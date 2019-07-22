 Пять лет назад украинские воины освободили Северодонецк и Попасную: в Генштабе ВСУ рассказали, как это было

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.

"Двадцатые числа июля 2014 навсегда запомнятся жителям Луганской области. Именно тогда подразделения сектора "А" начали операцию по освобождению Лисичанско-Северодонецкой агломерации.

После освобождения Рубежного наступила очередь Северодонецка. 22 июля подразделения Национальной Гвардии, Вооруженных Сил Украины и добровольческих батальонов атаковали отряды бандформирований с двух сторон. Во второй половине дня две колонны сил АТО - одна со стороны Старой Красницы, а вторая - с стороны Варваривки, вошли в Северодонецк. Во время короткого ожесточенного боя с применением стрелкового оружия, гранатометов и тяжелой бронетехники украинские войска освободили город. Местные жители встречали наших армейцев с национальной символикой и лозунгами "Спасибо!"", - сказано в сообщении.

Сейчас в Северодонецке размещены Луганская областная военно-гражданская администрация и другие учреждения.

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"В этот же день в 2014 г. от пророссийского ига освобожден промышленный городок Лунганщины - Попасная.

Силы АТО осуществили три штурма города, и только третий - оказался удачным. Тогда украинская артиллерия нанесла мощный удар по укреплениям и логову врага, кроме огневых точек в жилых домах. Украинские подразделения зашли в Попасную без боя. Над административными зданиями запестрели украинские флаги", - говорится в сообщении.