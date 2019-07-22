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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 ЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 14:00 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 62,48% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным ЦИК 42.52% проголосовали за партию "Слуга народа", 13.01% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8.52% - за "Европейскую солидарность", 8.02 % - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 6.30% - за "Голос".

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Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3.81%, "Сила и честь" - 3.74%, "Оппозиционный блок" - 3.23%, "Партия Шария" - 2,31%, "Свобода" - 2.27%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2.19%, "Гражданская позиция" - 1.08%.

ЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3138930
 
 
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Ти ходив на побачення до Петра? ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 3425 І в нього на тебе не встав. ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 3425
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Тада... откуда знаешшшь, пррративный???
🤔
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сказочный Петро много чего рассказывал ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 5288
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Треба - свістіш.
Кирилл Лещенко, ну как же так безграмотно?
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Это были не проценты, а штуки.
ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 4271
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А що виявилося на Вашому побаченні із Зеленським?
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Владьзё проголосовал за Зе поэтому нехватило голосов.
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Говорите6 победа, ЗеДауны?
Если за фигляра во втором туре президентских выборов проголосовал почти каждый второй проголосовавший, то "Слуга урода" набрал всего около 40% голосов и получил поддержку только каждого 5 избирателя или около 20% от их общего числа. Всего через 60 дней его рейтинг упал в 2,5 раза. ЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6477

Даже Овощь енакиевский не наломал столько дров,как это чудо в перьях на свои первые 60 дней и у него, страусовода, ТАК не падал рейтинг. С такой скоростью не падал. ЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 6477
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Реальный рейтинг именно Зели был в 1 туре 30% у Порося было 15% а теперь у Зели 42% а у Порося 8%,
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Я понимаю, что с математикой у вас пробел. Уроки прогуливали или просто не понимали математику? ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 8534
Просто % пришедших на голосование на президентских и % проголосовавших вчера сравните. От этого поробуйте оттолкнуться. "Математик" вы лахтинский. ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9419
Если сможите. ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 2173
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Ти краще скажи- як так сталось, що ПЄСики навіть ЗаОППО продули?)))
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А, ну так всё верно - все одумались и побежали голосовать за петю же
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Лохотрон ещё впереди. Далее всех этих слуг народа скупят и они перейдут в ЕС, БЮТ и останется там этих слуг народа 20% и будет этот разброд ещё 5 лет.
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Не клевещи. В ЕС такие зелебобики не нужны.
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переходят в коалицию к сильным и большинству, нах им сдался тот 8% ПЕС?
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А якщо зе приймуть закон про імператив, а маючи більше 226 це легко, тоді ніхто нікого не купить. А далі запахне диктатурою(
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нда... мухлевало, рукожопое. или жопорукое. "уменьшиться на 300%" - это "200% в минус" ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 5959
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94 округ прославился на всю Украину : Кононенко -Дубинскии!!! https://www.youtube.com/watch?v=opWkmqrsXrU
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ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 7346 Vіtаuskаs @Vitauskas_A


·8 ч

Несколько миллионов граждан Украины проголосовали за пророссийскую партию кума Путина "За Жизнь". За "Крымнаш", за Гиркина и кадыровцев, за сбивших Боинг террористов, за убивающих их соотечественников "ихтамнетов"

Это ко всем возмущавшимся после голосования европейцев в ПАСЕ...

ЦВК опрацювала 62,48% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 1161
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С утра наслаждаюсь, как скулят ПЕСы.
У пэти теперь кликуха "фанера"😀
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Может не до всех ещё дошёл расклад :
1. Исполнительная
2. Законодательная
власть уже в руках у кловуна, кто-то сомневается, что
3. Судебная
4. а может и четвёртая (СМИ)
тоже будут в его влажных ладонях?
Такую власть страшно отдавать, даже самому достойному из достойных , мало кто проходил такое испытание не скатившись в маразм диктатуры, что уж говорить о полном ЗЕРО. Если его вовремя не обнулить, будет как у нас в Беларусi, или как в мордоре. От така фуйня, получается.
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Всем привет ! Я в шоке. Это сколько ж в стране дятлов , проголосовавших за партию брехуна и мародера порошенка-ПЕС.
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Шарий пролетает как шарик над Киевом)))
У ватьі просто зарево горящих пуканов на горизонте)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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