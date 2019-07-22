 За три года в Украине стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Более 10 лет до этого против кори в Украине вакцинировались не более 60% детей. В то же время, для обеспечения коллективного иммунитета необходимо, чтобы 95% всего населения страны имели прививки. http://bit.ly/2xYxc2i

Как результат, в Украине произошла вспышка кори, которая длится с 2017 года. Ситуация уже улучшается благодаря повышению уровню вакцинации, но из-за безответственности, отсутствия вакцин и мифов умерли 39 украинцев. Более 115 000 человек заболели корью с начала вспышки", - написала она.

По словам Супрун, для повышения уровня вакцинации МОЗ Украины провело несколько спецопераций в регионах, в частности во Львовской и Хмельницкой областях. Количество вакцинированных детей в школах и детских садах благодаря этим мерам возросло до 90-95%.

Хотя вакцины против кори, краснухи и паротита стали лидерами по охвату, вырос также уровень вакцинации и от других болезней.

- в 2016 прививки против коклюша, дифтерии и столбняка были только у 21% младенцев, сегодня таких детей в три раза больше - 67,5%.

- количество детей, получивших защиту от гепатита, выросло почти втрое - с 28,8% до 65,2%.

- повысились также показатели вакцинированных от туберкулеза (72,3% против 84%) и от полиомиелита (60,8% против 69,2%).

Кроме того, и.о. главы Минздрава отметила, что повышение уровня вакцинации стало возможным также благодаря информационным кампаниям и работе семейных врачей со своими пациентами. Постоянное общение с врачом, к которому есть доверие, дающий квалифицированные советы и заботится о здоровье пациента также мотивируют доверять доказательной медицине.

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"Ключевая причина, почему все больше украинцев имеют защиту от опасных болезней - наличие в Украине достаточного количества качественных вакцин, которые можно получить бесплатно. Мы закупаем вакцины через международные организации, что позволяет предотвращать коррупцию и покупать еще больше вакцин.

Сегодня Украина впервые в истории на 100% обеспечена вакцинами, которые предусматривает Календарь прививок: https://goo.gl/YTJs8x . Проверить наличие вакцин в регионах можно здесь: https://goo.gl/LmYnCT . Больше не существует никаких ограничений для того, чтобы получить прививку против кори - это могут сделать как дети, так и взрослые, независимо от наличия справки или контакта с больными корью", - написала она.

Больше о вакцинах, которые закупает МОЗ Украины: https://goo.gl/Qqnheb

"Помните, что прививки - это единственный безопасный способ защитить себя и своих детей от кори и других опасных болезней. НЕ подвергайте опасности и не испытывайте свое здоровье. Вакцины работают и это - доказанный факт", - добавила Супрун.



