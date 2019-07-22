 ЦИК обработал 57,01% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным ЦИК 42.47% проголосовали за партию "Слуга народа", 12.91% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8.6% - за "Европейскую солидарность", 8.02% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6.38% - за "Голос".
Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3.79%, "Сила и честь" - 3.74%, "Оппозиционный блок" - 3.22%, "Партия Шария" - 2.3%, "Свобода" - 2.29%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2.17%, "Гражданская позиция" - 1.09%.
43% по партийным спискам не из 100%, а из 78% - это суммарный процент всех партий, прошедших в Раду. Так вот только по партийным спискам СН получает около 125 мандатов.
По мажоритарке у них тоже все очень хорошо - около 100 мандатов могут взять - то есть уже примерно 225 человек из 450. Есть шансы на монокоалицию, но для стабильности не помешало бы с тем же Голосом объединиться.
Поки місця є.
4000$ чекати не будуть.
Ще оно дороги поробить слуга і зовсім добре буде.
А не. Ще доктора смерть посадити. Ато заставляє робити щеплення дітей
Захват подразумевает, что НСДАП лишила власти свободно избранный парламент и правовое государство против их воли и незаконными средствами. НСДАП пользовалась поддержкой значительной части населения, максимум голосов (13,7 млн) она получила 31 июля 1932 на выборах в рейхстаг (четвертые выборы за пять месяцев), но даже в этот кульминационный момент партия не смогла завоевать абсолютного большинства в парламенте. На президентских выборах Гитлер проиграл Гинденбургу. Попытка Гитлера договориться с Гинденбургом о назначении его на пост рейхсканцлера окончилась провалом, потому что его партия не имела большинства в рейхстаге.
назло порохоботам проголосую за путина ОП 13% и русофила СН 42%...
Какие же вы инакомыслящие ?
Вы тупые быдло-малороссы + сепары как оно есть...
П.С. я за то что бы порошенко сел в тюрьму если что...
(римейк по Маяковскому)
Инженеру хорошо,
а доктору -
лучше,
я б детей лечить пошел,
пусть меня научат.
Быть болваном хорошо,
а депутатом -
лучше,
я в парламент бы пошел,
пусть меня научат.
Выть на сцене хорошо
а начальством -
лучше,
я в Премьеры би пошел
пусть меня научат.
Играть членом хорошо,
а Президентом -
лучше
я б на Банкову пошел,
пусть меня научат.
пусть меня научат.
пусть меня
пусть
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В 2000м году Украина протестовала против Кучмы - узурпатора, в итоге все закончилось тем, что из президентской республики (где вся полнота вляти сосредоточена в руках президента) украинцы сделали решительный шаг в сторону демократии - и проголосовали конституционную реформу, которая установила парламентско-президентскую форму правления (именно для того, чтобы препятствовать узурпации власти в одних руках). И что же мы видим 15 лет спустя? В результате неимоверных кульбитов сознания украинцы с огромной радостью отдают власть в руки одного человека))) У меня всего лишь один вопрос - нах..я вы тогда кучму трогали?