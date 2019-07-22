 ГПУ и СБУ пришли с обысками в Кабмин, Госпогранслужбу и ГФС из-за схемы в оборонной сфере. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Отмечается, что главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме 6,7 млн долларов при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставкам Государственной пограничной службе Украины "подвесной системы раннего обнаружения".
"Прокурорами Главной военной прокуратуры по оперативному сопровождению Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и участия сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ проведено и проводятся в настоящее время в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" следственные действия, направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству", - сообщили в ГПУ.
Конец коррупции = конец Украине
Верните схемы!
Нет Гройсмана - нет экономики
КучмаКличко - то кто!?"
а закончит плохо
незаметно...
😎
Если человек тебе сделал зло - ты дай ему конфетку. Он тебе зло - ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет.
🤗
После избрания нового генпрокурора будет вообще веселуха.
Она больше в тему пойдёт.
Зебобики учите гимн раши.
І почав він лікувати хворих душею і розумом
https://bykvu.com/bukvy/122951-zhurnalist-gajdukevich-zhestko-otvetil-sovetniku-avakova-pro-mvd
Расстрелы за исполнение присяги - скоро начнутся ?
Почитай комменты соеголовых.
Смеёмся над вами.
Усі хто не за Порошенко - з/дебіли, корисні ідіоти та ватноголові. Ви це називаєте "спокойно и насмешливо"?
Ви можете розписатись за себе, але навіщо ж за інших? Хіба що дійсно одна методичка і ви впевнені, що вони пишуть те й саме, що і ви.
Они так успокоительны и вдохновляющи...
Обезвреживать мародёров, грабящих армию, это плохо и не на пользу обороноспособности
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по версии минстець
Могу добавки дать...
🤑
боху! Хотя, откажешься и предашь...
🤗
зараз наберуть балів в лохторату (читай: картбланш), а потім під шумок проштовхнуть антиукраїнські положення і закони
і ніхто не пикне
окрім працівних парахаботав, звісно
ані билі плахіє, а тіпєрь сталі харошиє?
ги
Вчера по ит. ТВ передали, что у Cosa Nostra - теснейшие связи с католической церковью. А у папика римского - с хыйлом!
Торговля на трусах под угрозой?)))
Стане Эврейска стратегия Гройсмана))))