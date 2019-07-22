EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  450  39
Материалы по теме:
Все про:ВР (23189) выборы (22802) Германия (3373)

 Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине

В Берлине ожидают окончательных результатов украинских выборов и рассчитывают, что новое правительство Украины вскоре приступит к работе.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабинет министров рассчитывает, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ",- сказала Деммер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" может получить 248 мандатов, ОПЗЖ - 44, ЕС - 27, "Батькивщина" - 25, "Голос" - 20, - предварительные данные ЦИК

Она уточнила, что немецкое правительство пока воздерживается от комментариев, потому что окончательных результатов подсчета голосов, как и отчета наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, пока нет. Деммер указала, что Берлин будет и дальше поддерживать Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3138918
 
 
 Топ комментарии
 
оптимизма пост... Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине - Цензор.НЕТ 54
Мы ничтожества, но у Бога есть план...

Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине - Цензор.НЕТ 6395 Дмитро Корчинський
57 хв. ·

Не українці розвалили СССР, Бог його розвалив й утворив незалежну Україну всупереч пасивності українців.
Після цього українці спали ще 20 років, але Бог послав януковича їх розбудити.
Під час Революції Гідності українці (за рідкісними виключеннями) робили все, щоб програти, але Бог наслав запаморочення на януковича, тому програв янукович.

Українці намагалися потерпіти поразку на Донбасі точно так само, як у Криму, намагалися, після Іловайська здати Маріуполь і навіть Бердянськ, але Бог наслав запаморочення на московитів і просвітлив нас і ми таки вибудували нову лінію оборони.
Українці ледь не втратили Одесу, але Бог дав силу малій кількості одеситів і привів туди харківських фанатів і надіслав з неба Благодатний Вогонь і Одеса залишилася наша.
Значить у Бога є плани на нас.
На президентських і парламентських виборах ми вибрали всупереч Богові, проте, суперечити Богові є марним.
Україна є і буде завдяки Богові, а не завдяки українцям.
Бог утворює народи, а не народи утворюють самі себе.
---
27 липня о 12.00 на міжконфесійному націонал-християнському зібранні (Хрещатик 7/11) я виголошу проповідь на тему "що робити?"
Прийди! Це важливіше за вибори.
 показать весь комментарий
 
Пепе уже все рехформы поделал!)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они что намекают, что Вова Гройсман, Лиля Гриневич, Супрун бездельничали?
 показать весь комментарий
 
говорят что картавый уже пошёл на сделку со следствием...
 показать весь комментарий
 
 
говорят, что в Москве кур доят, да молоко не вкусное
 показать весь комментарий
 
 
кур оставь себе, мокша. а вот банда соевых уже на карандаше.
 показать весь комментарий
 
 
на вопросик по украинскому языку ответишь, "не кацапка"? или как обычно?
 показать весь комментарий
 
 
видишь, кацапочка, как нетрудно показать, что ты кацапочка? Розраховуємо, що уряд незабаром почне роботу і реалізовуватиме плани реформ, - Кабмін Німеччини про вибори в Україні - Цензор.НЕТ 8313
так кто кацап-то: тот, кто боится вопросов по украинскому языку или тот, кто их не только не боится, а изобретает?
 показать весь комментарий
 
оптимизма пост... Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине - Цензор.НЕТ 54
Мы ничтожества, но у Бога есть план...

Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине - Цензор.НЕТ 6395 Дмитро Корчинський
57 хв. ·

Не українці розвалили СССР, Бог його розвалив й утворив незалежну Україну всупереч пасивності українців.
Після цього українці спали ще 20 років, але Бог послав януковича їх розбудити.
Під час Революції Гідності українці (за рідкісними виключеннями) робили все, щоб програти, але Бог наслав запаморочення на януковича, тому програв янукович.

Українці намагалися потерпіти поразку на Донбасі точно так само, як у Криму, намагалися, після Іловайська здати Маріуполь і навіть Бердянськ, але Бог наслав запаморочення на московитів і просвітлив нас і ми таки вибудували нову лінію оборони.
Українці ледь не втратили Одесу, але Бог дав силу малій кількості одеситів і привів туди харківських фанатів і надіслав з неба Благодатний Вогонь і Одеса залишилася наша.
Значить у Бога є плани на нас.
На президентських і парламентських виборах ми вибрали всупереч Богові, проте, суперечити Богові є марним.
Україна є і буде завдяки Богові, а не завдяки українцям.
Бог утворює народи, а не народи утворюють самі себе.
---
27 липня о 12.00 на міжконфесійному націонал-християнському зібранні (Хрещатик 7/11) я виголошу проповідь на тему "що робити?"
Прийди! Це важливіше за вибори.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы Бог дал больше ума и мудрости тем, вопреки кому ему постоянно приходится давать шанс возродить, сохранить Украину.
 показать весь комментарий
 
Алла Новосад 5b57f84f - не умничайте.. - ставьте лайк...

Ума у нашего нарида нет и не будет....- и Бог не даст..., у Бога есть план сказали же вам....
Для его плана нам ум не нужен...
 показать весь комментарий
 
Ставить лайк для медитации и самоуспокоения?
Ок, ставлю.
 показать весь комментарий
 
 
У немцев же все поляки работают, шо им мало?
 показать весь комментарий
 
Главное, что бы не начали реализовывать планы Кремля.
 показать весь комментарий
 
 
"Кабинет министров рассчитывает, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ",- сказала Деммер.
Черговий доказ, що петру вже ніхто не вірив...
Источник: https://censor.net.ua/n3138918
 показать весь комментарий
 
А що тоді порошенко називав реформами... аж 144 штуки та кричав - де вам, бл#дь іще реформ не вистачає??? Розраховуємо, що уряд незабаром почне роботу і реалізовуватиме плани реформ, - Кабмін Німеччини про вибори в Україні - Цензор.НЕТ 5815
 показать весь комментарий
 
ты логические цепочки в принципе не способно строить? тока говном кидаться?
 показать весь комментарий
 
важно -меркельша возглавила бы сев.поток-2
 показать весь комментарий
 
Нужно учится у порохоботов врать
Например "мародёра на нары", а то Путин нападёт!!!
 показать весь комментарий
 
 
На что рассчитывает прокацапская германия?
 показать весь комментарий
 
Плани реформ загубили, випадково в шаурму закатали.
 показать весь комментарий
 
Главного рехформатора 🐷 нада отрехформировать...
 показать весь комментарий
 
дай вгадаю, кацапе, хто в нас головний рехворматор...
не зюзя, нє?
 показать весь комментарий
 
знаємо, на що вони розраховують:
на роботу в "газпромі" після відставки
 показать весь комментарий
 
Давай Зеленський, фінансуй підприємців під малі проценти. Це найлегше, що ти можеш зробити.
 показать весь комментарий
 
ти знову провокуєш? Ну, на цей раз: хоч беню, а не народ на форумі... Але і він тебе пошле.
 показать весь комментарий
 
німчура - така сволота, що під реформами в Україні розуміє лише власні бізнес-інтереси. І їх заклик "не припиняти реформ" означає не що інше, як "ню-ню" чіплятись до німців так, як ото вчепи вчепились до індуса Лакшмі Міттела.
 показать весь комментарий
 
ти гівно, закрий свій сосальник, кацапура
 показать весь комментарий
 
Запад радуется нашему выбору.Для них главное- чтоб Украина была успешной и равной среди равных., а не подстилкой ордынской.
 показать весь комментарий
 
"равной среди равных"?... а бляхи куда пихать???)))
 показать весь комментарий
 
А куда мериканцы девают?.Дешевле грязи будут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине
 
 
 
 
 
 вверх