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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 ЦИК обработал 57,01% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12:30 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 57.01% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным ЦИК 42.47% проголосовали за партию "Слуга народа", 12.91% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8.6% - за "Европейскую солидарность", 8.02% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6.38% - за "Голос".

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Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3.79%, "Сила и честь" - 3.74%, "Оппозиционный блок" - 3.22%, "Партия Шария" - 2.3%, "Свобода" - 2.29%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2.17%, "Гражданская позиция" - 1.09%.

ЦИК обработал 57,01% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138904
 
 
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Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус не исключил, что цена на газ для украинцев может вырасти... 😕 Скоро начало отопительного сезона. Топить будем покрышками ! 😁. Думаю потенциальные Зе избиратели присоединятся к весне ! 😁
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Рано говорить о монокоолиции. 200 кресел в ВР уходят в можаритарку и при 42% по партийным спискам, это 100-125 кресел всего лишь. у зебла
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Ничего, я ждал пять лет, подожду ещё денёк, чтобы огласили уже результат по всем 100% бюллетеней.
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Возражу.Идут мажоритарники от СН.Ну и болото прилипнет к СН обязательно.Мажоритарка- болото.
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У вас с математикой большие проблемы.
43% по партийным спискам не из 100%, а из 78% - это суммарный процент всех партий, прошедших в Раду. Так вот только по партийным спискам СН получает около 125 мандатов.
По мажоритарке у них тоже все очень хорошо - около 100 мандатов могут взять - то есть уже примерно 225 человек из 450. Есть шансы на монокоалицию, но для стабильности не помешало бы с тем же Голосом объединиться.
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чего вы там считаете. Все места в Раде уже давно поделили,еще до окончательного подсчета голосов.
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баран, повышение цены на газ было предусмотрено в договоре с мвф подписанным еще при порошенко.
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если уже все сделано порошенком и при порошенке, нахер ты тогда соплю зеленую выбирал?
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Чтобы твой порошенко не успел сделать еще хуже.
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что б еще хуже не стало. еще 5 лет соевого мародера страна не потянула бы
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Алень, ссыкун обещал снизить тарифы. Память подводит бо вся в рога ушла?
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Переговоры с МВФ начнутся с чистого листа.Давно официально заявлено.ЮВТ давно сказала,что главный инвестор малого и среднего бизнеса- человек наёмного труда и пенсионеры. И этот бизнес 65% от всего.Есть над чем ломать мозги.
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не начнутся. мы долги под уже прописанные условия должны отдавать
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Революцию делают 10% сознательного населения. Остальное стадо сидит дома и ругает попередникив ! 😜
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Пусть зелень себя отлюстрирует. Я уже видал к чему это приводит. К восстановлению через суд. Так что парень, не звизди.
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Да, сейчас соплесосы быстро люстрируют из ВСУ всех, кто не откосил, как из любимый Зе.
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Терміново треба йти вчителем у село.
Поки місця є.
4000$ чекати не будуть.
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Нема. Добре що скинули свинобаригу.
Ще оно дороги поробить слуга і зовсім добре буде.
А не. Ще доктора смерть посадити. Ато заставляє робити щеплення дітей
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А если устроиться физруком или трудовиком, то это почти БИНГО...
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Як це нагадує дебільну кремльовську гидоту... Видумають якусь *****, тіпа распятого мальчіка, чи 4000 євро на тиждень вчительці, як у мародерів - і ганяють по кругу. Вже ніхто не вірить в цю блефотину, - а вони все дрочать... ))))))
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странно что партия гриценка так мало набрала. по идее должны были больше смешка брать
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Распорошились голоса Гриценко между ним, Смешно, Демальянсом и тд + к Голосу перетекли.
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странно.що взагалі щось набрала...згадайте скільки Гриценко раніше набирав..один--півтора відсотка.. ЦВК опрацювала 57,01% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 1329..дуже добре пам'ятаю .як на "українській правді" в блогах йому сказали за його "міністра оборони" розвал і розкрадання.в армії за його науку в штатах.він аж закрив коментарі..ось так ЦВК опрацювала 57,01% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 1329
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Расклад повреждён летней жарой.Выборы нужно делать вне сезона отпусков.
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Термин «захват власти» используется как для обозначения процесса ликвидации демократии и установления господства НСДАП, так и в отношении назначения Адольфа Гитлера рейхсканцлером Веймарской республики 30 января 1933 года. Во времена Третьего рейха ассоциировался с «Днём Потсдама» 21 марта 1933 года.
Захват подразумевает, что НСДАП лишила власти свободно избранный парламент и правовое государство против их воли и незаконными средствами. НСДАП пользовалась поддержкой значительной части населения, максимум голосов (13,7 млн) она получила 31 июля 1932 на выборах в рейхстаг (четвертые выборы за пять месяцев), но даже в этот кульминационный момент партия не смогла завоевать абсолютного большинства в парламенте. На президентских выборах Гитлер проиграл Гинденбургу. Попытка Гитлера договориться с Гинденбургом о назначении его на пост рейхсканцлера окончилась провалом, потому что его партия не имела большинства в рейхстаге.
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Спасибо ПРОХОБОТАМ И ЖОПОБЛОКОБОТАМ за этот результат выборов Вы очень много сил для этого приложили: - Своим высокомерием ,ненавистью к инакомыслящим, своеи продажностью, своим говномётством. Спасибо Вам за это огромное
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з-елбобик капслоком капслоком как твой родич- печатными большими буквами в Лугандяо ЦИК обработал 57,01% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9660
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Чего орешь, дефективный? Отойди от зеркала и даун пропадет.
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ну да...
назло порохоботам проголосую за путина ОП 13% и русофила СН 42%...
Какие же вы инакомыслящие ?
Вы тупые быдло-малороссы + сепары как оно есть...

П.С. я за то что бы порошенко сел в тюрьму если что...
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У вас всегда оскорбления превалировали над адекватностью - это факт,если что))
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Поздравляю всех зебилов с уверенной победой , теперь пенять будет не на кого ЦВК опрацювала 57,01% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 4688
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Порохососы, недавно ваш рейтинг был в три раза меньше, сейчас больше чем в 10. Шваль мелочная не вертитесь под ногами Народа который сам избирает свой путь и не любит воров, брехунов и мародеров.
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нарот ты хорошо сидел за спиной 95й теперь посиди с 95м потом не забудь попеть грустных песен ЦИК обработал 57,01% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 9009
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А ты еще погавкай пока неприкосновенность не сняли, потом вас вообще ноль в Парламенте будет ибо без воровства вы жить не можете, а за воровство отвечать придется.
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у твоего братушки украл самое ценное -жизнь Он ведь с колорадкой на рузге камуфле ползал как его делд весеран и подох также в гавне на Донбассе ЦВК опрацювала 57,01% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 3815
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Уже нажрался с горя или мозги поехали? Пиши понятно, ты не дома под забором, там говори как хочешь.
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Собаче життя... Щоб жити, тобі потрібно бути псом, жіночої статті, який служить і подає голос.....
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Радикальные националисты ВО Свобода и ЕС в полном меньшинстве в стране но они активны и очень агрессивны! Цікаво- революція ще буде?!
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Это серьезное поражение национально-демократических сил Украины, а значит и поражение Украины в целом. Победили популистские, прокремлевские полностью олигархические партии, главной целью которых является "помириться" с Россией любой ценой и получить допуск на российский рынок, обеспечить свое полное олигархическое господство в стране, при этом они наивно надеются,что Запад все это "проглотит" и будет "все как прежде" и даже "лучше". Как так оказалось,что проукраинские силы (ЕС-Европейская солидарность, "Голос") оказались в незначительном меньшинстве в украинском парламенте, фактически не позволяющем им влиять на любое решение ВР, в том числе, и это самое страшное, на изменение в Конституцию Украины?
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Вот интересно, а когда Герои Украины русским оккупантам парад с песней закатывали и сдавали воинские части без единого выстрела, это была наверное Победа Патриотических сил? А трусливые стоны "иначе щас Путин нападе" это боевой клич?
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Примирение Украины и России невозможно впринципе.. вопрос - чей Крым ? -будет стоять всегда и еще не было в истории такого чтоб какая то страна добровольно признавала отнятые силой свои территории чужими а так активная торговля с России и при Пете не прекращалась никогда) так что прекратите панику ЦВК опрацювала 57,01% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 4583
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КЕМ БЫТЬ ДУРАКУ?
(римейк по Маяковскому)
Инженеру хорошо,
а доктору -
лучше,
я б детей лечить пошел,
пусть меня научат.
Быть болваном хорошо,
а депутатом -
лучше,
я в парламент бы пошел,
пусть меня научат.
Выть на сцене хорошо
а начальством -
лучше,
я в Премьеры би пошел
пусть меня научат.
Играть членом хорошо,
а Президентом -
лучше
я б на Банкову пошел,
пусть меня научат.
пусть меня научат.
пусть меня
пусть
🅾️
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Почему кацапське життя ваще было допущено на выборы????
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Ну еще месяцишко-два...и заживем..как коты в масле будем кататься.... реки молочные потекут...берега кисельные....коммуналка как в совке...сваты по всем каналам....зебобик нам как красно солнышко светить будет...даже во тьме.....а богдана с разумковым подсвечивать.... ЦВК опрацювала 57,01% протоколів: проходять "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" - Цензор.НЕТ 1892
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Почему все так сложно в мозгах Украинцев? Никакой логики в принятии решений.
В 2000м году Украина протестовала против Кучмы - узурпатора, в итоге все закончилось тем, что из президентской республики (где вся полнота вляти сосредоточена в руках президента) украинцы сделали решительный шаг в сторону демократии - и проголосовали конституционную реформу, которая установила парламентско-президентскую форму правления (именно для того, чтобы препятствовать узурпации власти в одних руках). И что же мы видим 15 лет спустя? В результате неимоверных кульбитов сознания украинцы с огромной радостью отдают власть в руки одного человека))) У меня всего лишь один вопрос - нах..я вы тогда кучму трогали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 57,01% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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