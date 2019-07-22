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 Происшествия
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 Нападают, наносят тяжелые травмы и убивают: в ОРДЛО растет количество преступлений, совершенных наемниками РФ против гражданских, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск пытается предотвратить снижение мотивации личного состава к прохождению военной службы в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, под видом якобы повышение уровня правовой защиты российских военнослужащих скрыто введены ограничения для т.н. "военных правоохранительных органов" по ​​реагированию ими на совершение военных преступлений и правонарушений, в т.ч. относительно гражданского населения.

Как результат, на прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выросло количество преступлений, совершенных оккупантами, в частности:

13 июля наемники из состава 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК в н.п. Ясенивский Луганской области взорвали ручную гранату в общественном месте, в результате чего пострадала местная жительница;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование РФ заставляет своих наемников на Донбассе оформлять российские паспорта, - ГУР

14 июля военнослужащий 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК убил гражданского;

17 июля двое военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка совершили нападение на гражданских лиц (родители с детьми) и нанесли им тяжелые травмы;

18 июля подобный случай произошел также в н.п. Енакиево Донецкой области, где военнослужащим 1 АК были ранены два человека.

При этом, как отмечают в ГУР, во всех случаях военное командование противника покрывает виновников с целью недопущения роста протестных настроений среди населения в районах дислокации подразделений российско-оккупационных войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3138915
 
   
 Топ комментарии
 
Висловлюю занепокоєння та глибоку стурбованість.
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...слёзы не дали дочитать до конца.)
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А укры вообще бы съели, так что терпите жопоблок поможет.
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Хай знову волають "Путін, ввєді войска".
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А укры вообще бы съели, так что терпите жопоблок поможет.
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Висловлюю занепокоєння та глибоку стурбованість.
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Да, для полного исцеления им всем надо идти по дорожке. Очень далеко идти. Не останавливаясь. Нападають, завдають тяжих травм і вбивають: в ОРДЛО зростає кількість злочинів, скоєних найманцями РФ проти цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 6531
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Так коллаборантам и надо . Чем больше их убьют русские, тем меньше роботы будут для ВСУ !
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А с чего ты решил,что убивают коллаборантов и почему С ТВОИХ СЛОВ,ВСУ должно убивать граждан Украины?
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вони боялісь біндеровцев..не будем кормить Європу
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Логика непонятна. "... командование противника покрывает виновников с целью недопущения роста протестных настроений среди населения в районах дислокации подразделений российско-оккупационных войск." Так наоборот должны протестные настроения, если виновных не судят чы не?
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А то на Украине тишь и благодать ... Ну, ну, новости видать не читают, а только пишут...
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Ви, мабуть, на вихідних пиляй якийсь зкріпний алкоголь а-ля настоянка глоду? Припиняйте, бо від нього у людей потім вболівають печінки, бруньки та сечові бульбашки - а ці хвороби зле лікуються.
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Опять новость о том, что у соседа еще корова не сдохла...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНападают, наносят тяжелые травмы и убивают: в ОРДЛО растет количество преступлений, совершенных наемниками РФ против гражданских, - ГУР
 
 
 
 
 
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