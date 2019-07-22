 Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 34 телеканал, об этом мэр рассказал во время своего выступления перед прессой в зале городского совета.

По мнению Бориса Филатова, проведение досрочных местных выборов даст возможность быстро перезагрузить существующую систему власти в Украине.

Еще одной просьбой мэра Днепра стало завершение реформы децентрализации.

"Для этого следует внести изменения в Конституцию и принять Кодекс о местном самоуправлении. Экологический контроль, администрирование местных налогов следует передать городам. Кроме того, нужно дать возможность создать Институт мировых судей, которые будут избираться людьми, ввести Муниципальную полицию и лицензировать игорный бизнес. Также нужно сократить количество депутатов в городском совете", - подчеркнул Филатов, после чего подписал текст обращения и пошел отправлять его по почте в Киев.

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