 Зеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

Президент обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Также правительство должно предусмотреть в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

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