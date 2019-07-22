 Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине

Об этом сообщила журналистам официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Кабинет министров рассчитывает, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ",- сказала Деммер.
Она уточнила, что немецкое правительство пока воздерживается от комментариев, потому что окончательных результатов подсчета голосов, как и отчета наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, пока нет. Деммер указала, что Берлин будет и дальше поддерживать Украину.
так кто кацап-то: тот, кто боится вопросов по украинскому языку или тот, кто их не только не боится, а изобретает?
Мы ничтожества, но у Бога есть план...
Дмитро Корчинський
57 хв. ·
Не українці розвалили СССР, Бог його розвалив й утворив незалежну Україну всупереч пасивності українців.
Після цього українці спали ще 20 років, але Бог послав януковича їх розбудити.
Під час Революції Гідності українці (за рідкісними виключеннями) робили все, щоб програти, але Бог наслав запаморочення на януковича, тому програв янукович.
Українці намагалися потерпіти поразку на Донбасі точно так само, як у Криму, намагалися, після Іловайська здати Маріуполь і навіть Бердянськ, але Бог наслав запаморочення на московитів і просвітлив нас і ми таки вибудували нову лінію оборони.
Українці ледь не втратили Одесу, але Бог дав силу малій кількості одеситів і привів туди харківських фанатів і надіслав з неба Благодатний Вогонь і Одеса залишилася наша.
Значить у Бога є плани на нас.
На президентських і парламентських виборах ми вибрали всупереч Богові, проте, суперечити Богові є марним.
Україна є і буде завдяки Богові, а не завдяки українцям.
Бог утворює народи, а не народи утворюють самі себе.
---
27 липня о 12.00 на міжконфесійному націонал-християнському зібранні (Хрещатик 7/11) я виголошу проповідь на тему "що робити?"
Прийди! Це важливіше за вибори.
Ума у нашего нарида нет и не будет....- и Бог не даст..., у Бога есть план сказали же вам....
Для его плана нам ум не нужен...
Ок, ставлю.
Черговий доказ, що петру вже ніхто не вірив...
Источник: https://censor.net.ua/n3138918
Например "мародёра на нары", а то Путин нападёт!!!
не зюзя, нє?
на роботу в "газпромі" після відставки