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 Политика Украины
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Все про:закон (2613) Зеленский (2258) Карпаты (186)

 Зеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат"

Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

Президент обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Также правительство должно предусмотреть в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил концепцию развития горных территорий украинских Карпат

Источник: https://censor.net.ua/n3138937
 
 
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ліс тут рубають останні 300 років. Не знав, що це заслуга Пеці.
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Только горы облысели за последние 5 лет.
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Заживут теперь гуцулы, бойки и лемки. Попануют, пожируют. Указ то про то подписал САМ ЗЕ! Зеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат" - Цензор.НЕТ 366
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Не завидуй. Скоро ваши сибиряки тоже пожируют сразу как к китаю отойдут
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И что теперь,потроховские воришки лес пилить там уже не будут?
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"Крібле, крабле, бумс!" - сказав Зеленський.
І Карпати негайно почали розвиватися. А дороги - покращуватися
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і хєром на роялі грає, і шаурму штрямкає, і укази підписує...
багатогранна особистість! коли тільки встигає?
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Ваш тоже с ********* летает, рыбу на Алтае ловит и норм все успевает
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Глава держави зобов'язав Кабінет Міністрів України протягом двох місяців затвердити Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020 - 2022 рр. з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.
Також, згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проектах закону про державний бюджет України на 2020-й та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми
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Зеленський видав указ Закарпаттю розвиватись. І зробив благородний помах чарівною щаурмою. Бррр - паличкою.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат"
 
 
 
 
 
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