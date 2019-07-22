 СБУ пришла с обыском в Кабмин, Госпогранслужбу и ГФС из-за схемы в оборонной сфере. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Отмечается, что главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме 6,7 млн долларов при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставкам Государственной пограничной службе Украины "подвесной системы раннего обнаружения".

"Прокурорами Главной военной прокуратуры по оперативному сопровождению Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и участия сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ проведено и проводятся в настоящее время в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" следственные действия, направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству", - сообщили в ГПУ.

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