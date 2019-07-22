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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Богуслаев (26) выборы (22802) Запорожская область (686) Слуга народа (143)

 Кандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева

По результатам обработки 79,45% протоколов, народный депутат четырех созывов и владелец предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев уступает на 77-м избирательном округе в Запорожской области кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта ЦВК.

Так, Штепа набирает 43,64% голосов, а самовыдвиженец Богуслаев – 32,26%.

Известно, что 29-летний Штепа подрабатывает свадебным фотографом и берет за час работы минимум 1300 грн.

"Свадебный фотограф Сергей Штепа. Сам пишет о себе:

"Я люблю фотографировать яркие, счастливые пары и теплые эмоции. Помогаю формировать план свадебного дня и прогулки, обязательно даю рекомендации насчет выбора банкетного зала, декоратора, визажиста. Я стараюсь делать так, чтобы каждая свадьба моих клиентов осталась в памяти у меня самого!
Владею языками: английский, русский, украинский".

Сергей Штепа, кандидат от "Слуги народа" победил в 77 мажоритарном округе, это Запорожье. Набрал 42,8 процента голосов. Его ближайший конкурент – владелец легендарного предприятия "Мотор Сич", один из самых богатых людей Украины Вячеслав Богуслаев, "прикармливал" этот округ даже не годами - десятилетиями!" - отмечает журналистка Ирина Ромалийская

Читайте также: Подсчет голосов на трех округах Донетчины окончен: победили кандидат от "Оппоблока" Магомедов и самовыдвиженцы Ефимов и Ковалев

Источник: https://censor.net.ua/n3138949
 
   
 Топ комментарии
 
вот качестнво ваших депутатов - зебилы
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Как-то быстро все забыли новость о том, что Богуслав был причастен к дерибану мотор сичи, и о финансировании сепаратизма.
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"Довольно жить по-старому!", - сказал гордый народ Украины.
И самоубился нах*й.
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Менше твого, бо ******* фотографи беруть не більше 15 замовлень на рік. У 90-х роках було до 80 замовлень.
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Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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это свыночолый пабедун накрапал?
и загрустил в будке
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Попрацюй і отримай гроші за це і ти зміниш свою думку.
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тикай-те язика свого у піхву своїй овечці а не незнайомим людям
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Це все? Краще спробуйте заробити гроші за цю роботу, а потім заперечуйте Кандидат від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа перемагає на 77-му окрузі директора "Мотор Січі" Богуслаєва - Цензор.НЕТ 8814
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у мєня сєзонная работа - продаю закопчєннийє стьокла во врємня солнєчних затмєній
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Пэтюшкин ступор все увеличивается😀
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лахта палится на каждом шагу. это ж твой прокремлёвский кандидат из жопоблока пролетел, а не Петин. Кандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева - Цензор.НЕТ 6624
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Зебилы, ета побъеда, ета прарыв!... Кандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева - Цензор.НЕТ 6135
Или - барин хороший, бояре плохие, он ниучему ни винуватый?!...... Кандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева - Цензор.НЕТ 6674
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Пиз..ц стране ! Вернее территории с названием Украина!
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Тупішого оновлення зради годі уявити.
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свадебный фотограф, а чему удивляться если страной правит свадебный генерал?
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Очень хорошо, что кандидаты от Зеленского не дали пройти куче рыго-пеповсой мрази.
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Будет так. Сначала платным порохоботам откажут в зарплате. Это Ганапольский, Полтава и прочие Олешко (надеюсь не ошибся). Потом, постепенно, начнут уходить в историю бесплатные форумные порохоботы. Почему?

Потому что бесплатные порохоботы работали исключительно на информационной подпитке от платных порохоботов. Но если платные заработали себе на крутые квартиры в Киеве (или как-то так), то бесплатные заработали только разочарование. Увы.
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І знову це брехня. Колись ви зрозумієте.
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тебе не платили, значит развели как лоха! Кандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева - Цензор.НЕТ 397
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Мені в основному платили, а відсоток несплати за багато років був менше 0,5%. Зроби так і я потисну тобі руку. У моїх товаришів фотографів та відеографів такий відсоток був мінімум раза в 3 більше.
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мониторы из ситуационной комнаты уже нашлись, а порохоботов третий месяц днём с огнём ищут, да всё никак...
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Вот лучше уже дали отменить ту мажоритарку перед выборами, в итоге только хуже вышло.
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Так а кто не давал? Зеленский как-раз такое предложение и вносил в Раду плюс порог снизить до 3%. Кто ж виноват что Рада даже не захотела этот проект закона рассматривать.
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все верно порохосраки ! Вор и рашист Богуслаев для вас в сто раз лучше простого фотографа Штепы ! Давайте дальше воняйте. что нет опыта работы и тд . У Богуслаева ппц опыт( воровать и кнопки жать ) .Расчехлитесь уже .
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для тупых порохоботов казнокрад Порошенко важней Украины.
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Вор и профан - выбор шикарный. Убрали вора, пришел профан. Чему вы радуетесь? Неоднозначно слишком.
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Конечно, Богуслаев козел еще тот. И конечно, лучше пусть Штепа будет депутатом, тут без вариантов. Но один вопрос на засыпку, а новых лиц нельзя было поискать например среди юристов и экономистов, а то я что-то не припомню ни одну страну в мире, где реформы проводили тамады, свадебные фотографы, певцы, юмористы и режиссеры.
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Не понимаю возмущения коллег, с таким составом ВР фотограф просто жизненно необходим.
Хватит делать селфи! Нужно принять закон и запретить селфи на государственном уровне. Этим делом должен заниматься профессионал! Дайош запрет селфицца в зеркальных лифтах, ванных комнатах и примерочных!
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Раціональне насіння в такій пропозиції є:


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Интересно кого он переврано поженит в Раде))) Таруту с Юлькой...
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ШТЕПА ЗАСЕЯЛ ОКРУГ ФОТОГРАФИЯМИ Кандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева - Цензор.НЕТ 5106
МОЛОТОК!
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А тепер радісні новини із-за порєбріка от мишебратьєв:
На украинских выборах опять победил Путин

Вот и завершились выборы в Верховную Раду от которых ждали и ждут чуда очень многие, но в них, как и на выборах Президента Украины однозначно победил Владимир Путин и его кремлёвская команда.

Победы Зеленского и Медведчука были запрограммированы, и эти результаты предсказывали многие эксперты, особенно после телефонного разговора, на который напросился украинский Президент.
Петро со своим Эврошляхом и Томасом застряли очень далеко и глубоко, а газовая принцесса, обещавшая жителям Донбасса хороший ядерный удар, не претендует ни на что особенное.
Зеленский и те, кто за ним стоят прекрасно понимают, что все решения о глобальном будущем Украины принимаются в том числе и в Кремле. Как бы им это не было обидно в Москву придётся ехать на поклон и договариваться. Несмотря на антироссийскую риторику, без России украинская экономика обречена. Политика политикой, а бизнес рулит везде и без российских денег и ресурсов там всё будет грустно..
Есть ли совместное будущее между Украиной и Россией? Наши пути разошлись на очень долго, но сотрудничать придётся. Сможет ли Зеленский вернуть ЛНР и ДНР? Контакты будут, в первую очередь гуманитарные, но о возвращении речи быть не может, слишком хорошо помнят жители непокоренного Донбасса украинские бомбёжки мирных сёл и городовhttps://echo.msk.ru/blog/amountain/2468205-echo/
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Скоро во всех газетах: «Свадебная фотосессия в Раде. В любое удобное время - зал всегда пустой. Ваш Штепа»
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Нормальный чувак, непонятно почему порохоботы снова возбудились. Открыл свою школу фотографии, помогает начинающим фотохудожникам, устраивает выставки, часть из которых благотворительные (доход от продажи билетов идет на помощь онкобольным детям). То есть организаторские и предпринимательские способности есть. В ватных наклонностях не замечен. Неужели лучше ватный сепар Богуслаев?
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нет, не лучше. никто и не говорит, что Богуслаев - достойный кандидат. за ним давно решётка плачет за поставки движков к вертолётам в нарасеянию. да тут (на 77-м) и выбора-то особо не было. от ЕС безработный Химичев был, остальные самовыдвиженцы, от которых вообще непонятно чего ждать.
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Богуслаев - то еще дерьмо, но свадебный фотограф... Может он сто раз хороший и честный, но это же главный законодательный орган страны! Ну, это же явная тушка, а не законодатель. Будет принимать, что скажут. А кто скажет, вопрос....
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И даже кухарка будет управлять государством! Где-то и когда-то такое уже было...??? Кандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева - Цензор.НЕТ 3941
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Уже скором мы увидим феерическрое шоу, как порохоботы будут переобуваться в полете. Смена ников не поможет их тупсть хорошо видна.
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ты на днях, с кровью у ануса, всем рассказывал, что 21 июля - последний день работы "порохоботов", у тебя галлюцинации или просто слабоумие? Никаких ботов больше нет, остались только умалишенные зеленые неполноценные существа, но этот пир долго не протянется, еда в холодильнике скоро закончится, наступит зима и придут новые платежки.
п.с. а ТЫ? купил уже билет в имиграцию?
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до конца месяца отрабатывают зарплату.
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Стесняюсь спросить, "Д", это буква от какого слова?
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ухты! а шо, порохоботам наперёд платили? Кандидат від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа перемагає на 77-му окрузі директора "Мотор Січі" Богуслаєва - Цензор.НЕТ 3803 не то шо вам, бедненьким, пятнадцатого числа следующего месяца. Кандидат від "Слуги народу" весільний фотограф Штепа перемагає на 77-му окрузі директора "Мотор Січі" Богуслаєва - Цензор.НЕТ 3350
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Старая Ылита достала всех своей брехней. Для людей главное, чтобы человек был немного честен, а профессионализм нарабатывается. У пете и рыгов чести ноль.
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Я так понимаю, что в парламент прошли обычные люди, знающие думы и чаяния народа. Мне кажется и законы будут приниматься в пользу народа.
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Надежда в данном случае умрет первой - прикольный у вас колхоз получился, и как я понимаю большая часть из них (избранцев) была условно "нищие" - через 5 лет 400 нищих станут долларовыми мильёнерами - а вы все про комуналку ныть будете и ждать халявного концерта + 3 кило гречки.
Но она вам не понадобится, в гробу она ни к чему.
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Это точно. Вон в Венесуэле президентом стал человек из народа Николас Мадуро, бывший водитель автобуса. Тоже обычный чувак, знающий думы и чаяния народа.
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За то сраку мильёнными купюрами подтерать можно - и все сразу стали мильярдерами
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повара, слесари, фотографы, домохозяйки, блогерши, водители, строители и просто безрабочие, это всё теперь нами будет руководить
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теперь они будут вместо казнокрадов принимнать законы для поваров, слесарей, фотографов, домохозяек, блогеров, водителей, строителей и просто безработных.
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нє, оні дорвалісь до корита, о наротє ім нєкада думать
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цн підкинув свиням харчів. По іншому і сказати не можу
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Порохоботы стали ратовать о профессионализме. Что-то не слышно было ихних ратований за профессионализм когда главным человеком, отвечающим за соблюдение законности в стране, назначали человека даже без юридического образования.
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понимаешь ли? министр занимается кадровым составом и материально-техническим обеспечением, а не непосредственно работой разнорабочего своего министерства. чтобы дошло: министр инфраструктуры не укатывает асфальт и не копает собственноручно ямы под трубы; министр МВД не бегает за преступниками, не пресекает контрабанду и не тушит в серебристом костюме пожары; министр здравоохранения не прописывает больному таблетки и не вырезает аппендицит; министр обороны не сидит в окопе и не таскает патроны на ноль.
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Обычный мелкий предприниматель победил старого вора и схемотозника, который 4 раза проходил в Раду. Это замечательно, это обновление власти и эволюция общества!
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Верховна рада IX скликання. Монокоаліція.

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Виявляється для порохоботів краще сепар Богуслаєв, ніж представник Слуги народу. )))
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Жду когда обявят - уборщица публичного туалета от Слуг народа (и она действительно слуга слуг, ибо скрепное ЗЕдерьмо убирает) будет победительницей по мажоритарке. И еще вам не хватает кухарки - порулить государством.
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А всё значительно прозаичней, людей уже просто достали эти старые рожи. Вся беда в том ,что ЭТИ новые рож лица очень скоро станут такими же, пример тому эксголожопый казак гаврилюк.
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квалификованые,компетентные кадры с Слуги Урода, страшно подумать что эти шаурмоеды и фотографы сделают с страны за 5 лет
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Сможет в Офисе открыть ЗЕпорноСтудию для нарота
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева
 
 
 
 
 
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