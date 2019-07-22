 Зеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.
Президент обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.
Также правительство должно предусмотреть в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.
І Карпати негайно почали розвиватися. А дороги - покращуватися
багатогранна особистість! коли тільки встигає?
Також, згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проектах закону про державний бюджет України на 2020-й та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми