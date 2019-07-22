 Кандидаты, которых поддерживала Венгрия, проигрывают выборы на Закарпатье

Об этом свидетельствуют данные ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Василий Брензович, Иосиф Борто и Миклош Товт - баллотировались как самовыдвиженцы в парламент по мажоритарным округам, используя как украинскую, так и венгерскую версию лозунга "Nekünk Kárpátalja az első". Переводится это как "Для нас главное - Закарпатье".
Василий Брензович, который в прошлом созыве был депутатом от БПП, проигрывает в округе №73. По подсчетам 58,26% протоколов, у него почти вдвое меньше голосов, чем у конкурента Владислава Поляка.
Брензович возглавляет Общество венгерской культуры Закарпатья, за неделю до выборов он встречался в Будапеште с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
В округе №69 Миклош Товт занимает третье место (13,95% голосов), там обработано уже 75,93% протоколов.
Иосиф Борто в округе №68 идет только четвертым с результатом 15,65% голосов, ЦИК обработала 54,16% протоколов.
Напомним, что ранее на встрече в МИД Украины с послом Венгрии Иштваном Ийдярто врио министра Егор Божок выразил обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины.
КАКОЕ ГОРЕ!))))
Война? Какая война?)))))
Дикарь, что с тебя взять....
И это очень хорошо, что на Закарпатье не выбрали венгров только потому, что они венгры.
Ці ган.дони понабирали паспортів. Тепер поїдуть в Мадярщині проголосують, потім тут, а ху-ху не хо-хо?
Там тоже хватало представителей с рос.паспортами...
Ну по перше по 69 ВК від мадярів самою сильною кандидаткою була Інгріт Туріс, але вона пролітає, бо не вистачало, щоби мадяри Мукачево представляли, їх місце на "параші", а по друге і це головне, за результатами опрацювання 51,1% бюлетнів, вони ставлять на перше місце Едгара Токара (від Зебілів) із результатом 34,81, у той час, як В.Балога набирає 35,3
І Зебіли вже занили що будуть оскаржувати результати виборів.
Ось такі "Слуги Народу" лізуть у владу...
Вот он - сепаратист Порошенко, который поддерживал раскол Украины и держал у себя венгерского сепара Брезовича...
Сепара Порошенко на нары.
В нормальных странах, есть закон, а не "махновщина". Ты б читать научился, что ли. Даже если ДОКАЖУТ Брензович сепар, то то что порошенко также сепар, снова нужно доказать.
А ты бот ВПН иди методичку обнови. Украина не ******** смердячая.
не те, що зелемойщина та медвебойщина