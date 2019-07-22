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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ВР (23189) выборы (22802) мажоритарный округ (68)

 Динозавры повержены: Более десяти политиков-старожилов неожиданно проигрывают свои округа

В Верховую Раду не изберутся более десяти политиков, чьи позиции на округах еще полгода назад считались непоколебимыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, в Раду не попадет Игорь Кононенко (если не сорвет выборы), который сейчас проигрывает журналисту Александру Дубинскому более 20% голосов. Подсчет голосов затягивается, поскольку Кононенко вывел своих членов ОИК и в ней нет коворума.

Также в Раду не пройдет куратор судов от Порошенко Александр Грановский, который сейчас проигрывает блогеру Александру Куницкому 30%. Грановский уже признал поражение.

Сергей Кивалов проигрывает "Слуге народа" Алексею Леонову в 135-м округе Одессы. При подсчете 73,73% Кивалов проигрывает 3000 голосов.

Народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев, по результатам обработки 79,4% протоколов, уступает на 77-м избирательном округе в Запорожской области кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе.

У Штепы 43,64%, у Богуслаева - 32,26%. При этом люди Богуслаева, которые держали округа от "Слуги народа" победили. В частности, Геннадий Касай в 74-м округе имеет отрыв более 30% от оппонента.

Бизнесмен Константин Жеваго при подсчете 71,09% голосов проигрывает 10 000 голосов руководителю "ГП "Прозорро.Продажи" Алексею Мовчану ("Слуга народа"), который является племянником Юрия Шаповалова, который победил в 146-м округе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская

Теоретически могут проиграть выборы в Закарпатье братья Балоги.
Наименьший отрыв сейчас у главы клана Виктора Балоги, который проигрывает молодому "слуге" Эдгару Токарю лишь 100 голосов.

В то же время его брат Павел занимает лишь 4 место в 73-м округе, там побеждает самовыдвиженец Владислав Поляк. А Иван Балога на четвертом месте в 70-м округе. Там выигрывает представитель "слуг" Михаил Лаба.

В Киеве проиграли свои округа представителям "Слуги народа" Дмитрий Андриевский и Александр Третьяков. Последний проигрывает ресторатору Николаю Тищенко 5000 голосов при обработанных 89,41% протоколов. А Андриевский проигрывает представителю группы "Мамахохотала" Роману Грищуку 30%.

Признал поражение в округе в Донецкой области Борис Колесников. Он проиграл представителю "ОП - За життя" Валерию Гнатенко.

При этом в Раду снова, скорее всего, попадут Алексей Гончаренко, Максим Микитась, братья Дубневичи и Антон Яценко.

Также читайте: "Слуга народа" планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3138961
 
   
 Топ комментарии
 
на сколько я помню из исследований, диназавров победили крысы
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Динозаврів перемогли євреї. За це їх вигнали з Єгипту.
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на сколько я помню из исследований, диназавров победили крысы
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Грищук,Тищенко хуже крыс. Первого знает мой друг, второй бандит из 90-х
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Тищенко теперь уже не бандит ,, он - новае лицо из зекоманды , никагда не бывшее в политике . Динозавры повержены: Более десяти политиков-старожилов неожиданно проигрывают свои округа - Цензор.НЕТ 1509 .
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Людк, а Людк! Глянь, че далаица! Это ж ведь он, Тищенко, моделайзер и повар по совместительству.
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Динозаврів перемогли євреї. За це їх вигнали з Єгипту.
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а нефіг по пустелях роками шлятись Динозавры повержены: Более десяти политиков-старожилов неожиданно проигрывают свои округа - Цензор.НЕТ 8522
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а нефіг по пустелях роками шлятись Динозавры повержены: Более десяти политиков-старожилов неожиданно проигрывают свои округа - Цензор.НЕТ 3702
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Никто их не выганял, их еще не выпускать пытались. Ничем хорошим ограничения свободы перемещения для египтян не закончились, десятью казнями египетскими
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Динозаврів потрібно ще й на нари. Був би динозаврик, а стаття знавйдеться...
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А твой папа случайно в КГБ не работал?
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в море эскадра в поле эскадрон
красавец-бронепоезд прибывает на перрон
крутится под облачком дурак-аэроплан
дружно выполняется пятилетний план

нежно выпивается бутылка на троих
третий побуянил а потом затих
остальные двое скомандовали пли
и на поле боя вместе полегли

лучше бы я песню спел о малыше
на лошадке в яблоках из папье маше
с деревянной сабелькой, завернутой в фольгу
про ненастоящую пистонную пальбу

пистолетик детский который как живой
раненый как мертвый лежит на мостовой
стройный медный чайник закипает на огне
почтальон повестку доставляет мне

Борис Херсонський
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"...нет, не крисы, а миши"
Голохвастов

И потом прошли десятки миллионов лет эволюции, после которой появились белые пушистые зверушки 🐈
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Тролль плохи твои познания, не крысы, а предки современных млекопитающихся.
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Як виглядала революційна свобода?
1918 р.

Як сказано вже, не памятаю добре, коли ми з д-ром Дмитром Левицьким виїхали на Велику Україну, щоб іменем західньо-української держави старатись про поміч від України. Нам додано кількох УСС-ів для охорони та для полагоджування різних справ. Ми приїхали до Підволочиськ, де гранична команда була в наших руках. Границя була замкнена та бережена нашою сотнею, що мала також кулемети.
Не памятаю, хто тоді був там командантом, але памятаю, як він нам оповідав, що діється мало не кожного дня з австрійськими та мадярськими полками, які верталися з України додому, бо австрійська (а так само німецька) армія, що стояла на Україні, розклалася. Він розказував, що за Збручем, у граничній полосі, селяни-пачкарі мають подостатком зброї (ще з часів розкладу б. російської армії) та задержують військові поїзди австро-угорських поворотців-воякїв і обграбовують їх. Забирають зброю, одежу, чоботи, ремені та пускають обідраних і напівголих через Збруч до нас. Тут треба їх нагодувати теплою стравою, одягнути і якнайшвидше завагонувати та вислати їх на Тернопіль-Бережани-Стрий-Лавочне в Мадярщину. Держати їх довше небезпечно через хвороби.
Цей старшина розказував про те, як оці грабіжники за Збручем понищили багато коней, везених австро-угорськими полками, бо стягали тих коней силою з вагонів, не приставивши містків. Коні скакали з високих вагонів на залізничі рейки чи пороги і ламали ноги. Там їх лишали на загибіль, бо поля вкриті були глибоким снігом.
Ось такі звірства нашого "революційного, трудового народу" були відомі мені зі сотень оповідань, які я чув у часі моїх попередніх побутів в Україні. Відрізування расовим коням хвостів живцем, із кістю і мясом, при самім тулобі або знов відрізування коням губ (що за варварський помислі), вирубування панських парків, чи овочевих садів до останнього пня, нищення оранжерій, інспектів, бібліотек, меблів, образів, ваз і т. п., належали до стилю тодішньої революційної діяльности. Доконували ці варварства не справжні селяни-господарі, а головно здеморалізовані елементи селянства, зокрема підміська голота, пачкарі в граничній полосі, сільські пяниці, які власне творили революційний актив тощо. Розказували мені дальше наші старшини, що ця пачкарська наволоч пробувала навіть ночами переходити купами Збруч, щоб грабувати наші магазини, але їх висікали на нашому боці кулеметним вогнем.
Вкінці розповіли про труднощі з такими австро-угорськими полками, які були настільки сильні, що самі відбивали напади грабіжників. Ось так до Підволочиськ приїздило нераз по тисяча-дві такого війська зі зброєю, кулеметами, гарматами, кіньми, возами, припасами тощо. Були це Мадяри, Хорвати, Німці (австрійські) і т. д. Очевидно, наша кордонна команда не могла пускати на нашу територію озброєних чужих вояків і роззброювала їх. Вони мусіли скласти всю зброю, амуніцію, гармати, а також віддати коней, обоз (вози з припасами) і полкові каси. Лишали їм тільки те, що мали на собі й при собі, та ще по револьверові з амуніцією кожному старшині і по яких 30 крісів на курінь (баталіон) для втримування карности. Залишали їм також польові кухні та харчові припаси на тиждень їзди додому. Наша військова влада стояла на становищі, що ці воєнні припаси та зброя, що ми забирали, це наша спадщина по Австрії, бо заплачена вона податками нашого народу. Те саме зрештою робили з нашими полками, що верталися з італійського чи сербського фронту до Галичини, Німці в Австрії, Мадяри чи Юґославці, хоч треба додати, що наші полки звичайно не давалися обеззброювати та привозили все воєнне майно до Галичини.
Наші команди ввесь час проїзду чужих поворотців через наш край (від Підволочиськ до Лавочного) обходилися з ними дуже добре, годували їх (якщо вони не мали своїх припасів), давали їм тютюн тощо. Ціле сконфісковане майно списувано в двох копіях. Протоколи, інвентар і розписки, підписані обома сторонами, цебто українською та даних поворотців.
Пару годин мого побуту на стації в Підволочиськах навчило мене багато дечого. Перш усього наша гранична влада боялася перекинення велико-української анархії на наш терен. Вони бачили, що діється за Збручем і тому рішили, що такого не сміє бути в нас. Ці прикордонні наші команданти це не були ніякі політики, а просто чесні, досвідні старшини. Здоровий розум казав їм, що треба здержати анархію на Збручі, аби наше населення не заразилось нею. І вони замкнули кордон від Великої України герметично...https://zbruc.eu/node/85039
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історія має властивість повторюватись
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где-то 65 млн. лет назад в меловом периоде...
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мне больше кажется, что как раз крьіс победили динозаврьі
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типа тебя? та ну нах. какая с тебя амеба? мелкий ее высер.
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Нет, далбайоп, типа твоей мамы. А ты уж точно её мелкий высер.
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а до чого тут твоя мам а шлюха? дай їй в рот і хай заткнеться
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Вот все вы, зебилы, дегенераты и фуфлыжники! Даже сраться нормально не умеете, только стрелки пускаете, рагульё тупорылое
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Нацполиция в понедельник, 22 июля, направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64, сообщает пресс-служба НПУ. Силовики проследят за порядком в Коростене при подсчете голосов на округе, где "Слуге народа" проигрывает Пашинский.
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сереженька может и сесть без мандата поетому дружку позвонил СПАСАЙ
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я там живу. Пашинский редкая мразь. Его лозунг - Не хочу за грати, іду в депутати. Раздает налево-направо ппо 2-3 тис. людям на всякие потреби
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У Львові на 118 окрузі злодій Дубневич внаглу фальсифікує вибори !
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Львівяни не підчепили зелену чуму. Молодці.
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Не згадали ще про пашинського, *********** та ваню вінника - вони також пролітають..
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По данным ЦИК, на данном округе нардеп предыдущего созыва Рады Сергей Пашинский проигрывает кандидату от Слуги народа Вячеслава Сигачова, за которого после подсчета 61,20% протоколов отдали голоса 28,74% избирателей. Пашинского поддержали 17,62%.(с)
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Пашинский должен сесть, и надолго.
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Я только знаю одно,что если что-то пойдет не так, бить будут и хорошо бить некоторых комиков, клоунов, рестораторов,певцов и шоуменов за компанию.
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Да, порохоботы демократию не признают. Вата.
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Та демократия, которая не умеет защищаться-ничего не стоит.
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Ну тогда лет через 100, может шо то и поменяется Динозавры повержены: Более десяти политиков-старожилов неожиданно проигрывают свои округа - Цензор.НЕТ 3272
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Игорь Кононенко (если не сорвет выборы)_________________скальп с его лысой головы тогда нужно снять и сделать отменный барабан!!!!!!!!!!
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Ляд с ними, динозаврами. Тут табуретки скачут.
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Зажравшиеся оголтелые воры списаны на помойку истории! Отлично!
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Не все, к сожалению. Некоторая нежить "за нежить", казавшаяся почти на помойке истории, вылезла в законодатели.
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А так же в ВР не прошел маленький динозаврик Гадя.
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Да ладно, мне ее жалко. Сначала сидела за поребриком, потом у нас. ИМХО, оба раза не по делу. Видится, что она - простая тетка, искренне желающая добра своей стране. Запоребрик ее мастерски использовал, но она, похоже, так этого и не поняла.
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Это результат петиной жадности,5 лет не прошли даром.
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При этом в Раду снова, скорее всего, попадут Алексей Гончаренко
Одесситы ну как можно было опять за это существо голосовать.
Источник: https://censor.net.ua/n3138961
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Кивалов вроде бы выигрывал😕. Если таки да пролетит, то этот динозавр стоит многих😆
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Интересно, а как дела у вечного депутата который держит шахту им Засятько.
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Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що народний депутат 8-го скликання Богдан Дубневич намагається вкрасти голоси їхньої представниці у 118 окрузі Галини Васильченко.

Про це він сказав на брифінгу у понеділок.

За його словами, наразі у 118 окрузі відбуваються порушення, яких не було в Україні з 2012 року.

Вакарчук стверджує, що за даними екзит-полу у зазначеному окрузі з відривом у понад 13% кандидатка "Голосу" перемагала Дубневича - 36,3% проти 22,9% відповідно.

"Проте сайт ЦВК показує, що перемагає Дубневич", - поскаржився лідер партії.

За його даними, дільниці, де перемагав Дубневич, першими передавали дані до окружних комісій, у той час, коли дані з дільниць, де перемагала Васильченко, не приймали і відправляли на доопрацювання або уточнення.

Вакарчук розповів, що наразі окружна комісія у порушення закону оголосила перерву до 11.00 23 липня і не приймає уточнені протоколи від дільничних комісій і не передає їх до ЦВК.

"Такий хід подій нас турбує. Це говорить про загрозу зриву виборів у цьому окрузі. Це потребує серйозної уваги суспільства… Ми не дамо вкрасти жодного голосу", - наголосив він.

Лідер "Голосу" звернувся до Центральної виборчої комісії з вимогою змусити окружну комісію відновити роботу.

Також він звернувся до правоохоронних органів і зокрема до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням взяти ситуацію під свій контроль і запобігти крадіжці голосів.

"Я би хотів врешті-решт звернутися до президента Володимира Зеленського, як до гаранта Конституції, захистити вільне волевиявлення українських громадян. Від його позиції і від його реакції залежить перший день нової української політики", - заявив Вакарчук.
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Наконец-то в Верховной Раде не будет Звягильского, который за почти 30 лет вместе с остальными "тиранозаврами" довел население Украины на самое дно цивилизации, где-то с последними африканскими странами.
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Зря забыли ки-кивалова---юриста-ананиста---спеклось позорище Одессы за 20 лет последних, ну и рожа-будка грановский в Харькове год метил места, бюджетники чманели----и на тебе---опа-ча!
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Яким боком проходить Микитась? Він програє 9% кандидату від СН Полякову
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" представителю группы "Мамахохотала" " - война клоунов. Пришло время злого смеха.
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Нужно много много сажать.....деревьев,динозавры и вымрут
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Ничего, оставшихся динозавров лишат неприкосновенности, арестуют и отправят в колонию строгого режима с конфискацией
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Одна из "вишенок на тортик":
Бажаємо банкрутства: МАУ встрягла в черговий скандал з пасажирами

В Дніпрі затримали виліт літака компанії на 20 годин

Динозавры повержены: Более десяти политиков-старожилов неожиданно проигрывают свои округа - Цензор.НЕТ 30

Динозавры повержены: Более десяти политиков-старожилов неожиданно проигрывают свои округа - Цензор.НЕТ 4854

Нагадаємо, нещодавно авіакомпанія МАУ стала учасницею чергового гучного скандалу. Співробітники компанії просто забули половину пасажирів рейсу PS55 «Київ - Одеса» в аеропорту «Бориспіль».
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Борислав берёза проиграл какому то хряку 250 кг весом и с рожей, как три стефанюка.
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Яценко и Дубневичи таки пролезут...ппц...кто же может голосовать за эту заведомо известную гнусь?
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Микитась-тась-тась ти кудась-дась-дась?
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Ось такі вони- потужні й безальтернативні реформи!!!
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