 Россия отказала мониторинговой миссии ООН в проезде на территорию оккупированного Крыма

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет Мониторинговая миссия ООН по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.
"Посетили административную границу с Крымом, пропускные пункты Каланчак и Чонгар. Такие визиты и общение с людьми, которые пересекают административную границу, - один из методов дистанционного мониторинга ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украины, временно оккупированными Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Уверен, что минимум треть населения даже не вспомнила о выборах...
Я интервью Рютте на днях читал....это пиз&ец полный, что он там наговорил... "Россия не могла такого сделать, они же не сумашедшие...". Во всей этой истории у меня остался только один вопрос: сколько денег Путинское окружение засунуло в анус Рюгге, чтобы закрыть вопрос с боингом. И этому пид@ру из Малазии. Других вопросов у меня нет....
так що ще і Україну звинуватять..і скажуть платіть напополам компенсацію..МІД підорації довго скривав про переговори--з Рютте.але тепер якось проговорились-що з самого початку ведуться переговори.
для ватників по ТВ все одно покажуть те що вигібно кремлядям