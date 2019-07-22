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 Политика Украины, Общество
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 Зеленский завтра заслушает доклад о расследовании убийства Шеремета

Завтра Президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад представителей правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Офис президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 23 июля, в 14:00 Президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад представителей правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).

Напомним, что ранее президент заявил, что хочет узнать о ходе расследования убийства Шеремета и попросил собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции, председателя СБУ и доложить о ходе расследования.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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Зеленский завтра заслушает доклад о расследовании убийства Шеремета 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138965
 
 
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А юга хоп, и в отпуске. Но трамвай на повороте подъ@бать не получится, юга. Или ты этого не знал?
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с Югиком будет скайп-конференция с Мальдив?
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Экс-Главе СБУ Грицаку зажмите яйца в тиски-он всё расскажет.
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Хлопчик что то там раскопал на потроха,вот результат.
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Кажіть що Пеця вбив, дебіли усе приймуть
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Зебилы,расстрел небесной сотни зеленую шмарклю вообще не интересует? Вы же скулили про это...
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А що для цього зробив петро за 5 (п'ять) років?
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А ви зелю ж вибрали для того, щоб виправити це, чи ні? Чи він не вважає це злочином, і вимагати розслідування не буде?
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"в деле Шеремета нет места для пиара" прокричал луценко и убежал в...отпуск!
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Если б не завалили, щас бы сидел вместе с Вышинским.
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Зеля... прокурор в запое по последним данным...
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Это надо брать бутылку и лететь следом за Югиком,без 0,5 доклад будет не полным
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