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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
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 ГПУ и СБУ пришли с обысками в Кабмин, Госпогранслужбу и ГФС из-за схемы в оборонной сфере. ФОТОрепортаж

Прокуроры Главной военной прокуратуры при оперативном сопровождении Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и участии сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ проводят обыски в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и госпредприятия "Спецтехноэкспорт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Отмечается, что главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме 6,7 млн долларов при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставкам Государственной пограничной службе Украины "подвесной системы раннего обнаружения".

ГПУ и СБУ пришли с обысками в Кабмин, Госпогранслужбу и ГФС из-за схемы в оборонной сфере 01

"Прокурорами Главной военной прокуратуры по оперативному сопровождению Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и участия сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ проведено и проводятся в настоящее время в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" следственные действия, направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству", - сообщили в ГПУ.

ГПУ и СБУ пришли с обысками в Кабмин, Госпогранслужбу и ГФС из-за схемы в оборонной сфере 02

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ГПУ и СБУ пришли с обысками в Кабмин, Госпогранслужбу и ГФС из-за схемы в оборонной сфере 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3138928
 
 
 Топ комментарии
 
Соя айда на акцию протеста:

Конец коррупции = конец Украине
Верните схемы!
Нет Гройсмана - нет экономики
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Ай-яй-яй, каких серьёзных петиных людей побеспокоили
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да какая теперь разница - теперь они за все отвечают на 100% - за инвестиции то же - они уже показали на примере - арселор мителл - как они к инвесторам относяться))))
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подскажи пожалуйста, как правильно действовать с инвесторами, грубо нарушающими инвестиционный договор?
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Цілувати в сраку і просити працювати далі. Звільнити на 20 років від податків і заборонити заходити на територію перевіряючим. Так роблять Китай та Грузія. Але ми ж велика та горда країна, ми їм, *****, покажем, як не виконувати договір!)))))
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по фото ощущение - "ну пустите нас дядечки"
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Ай-яй-яй, каких серьёзных петиных людей побеспокоили
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Ну скрепы у тебя понятно что путинские...а вот мозги у тебя не понятно от кого!!!!Они же там не дураки и свои финансовые документы уже "почистили"-услышав пиар вой преЗЕдента:"всех попишу и порежу"!!!!!!!!
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дурик! ГФС и ГосПогран Служба это вотчина Авакова. .так что бежать придется Авакову!
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Государственная пограничная служба Украины подчиняется непосредственно президенту Украины.
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Астанавите! Астанавите! Пете, Пете надо выйти.
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Соя айда на акцию протеста:

Конец коррупции = конец Украине
Верните схемы!
Нет Гройсмана - нет экономики
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Всем скинуться Бабломойскому! И будет вам, зебилы , счастье))
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пхаах зеЛепадь пошла бенин заказ выполнять
а закончит плохо
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Орган бабушки подкрался и накрыл припецков
незаметно...
😎
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ти ніфіга не палишся, кацап, коли цитуєш свого хмуйла
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🍬🍬🍬
Если человек тебе сделал зло - ты дай ему конфетку. Он тебе зло - ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет.

🤗
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Пять лет спали, а тут развили бурную деятельность. Или только видимость деятельности?
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Кто спал а кто нормально зарабатывал, а теперь придется отвечать.
После избрания нового генпрокурора будет вообще веселуха.
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раньше боялись. Можно было и без мозгов остаться.
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Жара только начинается ,впереди увлекательные зрелища побегов рыгосоевых ,аресты имущества,посадки в холодную камеру
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Лучше найдите обложку к Faster pussycat!Kill,kill!
Она больше в тему пойдёт.
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Государственная пограничная служба Украины подчиняется непосредственно президенту Украины.
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Блин как жить, как жить.....зелепуп асе делает ради страны и людей, росии.
Зебобики учите гимн раши.
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счас будут искать иголки и фабриковать дела как во времена Януковича. монобольшинство и отсутствие принципов ничего хорошего для Украины не сулит.
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І зійшло з небес прозріння на Зоряна і на Шкіряка
І почав він лікувати хворих душею і розумом
СБУ прийшла з обшуком до Кабміну, Держприкордонслужби та ДФС через схеми в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 6936
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Kлован упорно долбит оборону: то "жилеты не те", то пограничное оборудование неправильное.
Расстрелы за исполнение присяги - скоро начнутся ?
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У тебя воспаление извилины, которая соединяет уши.
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Обрати внимание: что до выборов, что после, мы (порохоботы) держимся спокойно и насмешливо. А из вас прёт поток оскорблений и ненависти. Какие-то причины есть ? СБУ прийшла з обшуком до Кабміну, Держприкордонслужби та ДФС через схеми в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 5143
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Спокойно? Не смеши, насмешливый. СБУ прийшла з обшуком до Кабміну, Держприкордонслужби та ДФС через схеми в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 53
Почитай комменты соеголовых.
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Пробачте що? Ви ще скажіть, що ви ввічливі.
Усі хто не за Порошенко - з/дебіли, корисні ідіоти та ватноголові. Ви це називаєте "спокойно и насмешливо"?
Ви можете розписатись за себе, але навіщо ж за інших? Хіба що дійсно одна методичка і ви впевнені, що вони пишуть те й саме, що і ви.

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A вы не читайте. Просто слушайте речи вашего Фюрера.
Они так успокоительны и вдохновляющи... СБУ прийшла з обшуком до Кабміну, Держприкордонслужби та ДФС через схеми в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 9722
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Так, вони - зебіли, корисні ідіоти та ватноголові. Все правильно.
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Грабить армию, как это делал мародёр Порошенко, то это хорошо и во благо армии.
Обезвреживать мародёров, грабящих армию, это плохо и не на пользу обороноспособности
-----------------------------------------------------------------
по версии минстець
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Зебобики, обьясните мне что у вас украл Порох? СБУ прийшла з обшуком до Кабміну, Держприкордонслужби та ДФС через схеми в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 7193
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Время, веру, надежду... хватит??
Могу добавки дать...
🤑
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Так переезжай обратно и США, устраивайся педагогом. Кто тебе там будет платить 4к. USD?, а плюс еще украинские цены- будешь как сыр в масле! СБУ прийшла з обшуком до Кабміну, Держприкордонслужби та ДФС через схеми в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 1764
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Подайте в суд - так и напишите: Время, веру, надежду...
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Гатовь передачки сваему шаКАЛадному
боху! Хотя, откажешься и предашь...
🤗
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"Петекантропы" всё-равно не поймут никаких объяснений. Вернее не захотят услышать, им Петя ссыт в глаза, а они божья роса. ))
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Пять лет надежд, пять лет нормальной жизни.
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Бла бла. У меня знакомая- имеет 5 автобусов, арендует пансионат на побережье не зарегистрирована как AKG. налоги принципиально не платит, жалуется на маленькую пенсию своих родителей и является ярой поклонницей ЗЕ... Вот вы приблизительно из той категории людей Я никому ничего не должен, зато мне должны все!
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Портнов снова при власти. Только не понятно, почему этому так радуются Зе-фанаты.
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потому что им дали бейсболки и футболки "зазе!"
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А где псины в наручниках,пора начинать арестовывать.
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Кого хоть будут арестовывать? СБУ прийшла з обшуком до Кабміну, Держприкордонслужби та ДФС через схеми в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 6787 Как дети малые ей-Богу! СБУ прийшла з обшуком до Кабміну, Держприкордонслужби та ДФС через схеми в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 3793
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Ты посмотри на свой текст и картинки,вы,грязные потрохоботы,имеете уровень развития - плинтус.
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ну, шо сказати, доволі розумні ходи путєнська гебня робить:
зараз наберуть балів в лохторату (читай: картбланш), а потім під шумок проштовхнуть антиукраїнські положення і закони
і ніхто не пикне
окрім працівних парахаботав, звісно
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СБУ начали расследовать схемы в оборонке, зрада и пиар однозначно.))
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а які в мене приводи думати, що це - не зрада, коли вся зелена дрисня прийшла до влади на антиукраїнських гаслах?
ані билі плахіє, а тіпєрь сталі харошиє?
ги
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потім подякуєш, коли наша мова, наша церква і наша армія завершать створення нової української державності
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*ваша церковь*... шо, вальцман уже и церковь прихватизировал?
Вчера по ит. ТВ передали, что у Cosa Nostra - теснейшие связи с католической церковью. А у папика римского - с хыйлом!
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Що, почались справжні рехворми і боротьба з коррупцією?
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рыги не будут бороться с коррупцией, даже перекрасившись в зеленый.
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поки що, тільки цькування і залякування оборонного бізнесу
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Беги Грося беги)))
Торговля на трусах под угрозой?)))
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до каломойши не хочутт, крадені активи якого арештрвані у всьому світі, крім України з недавнього часу.
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Стратеия Гройсмана меняется, теперь это побег в Ростов.
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Була Эвропейска стратегия...
Стане Эврейска стратегия Гройсмана))))
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Аваков сделал свое дело, Аваков может уходить. Лучше в Италию. Но чтобы успеть, уходить нужно уже. Можно и Билецкого с собой захватить. Вот только Киву жалко, куда ж он без дозы...Плохо было при порохе, весело будет при Портнове. А пока наслаждайтесь прогулкой.
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два Ланоса на фото.... шось в лиси здохло)))
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там і нач.такий. клоун відкосивший по дурці по со8,що навіть з обліку зняли... лейтенант відразу,з недавньоно часу
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Та капець, "всьо пропало "у порохоботов, так може начинайте мигрровать уже, а то скоро Зеленский "сдачт путенгу все" и страны ьакой небудет как Украина, буде ж малоросска автономия(утрирую), капец. Валите уже.
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Скоро придут в новый офис жидовской солидарности! Проверят госсервисы заодно!
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Билецкому и ребятам есть по ком потоптаться и помочь Баканову.Этож только маленькая вершинка айсберга.А ещё кротов ФСБ в во всех ветвях силовиков и власти вылавливать.Работы для Билецкого и его ребят -непочатый край.Молодёжь надо направлять на хорошие дела,а не на битьё ЛГБТ.И строго следить, чтобы Украина укреплялась и благополучием и силой!Настоящая будет оппозиция,конструктивная,хоть и не парламентская.Не сравнить с мертвечуками,гепами,пораженками и пагубиями.Слава Нации !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГПУ и СБУ пришли с обысками в Кабмин, Госпогранслужбу и ГФС из-за схемы в оборонной сфере. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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