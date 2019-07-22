 Нападают, наносят тяжелые травмы и убивают: в ОРДЛО растет количество преступлений, совершенных наемниками РФ против гражданских, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, под видом якобы повышение уровня правовой защиты российских военнослужащих скрыто введены ограничения для т.н. "военных правоохранительных органов" по ​​реагированию ими на совершение военных преступлений и правонарушений, в т.ч. относительно гражданского населения.

Как результат, на прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выросло количество преступлений, совершенных оккупантами, в частности:

13 июля наемники из состава 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК в н.п. Ясенивский Луганской области взорвали ручную гранату в общественном месте, в результате чего пострадала местная жительница;

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14 июля военнослужащий 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК убил гражданского;

17 июля двое военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка совершили нападение на гражданских лиц (родители с детьми) и нанесли им тяжелые травмы;

18 июля подобный случай произошел также в н.п. Енакиево Донецкой области, где военнослужащим 1 АК были ранены два человека.

При этом, как отмечают в ГУР, во всех случаях военное командование противника покрывает виновников с целью недопущения роста протестных настроений среди населения в районах дислокации подразделений российско-оккупационных войск.