 Наемники РФ с полуночи не открывали огонь в зоне ООС, - Минобороны

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные надежно контролируют обстановку на линии столкновения, соблюдая условия полного прекращения огня.

Как сообщалось, на Донбассе с 00:01 21 июля объявлено прекращение огня. Договоренность об этом была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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