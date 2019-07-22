 В день выборов полиция отреагировала на 2 тыс. сообщений об уголовных преступлениях и разыскала 39 детей, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Украины, об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, всего за минувшие сутки полиция обеспечила своевременное реагирование на 23 тысячи заявлений и сообщений о правонарушениях. Из них более двух тысяч имели уголовный характер.

В то же время полицейские раскрыли почти все особо тяжкие преступления в первые часы после их совершения.

В частности, правоохранители установили лиц, причастных к совершению двух умышленных убийств и двух покушений на убийства. Преступления были совершены в Луганской (г. Северодонецк), Киевской (г. Славутич), Житомирской (Новоград-Волынский) областях и в Николаеве.

Кроме того, полицейские оперативно раскрыли 5 из 6 совершенных фактов причинения тяжких телесных повреждений. В двух случаях (на Полтавщине и в Новой Каховке) жертвы погибли.

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Также параллельно с обеспечением общественной безопасности во время выборов полицейские раскрыли четыре из пяти совершенных разбойных нападений, шесть ограблений, 42 кражи и 7 угонов транспортных средств.

Кроме того, в Кривом Роге полицейские задержали местного жителя, который повредил помещение синагоги и оставил записки с угрозами в адрес верующих.

Также в этом же городе задержан местный житель по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.

Всего за прошедшие сутки в полицию поступили сообщения о 42 пропавших детях. Сейчас 39 из них полицейские уже разыскали и вернули домой.

Кроме того, за сутки полицейские разоблачили 59 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Прекращено почти 2,5 тысячи фактов нарушения дорожного движения, из которых 295 - управление транспортным средством в состоянии опьянения.