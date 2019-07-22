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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Шоу-бизнес
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 "Океан Ельзи" будет существовать. Закон позволяет заниматься творчеством, - Вакарчук

Лидер партии "Голос", солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что закон не запрещает ему заниматься творчеством

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Я человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов. Разве вы сможете поверить, если я искренне скажу вам, что мне больше неинтересно заниматься музыкой? Не поверите, скажете, что играю на публику. Поскольку играть я не умею, то искренне считаю, что "Океан Ельзи" будет существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творчеством, а Бог запрещает мне им не заниматься", – сказал Вакарчук.

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Ближайший концерт "Океану Ельзи" намечен на 24 августа в Днепре, 20 сентября группа собирается выступить в белорусском Минске. 

Источник: https://censor.net.ua/n3138966
 
 
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Да и конфеты делать закон не запрещал...
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Якщо політична партія "Слуга Народу" отримає більшість в парламенті, то Вакарчук взагалі може відмовитись від мандату, бо перебування опозиції в парламенті буде доволі скучним та беззмістовним. Ну хіба зарплату отримувати і робити ідіотські виступи з трибуни, які нічого не вирішують! Вакарчук взагалі опиниться в ідіотський ситуації, коли він в політику не увійшов а вляпався. Це буде друге безглузде перебування Вакарчука в парламенті!
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у цього нещасного є творчество? він сам собі не вірнить
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Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».(с)
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это шоу-бизнес, т.е. бизнес, а не "творчество"...
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піздно Вакарчук ....раніше треба було яйця пити щоб "Голос" звучав
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Поскольку играть я не умею, ...

Дык ты и петь не умеешь! Что, опять же, не мешает тебе декларировать отсутствие двойных стандартов...
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Ну и зачем было лезть в Раду если собирается и дальше заниматься репетициями и концертами.
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не скули. это зелёным на пользу. голоса у Петра отобрал в основном он.
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Да просто представляю, принимают важный закон, а где глава партии а глава партии в концертном туре по Белоруссии.))
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ИНТЕРЕСНО КАК ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КОГДА РАДА СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ С УТРА ДО ВЕЧЕРА.ПОТОМ РАЗНЫЕ ПО ЗАКОНУ СОВЕЩАНИЯ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ... СЛАВА.ау...а когда петь то будешь а ещё больше гастроли ? или наоборот РАБОТАТЬ КОГДА БУДЕШЬ?а если вдруг ПРЕМЬЕРОМ БУДЕШЬ...ВСЁ О ЧЁМ ТЫ И МЕЧТАЛ... ванька ветров будет родине служить...а ты гастролировать? ох и СЛАВА....))
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По чётным депутатом, а по нечётным песни петь.
Бедная моя страна, за что тебе такое население?
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а как же премьер или только как группа...
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Всё, зелебобики, дружно заткнулись про слепой траст и Ко. Кондитерское дело - это высокая поэзия. "Океан Ельзи" будет существовать. Закон позволяет заниматься творчеством, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9517
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Океан Ельзи" будет существовать. Закон позволяет заниматься творчеством, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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