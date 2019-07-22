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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22802) мажоритарный округ (68) Айвазовская Ольга (88)

 Выборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская

На внеочередных выборах в Верховную Раду бренд партии имел большее значение для избирателей, чем активность кандидата от соответствующей политической силы на мажоритарном округе, отмечает председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Те данные, которые сейчас уже есть, официальные или те, которые поступают в ОИК, свидетельствуют о том, что мажоритарка не сработала традиционным образом, а бренды политических партий, топ-партий в целом способствовали и выбору граждан, и определению относительно выбора граждан, несмотря на активность самой избирательной кампании отдельных групп из этих кандидатов, их малой узнаваемости", - сказала она на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Айвазовская пояснила, что нынешняя избирательная кампания является мостом между смешанной системой выборов и параллельной.

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Как отметила председатель правления Гражданской сети, ранее было "два мира" - результаты по пропорциональной составляющей, связанные с лидером, брендом партии и частично с программами, а также результаты по мажоритарным округам, сопряженные с подкупом избирателей, предвыборной благотворительностью, использованием административного ресурса.

"Всё это стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий. И это логично побуждает парламент нового созыва, как доработать избирательный кодек в части парламентской составляющей и процедур, которые там определены. И также отказываться от мажоритарной составляющей, потому что в этом нет никакого смысла, потому что партии в большей степени превалируют в выборе граждан, нежели отдельно взятые лица в мажоритарных округах", - сказала Айвазовская.

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"Она (мажоритарная составляющая. – Ред.) ушла, по сути, в небытие в связи с результатами текущей кампании, которые становятся очевидными и почти официальными", - подчеркнула руководитель организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3138926
 
 
 Топ комментарии
 
ощущение такое что все 8% "Евреросиськой Солидарности" в коментарии на ЦЕНЗОРЕ мобилизовали

Выборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 731 Выборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 731 Выборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 731
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Люмпену всегда легче оптом проголосовать за один логотип лисапета, чем разбираца с каждым кандидатов в отдельности. Так было всегда, не только сейчас.
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Кажуть педро і палубій влаштували грандіозні розбірки по мажоритарці,кожен звалює вину за невідміну цього явища один на одного.В них була одна надія на мажоритарку і так боляче вона їх приклала,тепер шукають стрілочника і волають,я ж казав треба відміняти
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собственно да, но так выгодней впарить фотографов
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удивительно что при такой системе фотографы вообще прошли.

По идее, в НОРМАЛЬНОЙ стране мажоритарщики представляют местные власти и лучше и знают интересы жителей страны непосредственно на местах.
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"-что вам надо пообещать чтобы меня выбрали.
-ну... всё отнять и поделить, ну и чтобы бесплатно было.
-обещаю!!!"
Вот и все интересы
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ощущение такое что все 8% "Евреросиськой Солидарности" в коментарии на ЦЕНЗОРЕ мобилизовали


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Да , то самое ощущение что ЗЕбилы наконец то посадили Петю - депутатом в Раду.
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Не, мы тут добровольно. Просто посмеяться над зелебобиками.
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из автобусов хоть поссать отпускают.. доброволец?

или в одно ведро на проходе херачите?


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Люмпену всегда легче оптом проголосовать за один логотип лисапета, чем разбираца с каждым кандидатов в отдельности. Так было всегда, не только сейчас.
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всегда но не во всех странах. В нормальных странах, как в США, каждого сенатора под лупой рассматривают.
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Это правда. Чем прикольнее лого, тем больше депутатов.
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ВНИМАНИЕ 8%

желающие нажЫть 300 грн. сбор на майдане

с собой иметь иголки (будем лопать шарики)


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Конечно новые и молодые кандидаты не были такими активными, у них же нет миллионов и миллиардов наворованных из бюджета но народ принял верное и мудрое решение - изгнать всю старую проворовавшуюся, лживую и лицемерную нечисть!!!
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Ну вот как можно не то что верить-видеть эту лупоглазую сепарскую мразь?!
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Ты слепой? Тебе не сказали из какой страны пишут?
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Из страны Минстеця пишешь? Только не говори, что вам там много платят. Баксов 200 максимум. Это не зарплата даже близко.
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Была бы у этой женщины совесть - она бы отказалась от такой фамилии. Но увы.
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Богуслаєв на Запоріжжі програє весільному фотографу від "Слуги народу"

Народний депутат чотирьох скликань В'ячеслав Богуслаєв, за результатами опрацювання 75,34% протоколів, поступається на 77-му виборчому окрузі у Запорізькій області кандидату від "Слуги народу" Сергію Штепі.
Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.
Зокрема, Богуслаєв набирає 43,66% голосів, а самовисуванець Богуслаєв - 32,15%.
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По договорняку с зе богуслаеву на округ засунули полную пустышку от слуг народа. И пустышка победила. Результат действительно фантастический для такого округа, где каждый чих происходит под контролем "мотор сичи"
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Кажуть педро і палубій влаштували грандіозні розбірки по мажоритарці,кожен звалює вину за невідміну цього явища один на одного.В них була одна надія на мажоритарку і так боляче вона їх приклала,тепер шукають стрілочника і волають,я ж казав треба відміняти
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Есть предложение свалить все на петюшек
Их не жалко. А Пете с Парубием ещё сидеть.
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Если вдруг это так, значит, это займёт просто больше времени
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А что можно ждать от соевых недомков....я говорил что так и будет, но ******* меня с особой ненавистью спамили...идиоты!
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Смотрю, что народ полностью доверяет убеждениям Зеленского. Это сплочение нации не может не радовать Уверен, впереди великие дела. .
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Долго перечислять, да и выборы уже прошли. Мой вам совет, внимательно все изучайте до выборов(как другие), и тогда не будете задавать подобных вопросов.
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Да нет у него никаких убеждений, вот потому ты и ничего написать не в состоянии.
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тренді-бренді балалайка
а тєлєрь видохнулі і посмотрєлі по сторонам: тренд уж лупіт по бренду...



Andriy Lavrys

@AndriyLavrys21 июл.

Стійке відчуття, що в найближчому майбутньому на долю України вплинуть бурхливі події ЗА МЕЖАМИ України.



Ron Turn

@Ron__Turn
Таке ж відчуття.
1. США і Ізраїль нарешті візьмуть за сраку Іран. Це вплине на Сирію. Там нарешті повісять Асада і потурять кацапів.
2. В кацапії нарешті загориться на Кавказі.
3.Путін здохне. Несподівано для всих. Скоріш за все отруять.

4. Фірташа таки дозволять екстрадувати і кацапи його грохнуть щоб не розказав лишнього.
5. США видадуть арешт на Бєню і компанйонів. Зеленський буде фігурантом.
6. Здохне Кучма.
7. Зеленський або передознеться або його приберуть.
8. В США до влади прийдуть демократи.
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я подобную онолитегу пять лет в нете вижу. А воз и ныне там. разве что тогда про зеленуху не писали.
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На Житомирщині програють Литвин і Пашинський своїм суперникам зі "Слуг народу"

Нардепи 8-го скликання Сергій Пашинський та Володимир Литвин програють вибори на Житомирщині своїм суперникам зі "Слуги народу".
Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
На 64-му окрузі за результатом опрацювання 61,20% протоколів перемагає В'ячеслав Сігачов від "Слуги народу". За нього віддали голоси 28,74% виборців. Пашинського підтримали лише 17,62%.
На 65-му окрузі за результатом опрацювання 41% протоколів виграє Дмитро Костюк від "Слуги народу". За нього віддали голоси 32,99% виборців. Литвин наразі отримує 29,45% підтримки.
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Порохоботики грызут себе локтики!
🤣🤣
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Как раз наоборот. Мажоритарка оказалась эффективным средством и показала, что у народа есть возможность реально влиять на результаты выборов и расклад сил в парламенте. Но думаю большинству партейцев это не нравится.
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Это показывает , что давно назрела необходимость:
1. Двух палатного парламента. (Верхняя Палата - партии, Нижняя - представители регионов).
2. Сокращение общего числа депутатов (максимум по 130 в каждой палате).

Если не будет представителей регионов в ВР (отменят мажоритарку) - власть станет абсолютно глуха к тому, что происходит в регионах - Жопа - нарастание недовольства центром как результат - рост сепаратизма.
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Смотрите и запоминайте вот таким образом страну и будут толкать к федерализации и распаду,
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насрать какая Британия, пусть сама с собой разбирается.
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Алло, Крым забрала русня в наглую, Донбасс неподконтролен Украине. это по вашему не распад? За пять лет правления Порошенко ни хрена не изменилось. Может хватит уже глотать соевую урину и дать другим попробовать что-то сделать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская
 
 
 
 
 
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