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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Вакарчук о премьерстве "Мне никто ничего не предлагал"

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук утверждает, что не получал от президента Владимира Зеленского предложения возглавить правительство.

Об этом Вакарчук заявил на брифинге в Киеве в понедельник, 22 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мне никто ничего не предлагал", - отметил Вакарчук, отвечая на вопрос о намерении Зеленского встретиться по этому поводу.

В то же время он подчеркнул, что комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.

Читайте на Цензор.НЕТ: На премьер-министра готовы предлагать Вакарчука, - глава штаба партии "Голос" Клименко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам подсчета 62,48% протоколов, в парламент проходят партии: "Слуга народа" - 42,52%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,01%, "Европейская солидарность" - 8,52%, "Батькивщина" - 8,02% и "Голос" - 6,3%.

Также на Цензор.НЕТ: "Тимошенко там нет": в "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера и работают над проектом коалиционного соглашения

Источник: https://censor.net.ua/n3138964
 
 
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А який сенс щось пропонувати Вакарчуку, який не провів в Раду якоїсь значної кількості депутатів. Якби Зеленський хотів переобратись на другий термін, то можна було б запропонувати Вакарчуку посаду прем'єра, тільки щоб вбити рейтинг Вакарчука, щоб Вакарчук там облажався і його б викинули на смітник історії як невдаху. Але Зеленський не збирається другий раз ставати Президентом, поки що, тому буде призначати прем'єрами якусь технічну фігуру, яка буде виконувати чисто технічну роль і не буде світитись в політичному просторі країни, щоб не заважати Президенту проводити реформи! Зеленський не хоче прем'єра-політика, це вже було озвучено і тому будемо очікувати на посаду прем'єра якогось пересічного бухгалтера з Приватбанку, якого змінять через пару місяців на іншого бухгалтера.
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Не преживай, никто не предложит.
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"Наша инициатива к господину Вакарчуку была еще на президентских выборах. Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука - это вопрос к нему, потому что это большая ответственность", - сказал президент. 😜
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Вова продолжает играть на камеру ! 🎥
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полностью согласен, это место регионала и №1 в Слуге народа, Димы Разумкова!
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та ну нафіг, типу Вакарчук щось комусь пропонував
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Скажите Зеле что плохо начинать с вранья ! 😜
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славко, успокойся. Ты теперь аля "гаврылюк"
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Какой ты премьер,ты даже на продавца трусов не тянешь.
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Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это - раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично.(с)
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Голос, ЄС, Батьківщина підуть в офіційну опозицію Вакарчук о премьерстве "Мне никто ничего не предлагал" - Цензор.НЕТ 2199
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баба ю? нєєє, то її паслєдній шанєц...
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Дурко, которое даже не знает, по чем газ для населения, претендует на "премьеры"! Бгггг Вакарчук о премьерстве "Мне никто ничего не предлагал" - Цензор.НЕТ 2825 Вакарчук о премьерстве "Мне никто ничего не предлагал" - Цензор.НЕТ 2825 Вакарчук о премьерстве "Мне никто ничего не предлагал" - Цензор.НЕТ 2825
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та да. Зараз... Богдан, Разумков і Ко віддадуть усі потоки, якомусь там Вакарчуку. А вони що будуть грабувати???
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а якщо серйзно, думаю що не гірший ніж із Зебіла президент.
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так - но все таки он на премьера не тянет - ну как по мне - но я же индеец - могу и ошибаться
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От і добре. Ти головне співай, співай. Хай Бог милує від такого прим'єра
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчук о премьерстве "Мне никто ничего не предлагал"
 
 
 
 
 
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