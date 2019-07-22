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Все про:инфаркт (33) Мусияка (24) смерть (6041)

 Умер выдающийся юрист и политик, один из авторов Конституции Виктор Мусияка

В понедельник, 22 июля, в возрасте 73 лет умер известный украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, причиной смерти стал инфаркт.

Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1973 году закончил Харьковский юридический институт, там же начал преподавательскую деятельность. С 1983 по 1996 годы был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета "Киево-Могилянская академия".

В 1994 начинает политическую деятельность. Народный депутат Украины 2-го созыва с апреля 1994 до апреля 1998 года. С ноября 1995 до июня 1996 года был постоянным представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.

На выборах 2002 года снова попал в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина", в который входила и возглавляемая им партия "Вперёд, Украина!"

Мусияка - автор около 120 научных трудов, один из авторов Конституции Украины.

В последние годы Мусияка был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138908
 
 
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Співчуття рідним.
Пан Віктор був видатною і порядно був людиною. Один із батьків Конституції України
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И чем этот юрист выдающийся - такая же гнида как и все. Итог этих ********* - Украина не правое государство с мега-коррумпированными всеми органами власти, бесправным народом и олигархическими законами. Выдающаяся куча говна он и не больше и это итог 27 лет Независимой Украины.
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И **** толку в Конституции которая попирается властью? Вон Емец тоже был автором, а его сынок теперь потомственный депутат прыгающий то туда, то сюда - конченный бюрократ далёкий от народа как до Луны рачки. 27 лет Украина в яме - народ в нищете, зато выдающихся юристов, экономистов и технократов как говна. Может пора их назвать тем чего они заслужили лайном?
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Жаль...что не юрист и политик Виктор Медведчук 👹
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пішов на той світ разом з Українською Україною(
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Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования
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Мусияка преподавал у меня "гражданское право".. а зачеты по гражд. пр. я сдавал Спасибо..
Сочувствую родным, близким и знакомым, кто его знал и помнил!
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Умный был мужик... Еще недавно Киселеву на Прямом интервью давал- неплохо выглядел. Жаль.
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Мабудь, не витримало серце видатного правника і автора Конституції, побачивши що "Доборолася Україна до самого краю..."...
Світла пам'ять.
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Хто ще не ґвалтував конституцію---крок вперед..
навіщо тоді її писати? якщо під кожного президента переписують?
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как конституциякончилась-так и автор ее кончился.жаль...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУмер выдающийся юрист и политик, один из авторов Конституции Виктор Мусияка
 
 
 
 
 
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