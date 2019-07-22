 Кандидаты, которых поддерживала Венгрия, проигрывают выборы на Закарпатье

Об этом свидетельствуют данные ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Василий Брензович, Иосиф Борто и Миклош Товт - баллотировались как самовыдвиженцы в парламент по мажоритарным округам, используя как украинскую, так и венгерскую версию лозунга "Nekünk Kárpátalja az első". Переводится это как "Для нас главное - Закарпатье".

Василий Брензович, который в прошлом созыве был депутатом от БПП, проигрывает в округе №73. По подсчетам 58,26% протоколов, у него почти вдвое меньше голосов, чем у конкурента Владислава Поляка.

Брензович возглавляет Общество венгерской культуры Закарпатья, за неделю до выборов он встречался в Будапеште с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

В округе №69 Миклош Товт занимает третье место (13,95% голосов), там обработано уже 75,93% протоколов.

Иосиф Борто в округе №68 идет только четвертым с результатом 15,65% голосов, ЦИК обработала 54,16% протоколов.

Напомним, что ранее на встрече в МИД Украины с послом Венгрии Иштваном Ийдярто врио министра Егор Божок выразил обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит главы венгерского МИД Сийярто на Закарпатье в разгар избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины, - Климпуш-Цинцадзе