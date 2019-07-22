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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Юридических оснований для досрочных местных выборов нет, - ОПОРА

В гражданской сети "Опора" считают, что заявления о возможном проведении внеочередных выборов в местные органы власти юридически не обоснованы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказала председатель правления организации Ольга Айвазовская.

"Заявления о проведении возможных внеочередных выборов для нас по состоянию на сейчас являются юридически необоснованными, и мы очень надеемся, что Украина все-таки сделает паузу, чтобы демократический институт выборов не стал лишь предпосылкой для перезагрузки власти", - сказала Айвазовская.

"Потому что у него есть и другие задачи, а не только подгонять демократические процессы под текущие рейтинги политических партий, что часто является опасной тенденцией", - подчеркнула она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138899
 
   
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Для зелёной масти закон не писан ! 😎
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Законов нет, зато есть политическая целесообразность и запрос общества))) (с) ЗэкоМанда
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"Юридических оснований для досрочных местных выборов нет" -

Можно подумать юридические основания для проведения досрочных парламентских выборов были... Не надо быть судьей конституционного суда, чтобы это понять, элементарно прочитав Конституцию. Если Зе надо будет - проведут и местные. Закон у нас для избранных. Или нет, не так: для избранных закон не писан. Вот.
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Напомню, педалика выбрало в районе 12% киевлян...
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Опора-ничто,и звать Никак.Она себя давно дискредитировала алчностью.Местные выборы проходили с нарушениями,подтасовками.Скоро начнутся посадки всех,у кого руки клеем намазаны.Да и суть местных реформ надо менять.Повышать роль схода граждан отдельного населённого пункта.Даже если в нём осталось 5 старушек.А пока кто многочисленней,тот грабит малочисленных.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮридических оснований для досрочных местных выборов нет, - ОПОРА
 
 
 
 
 
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