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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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 Наемники РФ с полуночи не открывали огонь в зоне ООС, - Минобороны

Наемники Российской Федерации на Донбассе 22 июля с начала суток режим тишины не нарушали.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные надежно контролируют обстановку на линии столкновения, соблюдая условия полного прекращения огня.

Как сообщалось, на Донбассе с 00:01 21 июля объявлено прекращение огня. Договоренность об этом была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138916
 
 
 Топ комментарии
 
Так їх пообирали депутатами в Раду. Не лишилось кому стріляти.
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Та не хотілось би, але життєвий досвід підказує інше.
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Так їх пообирали депутатами в Раду. Не лишилось кому стріляти.
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А навіщо стріляти?Треба просто дати суїцидникам самим застрелитись провести вибори.
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Они это фиксируют в 00:01? С полуночи не было нарушений! Уже даже косослепоглухонемые говорят, что были нарушения
Наблюдатели зафиксировали 75 нарушений режима прекращения огня 21 июля на Донбассе, - ОБСЕ
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Так это параллельная реальность.
Привыкайте.
В ней войны нет.
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Петераст не читач, петераст- дописувач?

"В период между 00:01 и 16:00 21 июля Миссия зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - цитирует Цензор.НЕТ отчет СММ, опубликованный на сайте ОБСЕ.Источник: https://censor.net.ua/n3138832

"С начала текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3138916
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чого це у бісових тварюк рогов та копит не видно!?? щоб їх на бутиль ...
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Рогатим вірити не модна, скоро набухаються там та підуть падли стріляти, щоб там расіянські окупанти повиздихали!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ с полуночи не открывали огонь в зоне ООС, - Минобороны
 
 
 
 
 
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