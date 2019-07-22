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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2750) Зеленский (2258) местные выборы (1202) Филатов (323) децентрализация (427)

 Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию

Городской голова Днепра Борис Филатов написал обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 34 телеканал, об этом мэр рассказал во время своего выступления перед прессой в зале городского совета.

По мнению Бориса Филатова, проведение досрочных местных выборов даст возможность быстро перезагрузить существующую систему власти в Украине.

Еще одной просьбой мэра Днепра стало завершение реформы децентрализации.

"Для этого следует внести изменения в Конституцию и принять Кодекс о местном самоуправлении. Экологический контроль, администрирование местных налогов следует передать городам. Кроме того, нужно дать возможность создать Институт мировых судей, которые будут избираться людьми, ввести Муниципальную полицию и лицензировать игорный бизнес. Также нужно сократить количество депутатов в городском совете", - подчеркнул Филатов, после чего подписал текст обращения и пошел отправлять его по почте в Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман предлагает провести следующие внеочередные выборы в Раду одновременно с местными - в 2020 году

Источник: https://censor.net.ua/n3138969
 
   
 Топ комментарии
 
Децентрализацию Клоун завершит централизацией и очередным цирковым представлением.
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Условие врага, Децентрализация = скрытая федерализация.
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Филатову надоело быть мэром..ой дурепа ... Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию - Цензор.НЕТ 6860
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Децентрализацию Клоун завершит централизацией и очередным цирковым представлением.
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Филатову надоело быть мэром..ой дурепа ... Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию - Цензор.НЕТ 6860
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он еще и федерализацией завершить может...
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Условие врага, Децентрализация = скрытая федерализация.
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Александр Иванович Корейко понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей ©
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Да задрали выборами, сделайте уже чтоб были все сразу в один день.
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та можно их вообще отменить для удобства
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ЭТО ФИЛАТОВ ТАКИМ ОБРАЗОМ ХОЧЕТ СПРЫГНУТЬ С ПАРИ (14/09 - ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТРОЕН И ОТКРЫТ МОСТ, ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ)? Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию - Цензор.НЕТ 7824
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Для этого следует внести изменения в Конституцию и принять Кодекс о местном самоуправлении. Экологический контроль, администрирование местных налогов следует передать городам. Кроме того, нужно дать возможность создать Институт мировых судей, которые будут избираться людьми, ввести Муниципальную полицию и лицензировать игорный бизнес. Также нужно сократить количество депутатов в городском совете --- А ВАЩЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ТАКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
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Клоун попросил - Филатов озвучил его хотелки.....

Жополиз филатов идет нах....
Жополиз Филатов должен вместе с Соплей почитать законы Украины...
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а для них законы не существуют, начнут под себя переписывать,
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Я би попросив зеленського зникнути... бажано фізично.
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Всё верно! Филатову в лом прогибаться под Зе.
Пора ЗеБенятам брать ЖЭКи,мётла и лопаты в свои руки.
Пи..деть не мешки ворочать Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию - Цензор.НЕТ 938.
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Филатов - доделай мост и хватит воровать у жителей города Депра.
Центр разрушен. Парки центральніе в печальном состоянии ...
ГДЕ ТВОЯ СОВЕСТЬ ТВАРЮКА !!!
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Его совесть в совести засранцев, жителей Днепра Філатов просить Зеленського провести дострокові місцеві вибори і завершити децентралізацію - Цензор.НЕТ 3659
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При таких раскладах, Зеленский гоев слушать не будет. Они уверены, что схватили иудейского Бога за бороду.
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Филатов - соплеменный Зеле правоверный иудей.
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В Україні як не вибори то революція.як не революція то вибори
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Ай, как грубо! Типо- инициатива снизу. Но, уже ничего изменить нельзя... Будут эти выборы, понятное дело. Торопятся Бени-люксы, свежеиспеченные. В спешке, правда, частенько допускаются ошибки. Но, этим мини-беням, ошибки- по хрену.
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Ну и хрен с ними. Пусть всё горит огнем. Если кому-то нравится быть Геростратом, то пусть будет.
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А храмом, который сжег Герострат? Вот и мне не нравится.
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Шо вам сказать. По результатам парламентских выборов (12 мажоритарщиков из 14 у Слуги народа в Харьковской области) мы можем наконец-то избавиться от Кернеса. Так что я ЗА досрочные местные выборы. Достал меня Гепа и его окружение.
А нарик Допа-младший по мажоритрке пролетел! Как и Святаш, Писаренко, Мисик, Остапчук и т.п. Победили из старых только Фельдман (Барабашово) и Шенцев ( регионал, связанный с криминалом, победил в дальней области)
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Жодних правових підстав для проведення дострокових місцевих виборів немає і бути не може. Це буде просто свавілля шмарклі.
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Экологический контроль? Это он напрасно. Там уже СБУ обедает. В один присест миллионов на 150 зеленых. Тут я бы подумал, отгонять их от корыта или нет.
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филатов в своё время показал зубы бене и вот теперь о их может лишится)
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А на хрена? Денег девать некуда?

С местными выборами фокус в том, что проведение досрочных выборов не отменяет очередных. Так что в следующем году все равно надо будет проводить выборы очередные.
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Всё верно! Это технология такая, успешно опробованная в Германии, в конце 20-х годов. Результат помните? Я тоже помню. Там, как раз были ежегодные выборы.
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А вы все хором заорите -- ПУТЭН! введи!! и булки раздвиньте слуги, блин.
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отвлекающий маневр от недостореного моста, счетчик тикает....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФилатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию
 
 
 
 
 
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