 Вакарчук о премьерстве "Мне никто ничего не предлагал"

Об этом Вакарчук заявил на брифинге в Киеве в понедельник, 22 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мне никто ничего не предлагал", - отметил Вакарчук, отвечая на вопрос о намерении Зеленского встретиться по этому поводу.

В то же время он подчеркнул, что комментарии возможны только после объявления официальных результатов выборов.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам подсчета 62,48% протоколов, в парламент проходят партии: "Слуга народа" - 42,52%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,01%, "Европейская солидарность" - 8,52%, "Батькивщина" - 8,02% и "Голос" - 6,3%.

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