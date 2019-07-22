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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Конкурентно и без злоупотребленией", - в миссии ОБСЕ оценили выборы

Выборы в Верховную Раду Украины прошли конкурентно и без злоупотреблений.

Об этом заявил специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кампания была проведена конкурентно и злоупотреблений в целом не было", - сказал Канерва на пресс-конференции наблюдателей в понедельник.

Ранее ход выборов позитивно оценили представители миссии КАНАДЕМ. "Парламентские выборы в целом отвечали международным стандартам", - сказал почетный глава миссии КАНАДЕМ 2019 Ллойд Аксуорти.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко

Напомним, за ходом внеочередных парламентских выборов следили 1050 иностранных наблюдателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3138962
 
 
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А що нам скажуть ПАРЕ особливо москалі?
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Слепые расказывают мне о солнце. Прикольно.
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прикол в другом,только новая тема и тут твой срач.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Конкурентно и без злоупотребленией", - в миссии ОБСЕ оценили выборы
 
 
 
 
 
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