EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество, Здоровье
  287  21
Все про:вакцина (383) Супрун Ульяна (530) корь (210)

 За три года в Украине стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун. ИНФОГРАФИКА

С 2016 по 2019 год количество привитых от кори детей в возрасте до 1 года выросло вдвое - от 45% до 91%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Более 10 лет до этого против кори в Украине вакцинировались не более 60% детей. В то же время, для обеспечения коллективного иммунитета необходимо, чтобы 95% всего населения страны имели прививки. http://bit.ly/2xYxc2i 

Как результат, в Украине произошла вспышка кори, которая длится с 2017 года. Ситуация уже улучшается благодаря повышению уровню вакцинации, но из-за безответственности, отсутствия вакцин и мифов умерли 39 украинцев. Более 115 000 человек заболели корью с начала вспышки", - написала она.

По словам Супрун, для повышения уровня вакцинации МОЗ Украины провело несколько спецопераций в регионах, в частности во Львовской и Хмельницкой областях. Количество вакцинированных детей в школах и детских садах благодаря этим мерам возросло до 90-95%.

За три года в Украине стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун 01

Хотя вакцины против кори, краснухи и паротита стали лидерами по охвату, вырос также уровень вакцинации и от других болезней.

- в 2016 прививки против коклюша, дифтерии и столбняка были только у 21% младенцев, сегодня таких детей в три раза больше - 67,5%.

- количество детей, получивших защиту от гепатита, выросло почти втрое - с 28,8% до 65,2%.

- повысились также показатели вакцинированных от туберкулеза (72,3% против 84%) и от полиомиелита (60,8% против 69,2%).

Кроме того, и.о. главы Минздрава отметила, что повышение уровня вакцинации стало возможным также благодаря информационным кампаниям и работе семейных врачей со своими пациентами. Постоянное общение с врачом, к которому есть доверие, дающий квалифицированные советы и заботится о здоровье пациента также мотивируют доверять доказательной медицине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разрешил закупить вакцины от кори на сэкономленные от международных закупок средства

"Ключевая причина, почему все больше украинцев имеют защиту от опасных болезней - наличие в Украине достаточного количества качественных вакцин, которые можно получить бесплатно. Мы закупаем вакцины через международные организации, что позволяет предотвращать коррупцию и покупать еще больше вакцин.

Сегодня Украина впервые в истории на 100% обеспечена вакцинами, которые предусматривает Календарь прививок: https://goo.gl/YTJs8x . Проверить наличие вакцин в регионах можно здесь: https://goo.gl/LmYnCT . Больше не существует никаких ограничений для того, чтобы получить прививку против кори - это могут сделать как дети, так и взрослые, независимо от наличия справки или контакта с больными корью", -  написала она.

Больше о вакцинах, которые закупает МОЗ Украины: https://goo.gl/Qqnheb 

"Помните, что прививки - это единственный безопасный способ защитить себя и своих детей от кори и других опасных болезней. НЕ подвергайте опасности и не испытывайте свое здоровье. Вакцины работают и это - доказанный факт", - добавила Супрун.

За три года в Украине стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун 02
За три года в Украине стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/n3138909
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сынок, мы никуда не уйдём, даже не надейся.
Мы над вами смеяться будем. Наблюдать как ваш зелёный кораблик пойдёт ко дну.
 показать весь комментарий
 
Витязь в крысиной шкуре отозвалси...
🤣
 показать весь комментарий
 
це так по-українські - "отозвалсі"...
пєши ісчо, кацап
 показать весь комментарий
 
а то ще подолає епідемію кору - шо тоді вам, кацапам, з нами українцями робити?
 показать весь комментарий
 
 
три года украина одна из стран с наибольшим уровнем кори. это она "подолала"?
 показать весь комментарий
 
 
ні, то лохторат зюзі своїм дітям щеплення не робив
ти не скісняйся, запитуй, шо не ясно
 показать весь комментарий
 
 
надеюсь ей дадут пинка под зад после избрания нового парламента
 показать весь комментарий
 
 
Ну так реформа же да! отличный результат реформы, а что вы хотели врачей разгоняют амбулатории и клиники закрывают а потом ОЙ ОЙ ОЙ а у нас люди болеть начали!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, все.
Вы свою миссию выполнили.
Спасибо, вы свободны.
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо, пани Уляна! Только зря Вы все это. Естественный отбор на этой территории остановить невозможно, да и, вряд ли , нужно!
 показать весь комментарий
 
 
Краще "єстєствєнний атбор", чим примусова фільтрація...
 показать весь комментарий
 
 
А причем здесь Супрун. Все есть в приказах МОЗа.
 показать весь комментарий
 
Уляночка, населению всё это не нужно и не интересно. Им нужна халява, и "пасадки карупционероф". Хлеба и зрелищ, короче.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа три года в Украине стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх