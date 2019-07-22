 ЦИК обработала 67.91% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным ЦИК 42.64% проголосовали за партию "Слуга народа", 13.05% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8.43% - за "Европейскую солидарность", 8.02% - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 6.20% - за "Голос".
Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3.83%, "Сила и честь" - 3.75%, "Оппозиционный блок" - 3.23%, "Партия Шария" - 2,31%, "Свобода" - 2.25%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2.20%, "Гражданская позиция" - 1.08%.
Потім вони поливали брудом Садового, знищивщи його рейтинг
Вони поливали брудом Міхо Саакашвіллі, заважали йому, і він цього рейтингу навіть не встиг набрати.
Але все це не допомогло і зараз вони втратили рейтинг.
Думаю, що народ дав зрозуміти Зеленському і його політичній силі, що народ хоче.
Працездатні - халявну зарплату
Бізнесмени - халявний прибуток
Молодь - дожити на халяву до пенсії.
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ХАЛЯВА - ТАКЕ СОЛОДКЕ СЛОВО.
ХАЛЯВИ НЕ БУДЕ НІКОМУ !!!
"Привид бродить по Європі - привид популізму"
П О Ч Е М У ???
Понимаю на счёт 5 прошедших ВР партий.
Остальные ЗА ЧТО, за какие такие заслуги ???
На 1 січня бюджетного року визначити скільки є в наявності депутатів різних рівнів влади.
Провести правильну градацію, тобто кожен депутат матиме певний коефіцієнт. Депутат ВРУ - 1,0, депутат облради - 0,7............ А потім всіх збивають у суми по партіях і таким чином від кіоькості набраних сум робиться розподіл між фінансування між партіями. А так ми фінансуємо партії однодневки розкручені через телеящик.
ЕщеЩе б сказали буряту що вишиванка наша українська вдягається по верх штанів а не заправляється в труси
"Ще однією відмінною особливістю української чоловічої сорочки від російської та білоруської є те, що чоловіки заправляли її в штани, а не носили поверх них."
Антін Мухарський: Побєдітєлі!!!))) С**а, де штампують, на яких фермах вирощують цю антропологічну породу?
Даже Ляжко на фоне зеленых профессор!
"Надежда Савченко набрала всего восемь голосов поддержки"
Заместитель партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко поблагодарила тех, кто поддержал Савченко, и укорила остальных. "В Донбассе сделали другой выбор. Желаю всем получить то, что выбрали. Украинцы в Донбассе пока мало что поняли", - написала она в Facebook.
В этом округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев.