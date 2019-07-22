 Запрет российских соцсетей в Украине: Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины, Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины считает необходимым объяснить механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений.

1. В соответствии с Законом Украины "О санкциях", решения по вопросам применения, отмене или внесения изменений в санкции принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украина.

2. Реализация и мониторинг эффективности введенных в действие указами Президента санкций, в соответствии с решениями СНБО Украины осуществляет Кабинет Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины.

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"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", - сказано в сообщении.