 У "Слуги народа" найдется как минимум 2-3 кандидатуры на должности во власти, - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", б этом заявил глава партии Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник.

"Относительно нашей политической силы - я уверен, что в нашей команде есть достаточное количество людей, которые смогут отвечать всем тем вызовам, которые будут стоять перед нашей командой. И я уверен, что по 2-3 кандидатуры минимум на каждую из должностей у нас есть", - заявил Разумков.

По его словам, в политсиле также есть кандидатуры на должности в парламенте.

"Что касается позиций в ВР, по поводу спикера, вице-спикера, глав комитетов, я еще раз говорю, у нас большая команда, и на каждую из позиций у нас, я думаю, найдутся кандидатуры, которые достойно смогут представлять нашу политическую силу в парламенте", - добавил лидер политсилы.

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