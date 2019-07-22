 Россия отказала мониторинговой миссии ООН в проезде на территорию оккупированного Крыма

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет Мониторинговая миссия ООН по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

"Посетили административную границу с Крымом, пропускные пункты Каланчак и Чонгар. Такие визиты и общение с людьми, которые пересекают административную границу, - один из методов дистанционного мониторинга ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украины, временно оккупированными Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

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