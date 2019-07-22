 Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 34 телеканал, об этом мэр рассказал во время своего выступления перед прессой в зале городского совета.
По мнению Бориса Филатова, проведение досрочных местных выборов даст возможность быстро перезагрузить существующую систему власти в Украине.
Еще одной просьбой мэра Днепра стало завершение реформы децентрализации.
"Для этого следует внести изменения в Конституцию и принять Кодекс о местном самоуправлении. Экологический контроль, администрирование местных налогов следует передать городам. Кроме того, нужно дать возможность создать Институт мировых судей, которые будут избираться людьми, ввести Муниципальную полицию и лицензировать игорный бизнес. Также нужно сократить количество депутатов в городском совете", - подчеркнул Филатов, после чего подписал текст обращения и пошел отправлять его по почте в Киев.
Жополиз филатов идет нах....
Жополиз Филатов должен вместе с Соплей почитать законы Украины...
Пора ЗеБенятам брать ЖЭКи,мётла и лопаты в свои руки.
Пи..деть не мешки ворочать .
Центр разрушен. Парки центральніе в печальном состоянии ...
ГДЕ ТВОЯ СОВЕСТЬ ТВАРЮКА !!!
А нарик Допа-младший по мажоритрке пролетел! Как и Святаш, Писаренко, Мисик, Остапчук и т.п. Победили из старых только Фельдман (Барабашово) и Шенцев ( регионал, связанный с криминалом, победил в дальней области)
С местными выборами фокус в том, что проведение досрочных выборов не отменяет очередных. Так что в следующем году все равно надо будет проводить выборы очередные.