 Кабмин согласовал кандидатуры семи членов наблюдательного совета "Укргидроэнерго"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее распоряжение №544-р от 17 июля 2019 года обнародовано на правительственном портале.

Ранее, в ходе принятия решения на последнем заседании Кабинета министров, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у него есть сомнения по составу набсовета. В то же время премьер отметил, что он доверяет компетенции международных партнеров, которые помогают подбирать составы НС крупных госкомпаний.

"Мы сейчас решение одобрим, вы посмотрите, пожалуйста, если будут предостережения – я его не подпишу", - отметил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" привлечь до $4 млрд инвестиций, - Прокип

Как сообщалось, в состав НС "Укргидроэнерго" в качестве независимых членов отобраны экс-глава AES Ukraine, ныне возглавляющий Traxys S.A. Стивен Уолш (Steve Walsh), заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Украины и руководитель юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий, экс-замглавы Минэкономразвития и торговли Наталья Микольская и поработавший в "Нафтогазе", Минтопэнерго, "Укрторфе" и "Укрнафтопродукте" Олег Терлецкий.

Членами НС "Укргидроэнерго" от государства станут заместитель Минфина Василий Шкураков, глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец, глава департамента корпоративных и имущественных отношений Минэнергоугля Виктория Кальниченко.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.