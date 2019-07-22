 Кандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта ЦВК.
Так, Штепа набирает 43,64% голосов, а самовыдвиженец Богуслаев – 32,26%.
Известно, что 29-летний Штепа подрабатывает свадебным фотографом и берет за час работы минимум 1300 грн.
"Свадебный фотограф Сергей Штепа. Сам пишет о себе:
"Я люблю фотографировать яркие, счастливые пары и теплые эмоции. Помогаю формировать план свадебного дня и прогулки, обязательно даю рекомендации насчет выбора банкетного зала, декоратора, визажиста. Я стараюсь делать так, чтобы каждая свадьба моих клиентов осталась в памяти у меня самого!
Владею языками: английский, русский, украинский".
Сергей Штепа, кандидат от "Слуги народа" победил в 77 мажоритарном округе, это Запорожье. Набрал 42,8 процента голосов. Его ближайший конкурент – владелец легендарного предприятия "Мотор Сич", один из самых богатых людей Украины Вячеслав Богуслаев, "прикармливал" этот округ даже не годами - десятилетиями!" - отмечает журналистка Ирина Ромалийская
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
и загрустил в будке
крутo
Или - барин хороший, бояре плохие, он ниучему ни винуватый?!......
Потому что бесплатные порохоботы работали исключительно на информационной подпитке от платных порохоботов. Но если платные заработали себе на крутые квартиры в Киеве (или как-то так), то бесплатные заработали только разочарование. Увы.
Хватит делать селфи! Нужно принять закон и запретить селфи на государственном уровне. Этим делом должен заниматься профессионал! Дайош запрет селфицца в зеркальных лифтах, ванных комнатах и примерочных!
МОЛОТОК!
На украинских выборах опять победил Путин
Вот и завершились выборы в Верховную Раду от которых ждали и ждут чуда очень многие, но в них, как и на выборах Президента Украины однозначно победил Владимир Путин и его кремлёвская команда.
Победы Зеленского и Медведчука были запрограммированы, и эти результаты предсказывали многие эксперты, особенно после телефонного разговора, на который напросился украинский Президент.
Петро со своим Эврошляхом и Томасом застряли очень далеко и глубоко, а газовая принцесса, обещавшая жителям Донбасса хороший ядерный удар, не претендует ни на что особенное.
Зеленский и те, кто за ним стоят прекрасно понимают, что все решения о глобальном будущем Украины принимаются в том числе и в Кремле. Как бы им это не было обидно в Москву придётся ехать на поклон и договариваться. Несмотря на антироссийскую риторику, без России украинская экономика обречена. Политика политикой, а бизнес рулит везде и без российских денег и ресурсов там всё будет грустно..
Есть ли совместное будущее между Украиной и Россией? Наши пути разошлись на очень долго, но сотрудничать придётся. Сможет ли Зеленский вернуть ЛНР и ДНР? Контакты будут, в первую очередь гуманитарные, но о возвращении речи быть не может, слишком хорошо помнят жители непокоренного Донбасса украинские бомбёжки мирных сёл и городовhttps://echo.msk.ru/blog/amountain/2468205-echo/
п.с. а ТЫ? купил уже билет в имиграцию?
Но она вам не понадобится, в гробу она ни к чему.
рожлица очень скоро станут такими же, пример тому эксголожопый казак гаврилюк.