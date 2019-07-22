 Выборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская

"Те данные, которые сейчас уже есть, официальные или те, которые поступают в ОИК, свидетельствуют о том, что мажоритарка не сработала традиционным образом, а бренды политических партий, топ-партий в целом способствовали и выбору граждан, и определению относительно выбора граждан, несмотря на активность самой избирательной кампании отдельных групп из этих кандидатов, их малой узнаваемости", - сказала она на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Айвазовская пояснила, что нынешняя избирательная кампания является мостом между смешанной системой выборов и параллельной.
Как отметила председатель правления Гражданской сети, ранее было "два мира" - результаты по пропорциональной составляющей, связанные с лидером, брендом партии и частично с программами, а также результаты по мажоритарным округам, сопряженные с подкупом избирателей, предвыборной благотворительностью, использованием административного ресурса.
"Всё это стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий. И это логично побуждает парламент нового созыва, как доработать избирательный кодек в части парламентской составляющей и процедур, которые там определены. И также отказываться от мажоритарной составляющей, потому что в этом нет никакого смысла, потому что партии в большей степени превалируют в выборе граждан, нежели отдельно взятые лица в мажоритарных округах", - сказала Айвазовская.
"Она (мажоритарная составляющая. – Ред.) ушла, по сути, в небытие в связи с результатами текущей кампании, которые становятся очевидными и почти официальными", - подчеркнула руководитель организации.
По идее, в НОРМАЛЬНОЙ стране мажоритарщики представляют местные власти и лучше и знают интересы жителей страны непосредственно на местах.
-ну... всё отнять и поделить, ну и чтобы бесплатно было.
-обещаю!!!"
Вот и все интересы
или в одно ведро на проходе херачите?
желающие нажЫть 300 грн. сбор на майдане
с собой иметь иголки (будем лопать шарики)
Народний депутат чотирьох скликань В'ячеслав Богуслаєв, за результатами опрацювання 75,34% протоколів, поступається на 77-му виборчому окрузі у Запорізькій області кандидату від "Слуги народу" Сергію Штепі.
Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.
Зокрема, Богуслаєв набирає 43,66% голосів, а самовисуванець Богуслаєв - 32,15%.
Их не жалко. А Пете с Парубием ещё сидеть.
а тєлєрь видохнулі і посмотрєлі по сторонам: тренд уж лупіт по бренду...
Andriy Lavrys
@AndriyLavrys21 июл.
Стійке відчуття, що в найближчому майбутньому на долю України вплинуть бурхливі події ЗА МЕЖАМИ України.
Ron Turn
@Ron__Turn
Таке ж відчуття.
1. США і Ізраїль нарешті візьмуть за сраку Іран. Це вплине на Сирію. Там нарешті повісять Асада і потурять кацапів.
2. В кацапії нарешті загориться на Кавказі.
3.Путін здохне. Несподівано для всих. Скоріш за все отруять.
4. Фірташа таки дозволять екстрадувати і кацапи його грохнуть щоб не розказав лишнього.
5. США видадуть арешт на Бєню і компанйонів. Зеленський буде фігурантом.
6. Здохне Кучма.
7. Зеленський або передознеться або його приберуть.
8. В США до влади прийдуть демократи.
Нардепи 8-го скликання Сергій Пашинський та Володимир Литвин програють вибори на Житомирщині своїм суперникам зі "Слуги народу".
Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
На 64-му окрузі за результатом опрацювання 61,20% протоколів перемагає В'ячеслав Сігачов від "Слуги народу". За нього віддали голоси 28,74% виборців. Пашинського підтримали лише 17,62%.
На 65-му окрузі за результатом опрацювання 41% протоколів виграє Дмитро Костюк від "Слуги народу". За нього віддали голоси 32,99% виборців. Литвин наразі отримує 29,45% підтримки.
🤣🤣
1. Двух палатного парламента. (Верхняя Палата - партии, Нижняя - представители регионов).
2. Сокращение общего числа депутатов (максимум по 130 в каждой палате).
Если не будет представителей регионов в ВР (отменят мажоритарку) - власть станет абсолютно глуха к тому, что происходит в регионах - Жопа - нарастание недовольства центром как результат - рост сепаратизма.