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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ВР (23189) выборы (22802) ЦИК (3218)

 ЦИК обработала 67.91% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15-40 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 67.91% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным ЦИК 42.64% проголосовали за партию "Слуга народа", 13.05% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8.43% - за "Европейскую солидарность", 8.02% - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 6.20% - за "Голос".

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Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3.83%, "Сила и честь" - 3.75%, "Оппозиционный блок" - 3.23%, "Партия Шария" - 2,31%, "Свобода" - 2.25%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2.20%, "Гражданская позиция" - 1.08%.

ЦИК обработала 67.91% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отмена неприкосновенности и наказание за кнопкодавство, - Разумков о первоочередных законопроектах от "Слуги народа". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3138930
 
 
 Топ комментарии
 
Говорите6 победа, ЗеДауны?
Если за фигляра во втором туре президентских выборов проголосовал почти каждый второй проголосовавший, то "Слуга урода" набрал всего около 40% голосов и получил поддержку только каждого 5 избирателя или около 20% от их общего числа. Всего через 60 дней его рейтинг упал в 2,5 раза. ЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6477

Даже Овощь енакиевский не наломал столько дров,как это чудо в перьях на свои первые 60 дней и у него, страусовода, ТАК не падал рейтинг. С такой скоростью не падал. ЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6477
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ПЕС. теперь займет место шута - Ляшка ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9463
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За Свободу так мало проголосувало. Ляшко-скотиняка пролетів. Дружба з порошенком боком вилізла.
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Я прошлые выборы за радикалов голосовал. Но после того как Ляшко под Пэпу прогнулся хрен теперь проголосую за радикальную партию когда нибудь.
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а потом он слился в экстазе с Оппоблоком и жулькой, травил вместе с ней Порошенко, - вот и дотравился. и его ролики про мову уже не помогли.
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Роками бандюки поливали брудом Ю. Тимошенко, понизивши її рейтинг.
Потім вони поливали брудом Садового, знищивщи його рейтинг
Вони поливали брудом Міхо Саакашвіллі, заважали йому, і він цього рейтингу навіть не встиг набрати.
Але все це не допомогло і зараз вони втратили рейтинг.
Думаю, що народ дав зрозуміти Зеленському і його політичній силі, що народ хоче.
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Пенсіонери - халяву
Працездатні - халявну зарплату
Бізнесмени - халявний прибуток
Молодь - дожити на халяву до пенсії.
.
ХАЛЯВА - ТАКЕ СОЛОДКЕ СЛОВО.
ХАЛЯВИ НЕ БУДЕ НІКОМУ !!! ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 5668
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и пенсий тоже скоро не будет, и повышений пенсий тоже не будет, все заберут зе-халявщики.
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Типичный образ мышления порохобота. Точно вы живете в какой-то другой, параллельной Украине. Почему кста с таким разгромным счетом и проиграли выборы.
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Перефразовуючи:
"Привид бродить по Європі - привид популізму"
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Если Порошенко наберет только 8% по пртийным спискам и всего два мажоритращика, то он не пройдет в Раду.
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Пєцік проходить у ВРУ. але є "самовисуванці" які замаскувались
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все "самовисуванці" любят победителей.
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100% потому как только большинство в раде распределяет портфели и всякие 8% могут только лаять с под трибуны ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9355
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11 партий преодолевших 2% рубеж будут финансироваться за счёт бюджета Украины.
П О Ч Е М У ???
Понимаю на счёт 5 прошедших ВР партий.
Остальные ЗА ЧТО, за какие такие заслуги ???
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Потрібно змінювати закон і фінансувати партії відповідно політичної активності.
На 1 січня бюджетного року визначити скільки є в наявності депутатів різних рівнів влади.
Провести правильну градацію, тобто кожен депутат матиме певний коефіцієнт. Депутат ВРУ - 1,0, депутат облради - 0,7............ А потім всіх збивають у суми по партіях і таким чином від кіоькості набраних сум робиться розподіл між фінансування між партіями. А так ми фінансуємо партії однодневки розкручені через телеящик.
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Предлагаете их всех отправить на стройки нархоза?
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Шакаладки, вас8%а вони как от Свыней, пху вы ж и есть свынарник....
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Олекса Моцно Лютий‏ @tendertorg21 ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 8314
ЕщеЩе б сказали буряту що вишиванка наша українська вдягається по верх штанів а не заправляється в трусиЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9906
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http://etno-vyshyvanka.kiev.ua/uk/Ukrajinskij_natsionalnij_odjag.bXxHs/

"Ще однією відмінною особливістю української чоловічої сорочки від російської та білоруської є те, що чоловіки заправляли її в штани, а не носили поверх них."
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Откуда соевым украинофосбким гнидам знать украинские традиции, так на мелочах и палятся.
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Ти від петерастів вимагаєш неможливого- думати!!!
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Вітаємо! Перемога слуг народу!
ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 8797

Антін Мухарський: Побєдітєлі!!!))) С**а, де штампують, на яких фермах вирощують цю антропологічну породу?
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сразу видно что живут на зарплату в 4000 евро ни в чем себе не отказывая
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вони майбутні діабетики - знервованість і обжирання є два головні фактори захворіти діабетом після спадкоємства.
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Если бы ты знал Стефанчука младшего (слева) то не пукал бы своим ртом.... Прекрасный, порядочный, умнейший и позитивный человек!
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Коля Валуев - добрейшей души человек, он даже ведёт спокойной ночи, малыши....
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У гомика Ляшка - 3,8%! А ведь, если кто не забыл, Зеля предлагал ему снизить барьер да 3,0!ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6256 Но тады оно было борзое, а сёдни пойдёт со многими порохоботами собирать бутылки.
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Тебе полегчало?
Даже Ляжко на фоне зеленых профессор!
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Петя во время президенских выборов активно делал ставку на радикальный украинский национализм который так и не стал актуальным для самих украинцев.
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"БЛАГОДАРНЫЙ" СЛАВЯНСК В 5 ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 55,72 партия мертветчука-21,47 слуга урода,6,36 партия петуШария-горбатого исправит только могила!!!
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Циничный барыга старался как мог, поднимая рейтинг ху.ловского кума.
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Голос набрав половины седьмого (можно сказать, висит). А у Медведчука ещё стоит стрелка аж до тринадцатой. Можно отдать должное. Ну, а о Зеленском, тут и говорить нечего - настоящий донжуан, жигало. Победила молодость.
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А Петро тужиться, та весь час пiдтримуе статус в ручному режиме.
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какая молодость - он всего на 10 лет младше Порошенко. 42-53).
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Не воспитанный. Я с вами водку не пил .Нехрен мне тыкать. Тем более я офицер полиции...
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оно и видно. вот такая у нас полици - аваковские орлы.
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Кто ребенка убил - разобрались? Или некогда?
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В семье не без урода. Скотов везде хватает.
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Опаньки, офицер полиции... И шо, мзду никогда не брал? Чи то так, "заработаное"?
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Не думаю. Он когда нибудь помрёт как настоящий патриот в Америке, або Канаде.
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Смотри какие упертые результаты! Стрелки показателей как вкопанные! Я все больше и больше верю ЦИК. (Сюрпризов он захотел! Всё уже украдено до нас!)
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так было и при президентских. стояли одни и те же цифры, что 10% обработанных, что 40%, что 80% и совпадали полностью с экзитполами. и прогнозами, технология сработала во второй раз.
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А в натуре такое возможно? Смешать сыпучие ингредиенты. Рассыпать их по карте. И чудесным образом в любой части карты оказывается 40% того, 12% этого, по 8% вотэтого и 6% славика. Пример несколько неудачный, но тем не менее...
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Для тех кто пишет, что было 73, а стало 40 сообщаю, что вашему знанию математики был рад только барыга при выдаче вам зарплаты. Во втором туре президентских перегонов 100 процентов делилось на двоих кандидатов, а в парламентских на 22 партии. И еще раз, "Слуга народа" взяли пока 44 процента. А остальные 21 партия 56 процентов. Так кто выиграл.
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не 44, а 42 не надо дорисовывать, халявщики.
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не 42, а 43 не надо дорисовывать, халявщики.
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Рада превращается .... превращается Рада ... в цирк. Вместо трибуны надо установить пианину
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Ну вот из 25% Ылиты соевые превратились в 8% отбросов. И конечно же соевые украинофобские гниды начинают манипулировать что было 73, а стало 42, но факт говорит об том что было 30, а стало 42,а у циничного барыги было 16, а стало 8,5.
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Чусствую в этих результатах некую бесовщину - что такое "партия шария" ? откуда оно всплыло и как смогло набрать даже такое количество голосов ?
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, в поселке Зайцево, не сможет попасть в парламент нового созыва.
"Надежда Савченко набрала всего восемь голосов поддержки"
Заместитель партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко поблагодарила тех, кто поддержал Савченко, и укорила остальных. "В Донбассе сделали другой выбор. Желаю всем получить то, что выбрали. Украинцы в Донбассе пока мало что поняли", - написала она в Facebook.
В этом округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев.
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Мне нравится вечный лидер всех предвыборных опросов Гриценко, до выборов первый, после выборов как всегда пролетел.
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Теперь я полностью согласен с путлером - Украина это реально недострана.
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ОтПиЗЖенные уже больше 13%, всякие дебилы шария в воюющей стране. ОMG.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработала 67.91% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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