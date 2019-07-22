 Наемники РФ с полуночи не открывали огонь в зоне ООС, - Минобороны

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные надежно контролируют обстановку на линии столкновения, соблюдая условия полного прекращения огня.
Как сообщалось, на Донбассе с 00:01 21 июля объявлено прекращение огня. Договоренность об этом была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
застрелитисьпровести вибори.
Наблюдатели зафиксировали 75 нарушений режима прекращения огня 21 июля на Донбассе, - ОБСЕ
Привыкайте.
В ней войны нет.
"В период между 00:01 и 16:00 21 июля Миссия зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - цитирует Цензор.НЕТ отчет СММ, опубликованный на сайте ОБСЕ.Источник: https://censor.net.ua/n3138832
"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3138916