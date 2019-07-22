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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Слуга народа" может получить 248 мандатов, ОПЗЖ - 44, ЕС - 27, "Батькивщина" - 25, "Голос" - 20, - предварительные данные ЦИК

"Слуга народа" может получить 248 мест в новой Верховной Раде.

По данным ЦИК, которая уже обработала 57,01% бюллетеней, "Слуга народа" набирает 42,47% голосов и получает 122 места по спискам и 126 мест по мажоритарным округам (всего – 248), передает Цензор.НЕТ.

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"Оппозиционная платформа – За життя" набирает 12,91% голосов и получает 37 мест по спискам и 7 по "мажоритарке", "Европейская солидарность" имеет 8,6% голосов – 25 мест по спискам и 2 – по "мажоритарке", "Батькивщина" набирает 8,02% – 23 места по спискам и 2 по "мажоритарке", партия "Голос" с результатом 6,38% имеет 18 мест по спискам и 2 – по мажоритарным округам.

Другие партии, что не преодолевают 5-процентный проходной барьер, получат 8 мест по мажоритарным округам, а самовыдвиженцы – 50.

Отметим, для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов, поэтому пропрезидентская сила имеет шанс на создание так называемой "монокоалиции". При этом, ситуация может измениться в ходе дальнейшего подсчета голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3138906
 
 
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У Зелени будет больше депутатов в 10 раз, чем у мародёра Порошенко...
Это полный разгром мародёра и его воровской банды
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Рано говорить о монокоолиции. 200 кресел в ВР уходят в можаритарку и при 42% по партийным спискам, это 100-125 кресел всего лишь. у зебла
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Ох не завидую я теперь петрухе, луценке, *************, супрунше...
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Для изменения Конституции голосов Слуги Народа и БЮТ не хватит. Придется пользоваться услугами Медведчука и Бойко.
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Ну все ждем посадок всех свинарчуков,ахметовых,порошенок,коломойских.Вся полнота власти в одних руках.Ура!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" может получить 248 мандатов, ОПЗЖ - 44, ЕС - 27, "Батькивщина" - 25, "Голос" - 20, - предварительные данные ЦИК
 
 
 
 
 
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