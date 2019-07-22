 ЦИК обработала 70.49% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным ЦИК 42.68% проголосовали за партию "Слуга народа", 13.04% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8.41% - за "Европейскую солидарность", 8.03% - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 6.17% - за "Голос".
Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3.84%, "Сила и честь" - 3.76%, "Оппозиционный блок" - 3.23%, "Партия Шария" - 2,31%, "Свобода" - 2.24%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2.21%, "Гражданская позиция" - 1.08%.
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А корупція .? А головне ..
ДЕ ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ !?
Ну доброго утречка.
Вы уже проснулись в стране победившего дебилизма и посмотрели на результаты выборов? Прекрасно. Это уже повод для радости. Серьёзно. Все не так плохо, как вам кажется, все гораздо хуже, и в то же время есть причины для оптимизма. Нет, это не та, причина о которой вы сразу все подумали, не всеобщая смерть. Я о более сложных и заковыристых поводах.
Сразу оговорюсь: я не эксперт, просто я немного знаю людей, и это дает возможность более-менее точно прогнозировать их поведение.
Итак, у меня есть два осторожных повода для оптимизма. Во-первых, в этой дебильной новоизбранной Раде будет меньше ярых рыгов-украинофобов. В большинстве своем они проиграли зеленым шмарклям - тамадам и прочим мальчикам по вызову. "Новые лица" современных кухарок для люмпена оказались предпочтительнее старых и матерых гречкосеев. Естественно, что нам, умным и красивым, шибко-шибко хотелось бы, чтобы в Раду вместо злых украинофобов пришли веселі бандеровцы с добрыми улыбками и щирим натхненням нищіти усю промосковську сволоту, але в Бога про нас поки що інші плани, як виявляється.
В общем это первый повод для радости: бывших рыгов будет меньше.
Ну и еще одно. То, что фракция "Слуга народа" до Нового Года будет самой многочисленной, конечно плохо, но совсем не трагедия. На самом деле, общее у них только одно: зеленые флаги под которыми они прошли в Парламент. Нет никакой общей идеи, нет практически никаких общих интересов, нет общей партийной идеологии, да и жизненные ценности у всех различны. Это малоконтролируемое стадо, в котором каждый тамада будет думать только о том, чтобы его после корпоратива накормили, а не отправили восвояси голодным и трезвым. Также напомню про внесение немаленьких сумм за право представлять партию "Слуга Народа" по мажоритарке. Теперь в ВР они попытаются эти суммы вернуть. А значит не будут слепо голосовать за предложенные бабушкой Беней законы. Кроме того, и в данном случае это самое важное, эти кухарки вообще плохо себе представляют куда попали. Зачем работать в комитетах, что и кому говорить в кулуарах, как писать законопроекты и чем отличаются разные чтения законов друг от друга. Кухарки и тамады хотят денег, и если работа в Раде будет мешать развитию их бизнеса, то это станет еще одним раздражающим фактором.
Так что ни о какой серьёзной партийной дисциплине там не может быть и речи.
Кроме того, новая Рада будет очень долго делить портфели, должности и полномочия, без этого никак. Но для обывателя ответственность за все происходящее в стране будет нести 95-й квартал и вся ненависть достанется именно ему.
А пока это зеленое смузи будет колотиться, тарифы уменьшать никто не планирует, осенью придут счета за отопление, учителям по четыре кило у.е. никто не заплатит, и т.д. и т.п. Разочарование быдлолохоктората будет расти. На этом фоне порохоботы не перестанут тыкать пальцами во все болючие места новой мерзопакостной власти с упоением зрадофилов и хитрыми бандеровскими улыбочками.
В общем эйфория грязно-зеленой субстанции очень скоро пройдет. Они свое дело сделают и уплывут вниз по реке очень быстро. А мы подождем.
Мы умеем ждать, и поэтому для нас все придет вовремя
Закрыть глаза. Не игнорировать знания, а не желать их.
Если говорить о том сумасшествии, которое мы наблюдаем на этих выборах, есть у меня одна спекулятивная теория, которой я пока что склонен верить.
Когда я слышу, что избиратель одной популярной политической силы не видит в своём кумире угрозы, скажем так, реванша и капитуляции на российских условиях, я согласен с этим только наполовину.
На самом деле, как мне кажется, он просто не хочет этого видеть, хотя подсознательно всё осознаёт.
На волне Майдана, аннексии Крыма и растерзанного Донбасса желание украинцев «воевать» было открытым и очевидным. От диванного руководства боевыми действиями до реальной добровольческой и волонтёрской самоотверженности, от глупых шуток про «Правый сектор» в Кремле до искренней скорби по «киборгам» - всё, казалось, говорило, что украинцы едины в ненависти к Москве и готовности ей противостоять. В желании строить новую страну, которая будет антитезисом «русскому миру», включая коррупцию, цинизм и равнодушие.
Просто, за исключением по-хорошему безумного меньшинства, для которого это стало делом жизни, оказалось, что для остальных это быстро превращалось в обузу, как только приходилось предпринимать реальные действия или принимать важные решения, способные повлиять на их жизненный комфорт или благосостояние.
Так появились патриотичные мальчики и девочки в вышиванках, перебрасывающие «Народному тылу» сотню-другую гривен, но соглашающиеся работать на пророссийском канале. Осуждающие коррупцию и откладывающие на «евробляху». Такая лёгкая шизофрения, при которой поначалу было достаточно комфортно - все говорят, что ты молодец, хотя понимают, что не очень, и делают точно так же.
И это мы не вспоминаем об откровенных лицемерах, оппортунистах и коллаборантах, для которых «патриотизм» с самого начала был маской, помогавшей решать вопросы. Какой патриот не будет отверженно бороться с проклятым врагом, намывая янтарь где-нибудь на Волыни?
Добавьте сюда ещё одну важную категорию тех, кто хочет ехать в Крым на море, потому что Майорку не тянут, а «людей политики поссорили». Продолжающих потреблять российский контент, потому что он такой классный, и всё это выше политики. Продолжающих вести бизнес с Россией, потому что «чего вы ко мне пристали?». Им тоже хотелось быть социально одобряемыми, но при этом продолжать жить так, как им кажется удобным, и они просто вытесняли войну на периферию сознания.
Понятно, что со временем напряжение между внешним и реальным, осознаваемым и вытесненным нарастало, а дедушка Фрейд давно описал, чем это чревато. В эту благодатную невротическую почву и посеяли зерно того, как решить этот конфликт.
Нужно было просто выбрать виновного. Им оказался человек, который, наблюдая за показным поведением соотечественников, решил, что это то, чего они на самом деле хотят, и в борьбе за власть сделал ошибочную ставку на риторику борьбы.
Можно долго спорить, где здесь его личные убеждения, где циничный расчёт, а где результат бега на флажки, на которые его загоняли ребята, умеющие играть в долгую. Главное - что в результате этот человек прошёл эволюцию от «закончить войну за две недели» до «отца нации», взывающего к совести и призывающего сплотить ряды, в то время как большинство, говоря о необходимости победы, внутри мечтало о том, чтобы «просто перестать стрелять».
Тем самым он, надавливая на болевую точку, уже обработанную российской и пророссийской пропагандой, вместо ожидаемого одобрения, получал лишь большую ненависть. И коррупция здесь, реальная и вымышленная, была спусковым механизмом, а не причиной. Нельзя же, в конце концов, ненавидеть человека за то, что он призывает бороться за свою страну. А вот за то, что он «наживается на войне, - уже можно.
Люди считали искренним послание фараона о том, что он готов принять заблудших рабов назад. Нужно лишь признать вину и принести в жертву человека, возомнившего себя Моисеем.
Проблема лишь в том, что нужно не только найти и наказать виновного, но и как-то заполнить бездну между видимостью и настоящими желаниями. Это возможно лишь ценой примирения с врагом на вражеских же условиях. Нужно не только отмудохать Моисея, нужно признать и свою неправоту, отдав власть ставленникам фараона. А это будет слишком сильным ударом по психике, которая и проворачивает все эти финты, чтобы ничего не признавать.
От этого та всеобъемлющая ненависть, которая заполнила всё несколько лет назад. Короткое замыкание подсознательного конфликта, который не находил иного выхода, кроме истошного крика с требованием наказать обманщика Моисея, который тянет всех в унылую пустыню, а сам, говорят, скрижали в офшор вывел.
И тут появляется избавитель. Он гневно указывает на «лжепророка», но уже не ругает фараона. На фоне египетских слуг он «свой в доску», но и с египтянами легко находит общий язык.
Он говорит о Земле Обетованной, но идёт в сторону Нила. С ним капитуляция - это просто «перестать стрелять». А перед фараоном можно встать на колени. Само собой, ради избранного народа. Он показывает, что бездну можно преодолеть одним прыжком, и толпа радостно прыгает за ним.
Так заканчивается невроз и начинается безумие.
https://petrimazepa.com/zakryt_glaza