще одной просьбой мэра Днепра стало завершение реформы децентрализации.

"Для этого следует внести изменения в Конституцию и принять Кодекс о местном самоуправлении. Экологический контроль, администрирование местных налогов следует передать городам. Кроме того, нужно дать возможность создать Институт мировых судей, которые будут избираться людьми, ввести Муниципальную полицию и лицензировать игорный бизнес. Также нужно сократить количество депутатов в городском совете", - подчеркнул Филатов, после чего подписал текст обращения и пошел отправлять его по почте в Киев.

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Публикуем полный текст обращения Бориса Филатова к Владимиру Зеленскому.

"Уважаемый Владимир Александрович!

Результат выборов в Верховную Раду Украины показал, что в стране появилась политическая сила, которая имеет возможность и волю устанавливать самостоятельно правила игры. Поздравляю Вас с этим успехом.

Это огромный кредит доверия от народа и одновременно огромная ответственность. Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие, и это можно сделать только единственным способом: объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему. На самом деле досрочные местные выборы нужно объявлять не затягивая, и они должны показать, кто в действительности пользуется поддержкой населения, а кто пришел во власть для того чтобы решать личные и финансовые проблемы, и местные советы в первую очередь должны избавиться от криминальных кланов, от дельцов, которые решают в местных советах свои личные собственные интересы.

Поэтому я считаю, что эта инициатива в том числе должна быть поддержана со стороны лидеров местного самоуправления, других мэров городов, председателей объединенных территориальных громад. И для того чтобы нам перезагрузить систему, необходимо как можно быстрее объявить досрочные местные выборы.

Кроме этого, я обращаюсь к Владимиру Александровичу Зеленскому с просьбой как можно быстрее завершить реформу децентрализации. Она должна стать не просто финансовой, но в том числе реальной. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию, а кроме этого, в первую очередь принять Кодекс о местном самоуправлении.

Основными задачами этого Кодекса я вижу следующие:

1. Необходимо передать экологический контроль территориальным громадам. Именно мы, а не чиновники из Киева, торгующие квотами, дышим выбросами крупных промышленных предприятий.

2. Местным общинам, территориальным громадам нужно передать администрирование местных налогов. Потому что ими как раз не хочет заниматься ДФС.

3. Мы должны создать муниципальную полицию общественного порядка. Как во всем цивилизованном мире, где она подчиняется местным властям.

4. Мы должны ввести институт мировых судей, выбираемых людьми и пользующихся у людей доверием.

5. Также необходимо лицензировать игорный бизнес, который заполнил наши города, и ограничить в том числе его размещение и выработать правила игры.

6. И самое главное – необходимо сократить количество депутатов как минимум в два, а лучше в три раза. Например, в городе Портланд, штат Орегон, с которым Днепр ведет переговоры о заключении побратимских отношений, в местном совете – 5 депутатов. В Днепре – 64. А было порядка полутора сотен.

Владимир Александрович, наша страна становится сильнее регионами и территориальными громадами. Любовь к Украине начинается с собственного дома, села и города. Я подписываю это заявление и направляю его.

Борис Филатов, городской голова Днепра".

Источник: https://censor.net.ua/n3138969
 
   
 Топ комментарии
 
Условие врага, Децентрализация = скрытая федерализация.
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Децентрализацию Клоун завершит централизацией и очередным цирковым представлением.
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он еще и федерализацией завершить может...
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Децентрализацию Клоун завершит централизацией и очередным цирковым представлением.
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Филатову надоело быть мэром..ой дурепа ... Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию - Цензор.НЕТ 6860
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он еще и федерализацией завершить может...
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Условие врага, Децентрализация = скрытая федерализация.
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Погоди, так децентрализация - это же одно из основных "достижений" Порошенко-Гройсмана, что же получается...
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Александр Иванович Корейко понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей ©
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Да задрали выборами, сделайте уже чтоб были все сразу в один день.
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та можно их вообще отменить для удобства
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ЭТО ФИЛАТОВ ТАКИМ ОБРАЗОМ ХОЧЕТ СПРЫГНУТЬ С ПАРИ (14/09 - ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТРОЕН И ОТКРЫТ МОСТ, ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ)? Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию - Цензор.НЕТ 7824
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Для этого следует внести изменения в Конституцию и принять Кодекс о местном самоуправлении. Экологический контроль, администрирование местных налогов следует передать городам. Кроме того, нужно дать возможность создать Институт мировых судей, которые будут избираться людьми, ввести Муниципальную полицию и лицензировать игорный бизнес. Также нужно сократить количество депутатов в городском совете --- А ВАЩЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ТАКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
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Клоун попросил - Филатов озвучил его хотелки.....

Жополиз филатов идет нах....
Жополиз Филатов должен вместе с Соплей почитать законы Украины...
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а для них законы не существуют, начнут под себя переписывать,
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Я би попросив зеленського зникнути... бажано фізично.
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Всё верно! Филатову в лом прогибаться под Зе.
Пора ЗеБенятам брать ЖЭКи,мётла и лопаты в свои руки.
Пи..деть не мешки ворочать Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию - Цензор.НЕТ 938.
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Филатов - доделай мост и хватит воровать у жителей города Депра.
Центр разрушен. Парки центральніе в печальном состоянии ...
ГДЕ ТВОЯ СОВЕСТЬ ТВАРЮКА !!!
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Его совесть в совести засранцев, жителей Днепра Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 3659
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При таких раскладах, Зеленский гоев слушать не будет. Они уверены, что схватили иудейского Бога за бороду.
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Филатов - соплеменный Зеле правоверный иудей.
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В Україні як не вибори то революція.як не революція то вибори
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Ай, как грубо! Типо- инициатива снизу. Но, уже ничего изменить нельзя... Будут эти выборы, понятное дело. Торопятся Бени-люксы, свежеиспеченные. В спешке, правда, частенько допускаются ошибки. Но, этим мини-беням, ошибки- по хрену.
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Ну и хрен с ними. Пусть всё горит огнем. Если кому-то нравится быть Геростратом, то пусть будет.
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А храмом, который сжег Герострат? Вот и мне не нравится.
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Полностью согласен. Государства из Украины не получилось. Пусть все горит огнем.
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Шо вам сказать. По результатам парламентских выборов (12 мажоритарщиков из 14 у Слуги народа в Харьковской области) мы можем наконец-то избавиться от Кернеса. Так что я ЗА досрочные местные выборы. Достал меня Гепа и его окружение.
А нарик Допа-младший по мажоритрке пролетел! Как и Святаш, Писаренко, Мисик, Остапчук и т.п. Победили из старых только Фельдман (Барабашово) и Шенцев ( регионал, связанный с криминалом, победил в дальней области)
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И бандит Коля Оболонский от зеко манды. И бандит Петёвка оттуда же. И десятки других уродов... Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 6748
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Ніхто у вас гепу не забере, і не сподівайтесь.
Хіба що... Юра Луценко доб'ється приговору... Але: суди вже під бенею... Значить, і тут нереально.
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Жодних правових підстав для проведення дострокових місцевих виборів немає і бути не може. Це буде просто свавілля шмарклі.
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Экологический контроль? Это он напрасно. Там уже СБУ обедает. В один присест миллионов на 150 зеленых. Тут я бы подумал, отгонять их от корыта или нет.
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филатов в своё время показал зубы бене и вот теперь о их может лишится)
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А на хрена? Денег девать некуда?

С местными выборами фокус в том, что проведение досрочных выборов не отменяет очередных. Так что в следующем году все равно надо будет проводить выборы очередные.
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Всё верно! Это технология такая, успешно опробованная в Германии, в конце 20-х годов. Результат помните? Я тоже помню. Там, как раз были ежегодные выборы.
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А вы все хором заорите -- ПУТЭН! введи!! и булки раздвиньте слуги, блин.
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отвлекающий маневр от недостореного моста, счетчик тикает....
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Не думаю , уверен , мост отремонтируют . Филатов - реальный мэр с начала 90-х . В городе чисто , ремонтируют дороги ( не все , согласен) и во дворах тоже , восстанавливают парки , восстанавливают школы и больницы .
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Ага , Тамбов или Воронеж ? Обломись , не дадут тебе премию от ху"ла .
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Каждый видит то, что хочет видеть..
А по простому- Ущербный - завалил бы ты хлебало..
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Ура, вибори !!! Давно не було, вже цілий день Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 3245
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Интересно, что ещё досрочного после досрочных местных выборов придумают эти припоцанные? Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 5595
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Этот днепровкий пупс всё никак не успокоится.
Одному лизнул, но проиграл с выбором...
Другому лизнул, тот его послал нахрен и дал задание "миссия невыполнима" до сентября...
А он всё вытанцовывает... крутит жопой, но никто на эти финты уже не покупается.
Филатов, предавший единожды получает, впоследствии, бумеранг неприятностей в свою жопу. Не, не знал?
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Понятно тепер, кого будуть ставити Прем'єром.
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Филатову после подмахивания барыге "просить" что-либо у Зеленского какбэ не красиво. Мостом лучше займись, свиноморд! Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 8355
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Мне кажется ничего плохого не сказал! Все по делу!!! Надо говорить на то они и руководители!!! Главное не воруйте!!!! И следите за сепарами в Днепре колорадов как на картошке в начале лета!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФилатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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