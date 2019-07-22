EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1698  39
Материалы по теме:
Все про:Венгрия (835) выборы (22802) Закарпатье (1615) ЦИК (3218)

 Кандидаты, которых поддерживала Венгрия, проигрывают выборы на Закарпатье

Трое кандидатов в депутаты Верховной рады, которые баллотировались в мажоритарных округах на Закарпатье и имели поддержку со стороны венгерских властей, проигрывают выборы.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Василий Брензович, Иосиф Борто и Миклош Товт - баллотировались как самовыдвиженцы в парламент по мажоритарным округам, используя как украинскую, так и венгерскую версию лозунга "Nekünk Kárpátalja az első". Переводится это как "Для нас главное - Закарпатье".

Василий Брензович, который в прошлом созыве был депутатом от БПП, проигрывает в округе №73. По подсчетам 58,26% протоколов, у него почти вдвое меньше голосов, чем у конкурента Владислава Поляка.

Брензович возглавляет Общество венгерской культуры Закарпатья, за неделю до выборов он встречался в Будапеште с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

В округе №69 Миклош Товт занимает третье место (13,95% голосов), там обработано уже 75,93% протоколов.

Иосиф Борто в округе №68 идет только четвертым с результатом 15,65% голосов, ЦИК обработала 54,16% протоколов.

Напомним, что ранее на встрече в МИД Украины с послом Венгрии Иштваном Ийдярто врио министра Егор Божок выразил обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит главы венгерского МИД Сийярто на Закарпатье в разгар избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины, - Климпуш-Цинцадзе

Кандидаты, которых поддерживала Венгрия, проигрывают выборы на Закарпатье 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138910
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
БПП-шная сепарня и на Закарпатье затесалась, ну что за шайка. Хорошо что проиграла.
 показать весь комментарий
 
 
Ц...ц...цыгане не смогли угнать коня)))) у мошенников из СН?))))
 показать весь комментарий
 
 
І не пройдуть, якщо київсьські йовбіки не здадуть.
 показать весь комментарий
 
ТуЗЕк может только коксом ноздри рвать)))
Война? Какая война?)))))
 показать весь комментарий
 
 
Определись уже - кто кому? Кандидати, которых поддерживала Венгрия, проигрывают выборы на Закарпатье - Цензор.НЕТ 7984
Дикарь, что с тебя взять....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это плохо . Нам с угорцами ссориться никчему.Политики уходят,а люди остаются.Наша задача обогнать угорцев уровнем жизни.
 показать весь комментарий
 
А почему ссориться? Люди сами проголосовали и выбрали. Это демократический процесс.
И это очень хорошо, что на Закарпатье не выбрали венгров только потому, что они венгры.
 показать весь комментарий
 
 
Саме тому я за них і не голосував. бо вони - мадяри!
Ці ган.дони понабирали паспортів. Тепер поїдуть в Мадярщині проголосують, потім тут, а ху-ху не хо-хо?
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот зачем вы, дебилы, своими галлюцинациями с публикой делитесь? Нравится вам, когда вам напоминают, что вы дебилы?
 показать весь комментарий
 
 
Я це вже давно зробив, що тобі заважає, влада?
 показать весь комментарий
 
Тут еще вопрос, что Украине выгоднее. Чем меньше законных представителей меньшинств, тем озлобленнее и радикальнее будет настроено это население. Мягкая сила всегда эффективнее, пока нет вооруженного противостояния. В общем, теперь Венгрия будет еще больше мешать Украине в НАТО и ЕС.
 показать весь комментарий
 
(((дан приказ ему на запад - а ей точно при зеле в другую сторону))))
 показать весь комментарий
 
 
мягкая сила хорошо себя показала в Крыму и на Донбассе...
Там тоже хватало представителей с рос.паспортами...
 показать весь комментарий
 
 
Які ж у ЦВК брехливі покидьки зібрались...
Ну по перше по 69 ВК від мадярів самою сильною кандидаткою була Інгріт Туріс, але вона пролітає, бо не вистачало, щоби мадяри Мукачево представляли, їх місце на "параші", а по друге і це головне, за результатами опрацювання 51,1% бюлетнів, вони ставлять на перше місце Едгара Токара (від Зебілів) із результатом 34,81, у той час, як В.Балога набирає 35,3
І Зебіли вже занили що будуть оскаржувати результати виборів.
 показать весь комментарий
 
 
Краще ніж хто? Родич покійного Геші? Звісно, що так. Я ще за відвертих бандитів не голосував...
 показать весь комментарий
 
До речі для тих хто не місцевий: Едгар Токар родич відомого кримінального авторитета Геші, якого у 1998 розстріляли з автоматів, а його "справу" підхопив Блюк (він же нардеп Ланьо)
Ось такі "Слуги Народу" лізуть у владу...
 показать весь комментарий
 
 
Василий Брензович, который в прошлом созыве был депутатом от БПП и возглавляет Общество венгерской культуры Закарпатья, за неделю до выборов он встречался в Будапеште с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Вот он - сепаратист Порошенко, который поддерживал раскол Украины и держал у себя венгерского сепара Брезовича...
Сепара Порошенко на нары.
 показать весь комментарий
 
 
Ой. Логика в стиле тупого ольгино
В нормальных странах, есть закон, а не "махновщина". Ты б читать научился, что ли. Даже если ДОКАЖУТ Брензович сепар, то то что порошенко также сепар, снова нужно доказать.
А ты бот ВПН иди методичку обнови. Украина не ******** смердячая.
 показать весь комментарий
 
 
у них изначально шансов небыло. там балоги всем рулят
 показать весь комментарий
 
бпп - за *******, москаль - от пороха, плюс шуфрич="Nekünk Kárpátalja az első". потом можно долго разговаривать о сепарах.
 показать весь комментарий
 
 
А на юго востоке кандидаты , которых поддерживала Московия ,выигрывают и почему так? наверное инфицированы на долго московской Ордой? Кандидаты, которых поддерживала Венгрия, проигрывают выборы на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4217
 показать весь комментарий
 
 
західна Україна рулить
не те, що зелемойщина та медвебойщина
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидаты, которых поддерживала Венгрия, проигрывают выборы на Закарпатье
 
 
 
 
 
 вверх