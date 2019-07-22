 Запрет российских соцсетей в Украине: Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.
В связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины, Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины считает необходимым объяснить механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений.
1. В соответствии с Законом Украины "О санкциях", решения по вопросам применения, отмене или внесения изменений в санкции принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украина.
2. Реализация и мониторинг эффективности введенных в действие указами Президента санкций, в соответствии с решениями СНБО Украины осуществляет Кабинет Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины.
"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", - сказано в сообщении.
- меньше о коррупции спрашивала))))
,Думав до виборів вже нічого не писати, але Фейсбук нагадав...😁
Дивлюсь на поїздки Президента по областях.... і «Шляк Трафляє», як кажуть на українській Галичині.
Так ганебно себе поводити і так принижувати державу - це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче ж щось добре зробити пан Володимир.
Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь «напівпокерні» дебіли, що перебивають людей, «тикають» всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко...
Маю велике бажання замінити слова на матюки, але робити цього не буду, бо з 16-ти років працював на Дніпровському металургійному комбінаті слюсарем-ремонтником, а потім отримав філологічну освіту.😁
Пане Президенте, вважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо, посада Президента України - це не сцена, а відповідальність...
Я би дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка. Але, поки що , спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу.
Щось не знаєте, не розумієте - питайте у тих хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували «культурні» інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в греціях та деінде.
Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у своїй офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві Президенту України, не грайте роль «батька нації» - у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите.
Зробіть ставку не на «клоунів», (при всій повазі до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо «люстраторко» у Вас не виросло...
Якщо так не зробите, пане Президенте, буде Біда. Хоча і вона минеться, бо украінці - непереможна багатотисячолітня Нація.
А отже, все буде добре і Все Буде Україна!
Маю право так писати, бо крісла у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину.
Честь маю.
Только ещё должно быть наказание за нарушение.
другими словами - когда отменят - тогда отменят.
судячи з того, що в ВР пройшли ригонали та їх послідовники зі слугою урода, то таке рішеня невдовзі буде.
Бутусик,мразь,мне повторить совсем не трудно,спам - это твоя фамилия.
От клас буде. Зразу видно буде тролів тупих. (Троль профі не відрізняється від свого, українського гаварящего ватана).