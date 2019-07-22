 ЦИК обработала 62,48% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным ЦИК 42.52% проголосовали за партию "Слуга народа", 13.01% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8.52% - за "Европейскую солидарность", 8.02 % - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 6.30% - за "Голос".
Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3.81%, "Сила и честь" - 3.74%, "Оппозиционный блок" - 3.23%, "Партия Шария" - 2,31%, "Свобода" - 2.27%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2.19%, "Гражданская позиция" - 1.08%.
🤔
Кирилл Лещенко, ну как же так безграмотно?
😁
Если за фигляра во втором туре президентских выборов проголосовал почти каждый второй проголосовавший, то "Слуга урода" набрал всего около 40% голосов и получил поддержку только каждого 5 избирателя или около 20% от их общего числа. Всего через 60 дней его рейтинг упал в 2,5 раза.
Даже Овощь енакиевский не наломал столько дров,как это чудо в перьях на свои первые 60 дней и у него, страусовода, ТАК не падал рейтинг. С такой скоростью не падал.
Просто % пришедших на голосование на президентских и % проголосовавших вчера сравните. От этого поробуйте оттолкнуться. "Математик" вы лахтинский.
Если сможите.
Vіtаuskаs @Vitauskas_A
·8 ч
Несколько миллионов граждан Украины проголосовали за пророссийскую партию кума Путина "За Жизнь". За "Крымнаш", за Гиркина и кадыровцев, за сбивших Боинг террористов, за убивающих их соотечественников "ихтамнетов"
Это ко всем возмущавшимся после голосования европейцев в ПАСЕ...
У пэти теперь кликуха "фанера"😀
1. Исполнительная
2. Законодательная
власть уже в руках у кловуна, кто-то сомневается, что
3. Судебная
4. а может и четвёртая (СМИ)
тоже будут в его влажных ладонях?
Такую власть страшно отдавать, даже самому достойному из достойных , мало кто проходил такое испытание не скатившись в маразм диктатуры, что уж говорить о полном ЗЕРО. Если его вовремя не обнулить, будет как у нас в Беларусi, или как в мордоре. От така фуйня, получается.
У ватьі просто зарево горящих пуканов на горизонте)))