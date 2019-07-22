 В мажоритарных округах Львовской области лидируют Княжицкий и Бондарь от ЕС, Пипа от "Голоса" и братья Дубневичи

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦИК.
В частности, в округе № 115 после обработки 94,68% протоколов побеждает кандидат от "Голоса" Наталья Пипа с 30,20% голосов. Ее соперник - самовыдвиженец Юрий Михальчишин - набрал 21,73 % голосов.
В округе № 116 после обработки 97,53 % протоколов побеждает кандидат от "ЕС" Николай Княжицкий с 23,01 % голосов. Его ближайшая соперница - кандидат от партии "Голос" Марта Романяк - набрала 20,02 % голосов.
В округе № 117 после обработки 92,78% побеждает представитель "Голоса" Ярослав Руцишин (25,24%). Его соперница самовыдвиженка Оксана Юринец набрала 23,57%.
В округе № 118 после обработки 89,92 % лидирует самовыдвиженец Богдан Дубневич с результатом 33,04%. Его соперница Галина Васильченко от партии "Голос" набрала 30,76%.
В округе № 119 после обработки 55,24% лидирует Михаил Бондарь от партии "Европейская Солидарность" с результатом 16,10%. Его соперник Орест Кавецкий от "Слуги народа" набрал 15,06%.
В округе № 120 после обработки 93,82% побеждает самовыдвиженец Ярослав Дубневич с результатом 44,10%. Его соперник от партии "Голос" Тарас Елейко набрал 18,25%.
В округе № 121 после обработки 69,23% лидирует представитель "Слуги народа" Орест Саламаха (19,38%). Его соперник от Европейской солидарности Михаил Задорожный Михаил набрал 16,97%.
В округе № 122 после обработки 59,02% лидирует представитель "Самопомочи" Павел Бакунец (19,14%). Его соперник от "Гражданской позиции" Андрей Дума набрал 12,09%.
В округе № 123 после обработки 78,08% протоколов лидирует самовыдвиженец Тарас Батенко (44,85%). Его соперник от "ЕС" Олег Дуда набрав14,48%.
В округе № 124 в результате обработки 98,06% протоколов побеждает представитель "Слуги народа" Юрий Камельчук (16,04%). Его соперница от "Свободы" Оксана Береза набрала 13,8%.
В округе № 125 после обработки 36,15% протоколов лидирует самовыдвиженец Андрей Лопушанский с результатом 18,15%. Его соперник Юрий Доскич набрал 16,46%.
В округе № 126 после обработки 55,25% протоколов лидирует самовыдвиженец Андрей Кит (24,59 %). Его соперник Андрей Гергерт набрал 18,48%.
Про це він сказав на брифінгу у понеділок.
За його словами, наразі у 118 окрузі відбуваються порушення, яких не було в Україні з 2012 року.
Вакарчук стверджує, що за даними екзит-полу у зазначеному окрузі з відривом у понад 13% кандидатка "Голосу" перемагала Дубневича - 36,3% проти 22,9% відповідно.
"Проте сайт ЦВК показує, що перемагає Дубневич", - поскаржився лідер партії.
За його даними, дільниці, де перемагав Дубневич, першими передавали дані до окружних комісій, у той час, коли дані з дільниць, де перемагала Васильченко, не приймали і відправляли на доопрацювання або уточнення.
Вакарчук розповів, що наразі окружна комісія у порушення закону оголосила перерву до 11.00 23 липня і не приймає уточнені протоколи від дільничних комісій і не передає їх до ЦВК.
"Такий хід подій нас турбує. Це говорить про загрозу зриву виборів у цьому окрузі. Це потребує серйозної уваги суспільства… Ми не дамо вкрасти жодного голосу", - наголосив він.
Лідер "Голосу" звернувся до Центральної виборчої комісії з вимогою змусити окружну комісію відновити роботу.
Також він звернувся до правоохоронних органів і зокрема до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням взяти ситуацію під свій контроль і запобігти крадіжці голосів.
"Я би хотів врешті-решт звернутися до президента Володимира Зеленського, як до гаранта Конституції, захистити вільне волевиявлення українських громадян. Від його позиції і від його реакції залежить перший день нової української політики", - заявив Вакарчук.