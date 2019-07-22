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 Пять лет назад украинские воины освободили Северодонецк и Попасную: в Генштабе ВСУ рассказали, как это было

Пять лет назад украинская армия освободила от российских террористов-оккупантов и боевиков Северодонецк и Попасную.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.

"Двадцатые числа июля 2014 навсегда запомнятся жителям Луганской области. Именно тогда подразделения сектора "А" начали операцию по освобождению Лисичанско-Северодонецкой агломерации.

После освобождения Рубежного наступила очередь Северодонецка. 22 июля подразделения Национальной Гвардии, Вооруженных Сил Украины и добровольческих батальонов атаковали отряды бандформирований с двух сторон. Во второй половине дня две колонны сил АТО - одна со стороны Старой Красницы, а вторая - с стороны Варваривки, вошли в Северодонецк. Во время короткого ожесточенного боя с применением стрелкового оружия, гранатометов и тяжелой бронетехники украинские войска освободили город. Местные жители встречали наших армейцев с национальной символикой и лозунгами "Спасибо!"", - сказано в сообщении.

Сейчас в Северодонецке размещены Луганская областная военно-гражданская администрация и другие учреждения.

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"В этот же день в 2014 г. от пророссийского ига освобожден промышленный городок Лунганщины - Попасная.

Силы АТО осуществили три штурма города, и только третий - оказался удачным. Тогда украинская артиллерия нанесла мощный удар по укреплениям и логову врага, кроме огневых точек в жилых домах. Украинские подразделения зашли в Попасную без боя. Над административными зданиями запестрели украинские флаги", - говорится в сообщении.

Пять лет назад украинские воины освободили Северодонецк и Попасную: в Генштабе ВСУ рассказали, как это было 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138925
 
   
 Топ комментарии
 
Парашенка нізахатєл закончіть вайну, пріказал асвабаждать
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Теперь надо Киев от зебилов освобождать. Прямо после парада.
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А теперь, все коту под хвост подхуйловники празднуют победу
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Парашенка нізахатєл закончіть вайну, пріказал асвабаждать
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А теперь, все коту под хвост ************* празднуют победу
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Теперь надо Киев от зебилов освобождать. Прямо после парада.
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Твой земляк Захарченко уже собирался Киев освобождать...
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Ти чому не повертаєшся в Україну як ЗЕбіл вас кликав?
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Земляк або краянин - УРОДЖЕНЕЦЬ однієї з ким-небудь місцевості.
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Смотреть не могу на эту лупоглазую сепарскую мразь
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Как труханов, не без помощи барыги прибрал к рукам, во время войны, в Одессе стратегический военный аэродром. https://ua.news/ua/mer-odesy-prychetnyj-do-likvidatsiyi-strategichnogo-vijskovogo-aerodromu/
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это уже не в тренде - а в тренде - слуга бени
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потом был приказ от Барыги по совместительству главнокомандующего , занявшего этот пост путем брехни и интриг, перестать наступать, шобпутинненапав.
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Это дало возможность Северодонецку и Попасной в 2019 в большинстве проголосовать за бывших рыгов и сепаров...
Вуаля.
А прикинте шо это быдло наголосовало бы если в составе был Крысм и Луганда с Домбабве!)))
45% за рыгобыдло!!! А СН ковыряли бы козявки в носу с 10-20%)))
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Пять лет.пять лет, когда будут освобождать остальное?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПять лет назад украинские воины освободили Северодонецк и Попасную: в Генштабе ВСУ рассказали, как это было
 
 
 
 
 
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