 "Слуга народа" планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко

"Хотя подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах, однако повлиять на результаты голосования это может лишь в 10. В этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, потом - для судебных разбирательств, а затем - обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнании результатов в округе", - сообщил руководитель избирательного штаба политсилы Александр Корниенко, сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, по его словам, на 78-м округе в Запорожской области было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, в результате чего получено 3000 недействительных бюллетеней.
В 64-м округе Житомирской области
Также проблемными оказались 146-й и 137-й округа, по последнему также готовятся материалы для обжалования в суде.
В 68-м и 69-м округах Закарпатской области зафиксировано много нарушений и массовый подкуп избирателей.
По словам Корниенко, в 119-м округе Львовской области на 17 участках имел место подкуп членов участковых комиссий, в округе № 15 Винницкой области также есть факты подкупа избирателей.
"Также много нарушений зафиксировано в Луганской области, в частности, на одном из округов кандидат раздавал сахар", - сообщил Корниенко.
нюхнул - нє вставляло...
"за жыддя" тут вертели по беспределу !!!
а почему рыго мразь выиграла не понятно !!!
переголосование и под надзором !!!
готовят твари переворот и третью лугандонию !!!
В них не партія, а шобла. Зібрана, як мінімум, з трьох частин: нормальні, хороші, порядні - десь третина; і по третині кар'єристів (що примазались) та ватників. Така структура сама по собі довго не протягне. Вона буде розсипатися. А там - буде видно...
Пэтюшки, выдыхайте😀
"Найбільше матеріалів незаконної агітації переддень та день голосування було поширено від імені політичних партій «Слуга Народу», «Опозиційна платформа - За життя» та «Опозиційний блок», повідомили у Комітеті виборців України з посиланням на своїх спостерігачів" - https://www.radiosvoboda.org/a/news-vybory-kvu-agitatsiya/30068935.html
Как в Молдове, не успели проголосовать за закон, а конституционный суд его отменил! Ничего, ЗЕ коро сам научится так делать. Молодой еще, ЗЕЛЕНЫЙ !!!