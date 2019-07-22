 У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", б этом заявил глава партии Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник.
"Относительно нашей политической силы - я уверен, что в нашей команде есть достаточное количество людей, которые смогут отвечать всем тем вызовам, которые будут стоять перед нашей командой. И я уверен, что по 2-3 кандидатуры минимум на каждую из должностей у нас есть", - заявил Разумков.
По его словам, в политсиле также есть кандидатуры на должности в парламенте.
"Что касается позиций в ВР, по поводу спикера, вице-спикера, глав комитетов, я еще раз говорю, у нас большая команда, и на каждую из позиций у нас, я думаю, найдутся кандидатуры, которые достойно смогут представлять нашу политическую силу в парламенте", - добавил лидер политсилы.
Клоунів в нас вистачає.
Дайош кожному по посаді !
Нююю и каждому - 🍫🍬
🤣🤣🤣
Источник: https://censor.net.ua/n3138900
Тока не передеритесь.
Денег все равно нет, и не будет, так что что вам делить, кроме будущих тюремных сроков да киевских каштанов?
Давай про зарплату в 4000$ и снижение тарифов!
нужно подражать предводителю=))
квітник ВР пахне---до осені зів'яне..потім засмердиться і треба буде викидувати на смітник
Слава хохловаті!