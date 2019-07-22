 В мажоритарных округах Львовской области лидируют Княжицкий и Бондарь от ЕС, Пипа от "Голоса" и братья Дубневичи

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.

В частности, в округе № 115 после обработки 94,68% протоколов побеждает кандидат от "Голоса" Наталья Пипа с 30,20% голосов. Ее соперник - самовыдвиженец Юрий Михальчишин - набрал 21,73 % голосов.

В округе № 116 после обработки 97,53 % протоколов побеждает кандидат от "ЕС" Николай Княжицкий с 23,01 % голосов. Его ближайшая соперница - кандидат от партии "Голос" Марта Романяк - набрала 20,02 % голосов.

В округе № 117 после обработки 92,78% побеждает представитель "Голоса" Ярослав Руцишин (25,24%). Его соперница самовыдвиженка Оксана Юринец набрала 23,57%.

В округе № 118 после обработки 89,92 % лидирует самовыдвиженец Богдан Дубневич с результатом 33,04%. Его соперница Галина Васильченко от партии "Голос" набрала 30,76%.

В округе № 119 после обработки 55,24% лидирует Михаил Бондарь от партии "Европейская Солидарность" с результатом 16,10%. Его соперник Орест Кавецкий от "Слуги народа" набрал 15,06%.

В округе № 120 после обработки 93,82% побеждает самовыдвиженец Ярослав Дубневич с результатом 44,10%. Его соперник от партии "Голос" Тарас Елейко набрал 18,25%.

В округе № 121 после обработки 69,23% лидирует представитель "Слуги народа" Орест Саламаха (19,38%). Его соперник от Европейской солидарности Михаил Задорожный Михаил набрал 16,97%.

В округе № 122 после обработки 59,02% лидирует представитель "Самопомочи" Павел Бакунец (19,14%). Его соперник от "Гражданской позиции" Андрей Дума набрал 12,09%.

В округе № 123 после обработки 78,08% протоколов лидирует самовыдвиженец Тарас Батенко (44,85%). Его соперник от "ЕС" Олег Дуда набрав14,48%.

В округе № 124 в результате обработки 98,06% протоколов побеждает представитель "Слуги народа" Юрий Камельчук (16,04%). Его соперница от "Свободы" Оксана Береза набрала 13,8%.

В округе № 125 после обработки 36,15% протоколов лидирует самовыдвиженец Андрей Лопушанский с результатом 18,15%. Его соперник Юрий Доскич набрал 16,46%.

В округе № 126 после обработки 55,25% протоколов лидирует самовыдвиженец Андрей Кит (24,59 %). Его соперник Андрей Гергерт набрал 18,48%.