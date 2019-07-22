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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:избирательный закон (176) Разумков Дмитрий (103)

 Это плевок в лицо обществу, - Разумков о принятии Избирательного кодекса

Глава партии "Слуга народа" подчеркнул, что закон об изменении избирательного законодательства никто не мешал принять Раде на протяжении пяти лет.

Новый избирательный кодекс принят с нарушением закона, и изменение правил выборов за неделю до дня голосования - это "плевок в лицо обществу". Об этом сегодня на брифинге заявил глава партии Слуга народаДмитрий Разумков, отвечая на вопрос, ветирует ли президент избирательный кодекс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я считаю, если закон принимается с нарушением закона - то что-то не так в этой Верховной Раде", - сказал Разумков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада приняла Избирательный кодекс (обновлено). ВИДЕО

Говоря о том, заветирует ли Владимир Зеленский избирательный кодекс, Разумков предложил дождаться реакции самого президента и Офиса президента.

"Я думаю, что когда закон об изменении избирательного законодательства принимается за неделю до выборов - то это, извините, плевок в лицо обществу, и никто не мешал этого сделать на протяжении пяти лет", - отметил он.

Разумков добавил, что принятие избирательного кодекса было одним из условий коалиционного соглашения в предыдущем парламенте.

Источник: https://censor.net.ua/n3138898
 
   
 Топ комментарии
 
Да не.... Это плевок в хитрую зелёную харю.
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В чем нарушение закона? Законы нельзя принимать за неделю до выборов? Ведь этот закон никак не влиял на правило этих выборов.
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після того як наш *мудрий народ* вчергове виграв нас разом- то ніякі плєвкі нас не можуть турбувати
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Да не.... Это плевок в хитрую зелёную харю.
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Выборы уже прошли. Неужели Педро вам ещё платит?
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З кишені Петра Олексійовича!
Живи з цим, петераст!
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С чем жить, наркобот? З деньгами Петра Алеексеивича?
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З рошенками, петераст!)))
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У меня под окном магазин. Каждое утро толпы зебилов разметают рошенки аж гай шумить... Не успевают завозить. Такова реальная жизнь, а не виртуалка, в которой обитают зегенераты на этом сайте)
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Придивись, то- петерасти!)))
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Результаты выборов на моем округе говорят об обратном...
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Рано говорить о монокоолиции. 200 кресел в ВР уходят в можаритарку и при 42% по партийным спискам, это 100-125 кресел всего лишь. у зебла
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прогадал - в долларах кошернее))))))))
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Мы спокойны, а вот вы жопу свою об ковёр стёрли с петюней так стараетесь на ворованные деньги
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Почему бы не обворовать такого лоха , как ты?
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С сегодняшнего дня дают бонусы за каждое использование слова "зебил", зебил.
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Результат от этого не изменится , терпило кацапское
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Кого в постсовке волнуют результаты выборов, зеленорос?
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За каждое слово "зегенерат" пол кило рошенок...
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"Сопля Уродов"
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Петро Олексійович дякує тобі за особистий внесок у знищення залишків рейтингу ПЕСа!
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три для назад ты писала что ЕС не проходит в ВР, а теперь кукарекаешь про рейтинг. в петушатне что то поменяли? Кравчук на выходе имел рейтинг 4%, Кучма близко к нулю, Ющенко 2, Янукович- минус бесконечность. вопросы?
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Ти в нас фахівець з "пєтушатєн"? Геть "запарєбрік", худобо!!! "Накаті" глоду, бо ніяк не збагнеш, що ти сереш, опудало!)))
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Роман Доник: Да это же лучшие выборы в Истории Украины

Народ, вы вообще в своем уме? За ЕС, несмотря на 5 летнее мочилово Порошенко по всем каналам, несмотря на предвыборное мочилово партии, несмотря на 5 лет войны и усталость от нее, проголосовали около 2 миллионов человек. Это два миллиона не из 100% населения, а всего лишь из 49,84% проголосовавших, только из тех, кто поставил галочку. Вы вообще представляете сколько это? Вы понимаете, что этих людей не станет меньше? Каждый из этих людей боец. Идейный боец. Такого не было в Истории Украины никогда. ДВА! МИЛЛИОНА! У этих людей такие же ценности как у вас. Такие же желания. Такие же мысли. Эти люди не исчезнут, не изменят свое мнение. Их не станет меньше. Да это же лучшие выборы в Истории Украины. Они выкристаллизовали силу, которая при любых раскладах будет бороться за независимость Украины. В первую очередь от российской империи. Это на 100 процентов люди которые ни при каких обстоятельствах, не замирятся с РФ и не обернутся в ту сторону.Возможно появятся другие партии с другими лидерами, но с такими же целями. Это будет только расти. Радоваться нужно, а не расстраиваться.
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тільки ви забули сказати скільки бидла проголосувало за "холодильник", точніше за його обіцянку.
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після того як наш *мудрий народ* вчергове виграв нас разом- то ніякі плєвкі нас не можуть турбувати
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плевок это когда из Града в полный девизион а это так поджопник хитрованским младым евреям клоунам... иш ты как разварнякався пацану бы пельку заткнуть.. понесло пиндоса несет с утреча всякую галиматью... шо он шобла через полгода варнякать будет и главное как... Это плевок в лицо обществу, - Разумков о принятии Избирательного кодекса - Цензор.НЕТ 4365
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Так і розпуск ВР теж був "плєвком", який дав продовженням "плєвкам" до повного "запльовування" держави.
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В чем нарушение закона? Законы нельзя принимать за неделю до выборов? Ведь этот закон никак не влиял на правило этих выборов.
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Кнопкодавить нельзя, за и 17 раз ставить на переголосование, чтобы успели нажать по 10 кнопок - тоже не совсем законно.
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Заветирует! Это нужно заветировать и посадить) Это плевок в лицо обществу, - Разумков о принятии Избирательного кодекса - Цензор.НЕТ 4184
Это плевок в лицо обществу, - Разумков о принятии Избирательного кодекса - Цензор.НЕТ 6657
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Через 2 года будут пытаться снова принять законы от 16 го января или разбегутся к новым спонса беня ведь жадный платить много не будет Это плевок в лицо обществу, - Разумков о принятии Избирательного кодекса - Цензор.НЕТ 1900
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История движется циклично. Весной 1921 года Украина была полностью слита и поделена между Польшей и РСФСР. Ждем что будет в 2021-м....
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Вчера Металлики концерт дала в Москве, впервые с 91года, как раз перед распадом союза. Так что за кремлЯдей переживай
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А чего за них переживать? В США друг Трамп, у Великобритании куча проблем из за Брекзит, старушку Меркель трясет, во Франции желтые жилеты,в Украине Зэ. Путин недавно сказал что не устал и о покое не думает)) В этой Холодной войне-2 победу одержал Кремль, а посты про развал РФ были актуальны в 2014-15-16, во времена Обамы, Порошенко, и до Брекзита.
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Чим більше буде при владі фуйло, тим краще для України.
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А в 1821 в РІ був дефолт, британці сказали дякую за загибель російських найманців за їхні митні інтереси, а в 1721 Петро придумав для мордви нову назву "руські".
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Понеслись крысы в бочку. Там себе и сожрут "недоколихані"....
Україно є добрий вислів англійською мовою "Hold fast"
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То Зеля за два дні до виборів закликає зібрати Раду для прийняття законів, то за тиждень приймати закон це неправильно.
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А разве за весь тиждень у них не идёт зп? Или им за нифигаделание платят! Мля! Вот бы мне так : хочу -выйду на работу, хочу - на море съезжу, но пусть заплатят. Из народного кармана.
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предлагаю вам вести табель у новеньких. обычно по пятницам в ВР уже никого не было.
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Йде, а ще є закон про роботу ВР, плювати на нього, чи може розклад роботи ВР для мордовськомовних не було кому перекласти?
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вот могут что то блеватели по сути что то сказать? Почему 5 лет не принимался кодекс? Почему с *уйнадцатого раза протянули за неделю до выборов? Только по сути! Не надо про "зеленое", скажите по сути
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Кодекс в 1 читанні прийняли ще хто зна коли... Кілька років тому. А потім перед 2 читанням найшлися вумніки, які до нього аж 5000 правок внесли. Переважно це мажоритарники, які ясно що проти відміни мажоритарки. І кожну з цих правок потрібно було розглядати окремо і приймати чи відхиляти, бо в нас таке тупе законодавство.
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коли ти маєш свою партію, свою коаліцію в Раді. Коли ставиш мету і робиш все для її досягнення мабуть це не 5 років. І в цьому точно нема вини Зе
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В цьому нема вини, але кодекс дійсно хороший, його Венеційська комісія одобрила! От якщо Заветує - буде вина і дуже велика.
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По суті Петро все просрав, але тепер ніхто не заважатиме Зелі створити Едем.
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Голосовали за ватных еврейских клоунов сами украинцы, но виноват Пэтро. Эта нация низлечимо психически больна.
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Петро наробив справ своїми кадровими призначеннями.
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Народні "мстители". Зводять особисті рахунки при допомозі ВР. Нелюди, карать це шобло...
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пэдрот на всех украинцев плевать хотел! Понасунул в зраду кумовьёв. И даже общих с ******. певичек, алкашей, коррупционеров. Вот они и подгибали законы под свои интересы.
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- вот так - а вы зебилы как думали - проголосовали и все - хватит демократии - балованные какие - ты ба))))
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а былу пох кто его имеет. главное шоб Г+Г работало.
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Ні. Головне, щоб м'ятий анал не заважав!
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Ну, если с 17 раза они смогли....даже импотент столько попыток не сделает
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Он может пиндеть что угодно,но эта Рада приняла Впервые закон об импичменте, и новый избирательный кодекс, а саботажник Зэ их не подписал чем плюнул в лицо народу. То что понапринимает ЗэкоМанда осенью ( это если еще примет)- это уже будет просто повторение, дубляж, попытки приписать себе чужие достижения предыдущей власти.
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Не обществу, а порохоботам и самим себе! Меня уже давно не интересует продукт мейд ин рада!
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Это касается Закона об Украинском языке (бесспорно нужен для Украины)- принимать его надо было несколько лет назад- а теперь это выглядит как пиар, получение общественных привилегий как сторонникам так и противникам- иногда складывается впечатление, что-то кто-то такими действиями только специально нагнетает обстановку в обществе для своих целей
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Декілька років тому, коли його пропонували в 2014, всі вересканили що це провокація.
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имея политическую и национальную волю, большинство в раде можно было тогда решить вопрос- пару месяцев или месяц разговоров и затихло бы все- а так (повторюсь) у одних это звучало как победа, у других как унижение определенных слоев население во время предвыборной кампании..
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От бачите, а так його провели через Венеціанську комісію.
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Ситуативна навіть не коаліція, а партія, якою є слуга уродів - невдовзі розпочне свій розпад. От тоді кожен зебіл (в т.ч. той, який оце разумкову вірить) побачить, що таке приймати закони...
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Плевали все пять лет, прикрываясь патриотичными лозунгами. Парии Украины, упыри ненасытные, без ума и совести.
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здаецца мне, что готовится почва для того, чтобы разорвать парашенковско-гнойсмано-пагдлубиевскую власть как Бобик тряпку...
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...и это есть и хорошо, и справедливо...
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порохотвари! нечего заламывать истерику языками - выходите на свой "майдан".
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зачем? мы пока в сторонке постоим, понаблюдаем за телодвижениями.
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вот это правильно - стойте и обсыхайте.
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Ху#лу на радость? Нет уж, я 5 лет теперь буду кайфовать наблюдая судороги Зели и его сторонников. Слить в унитаз популярность своего детища "95 квартала" и свою собственную-это же прекрасно! Через год при его имени даже самые упоротые зебилы будут материться и плеваться.
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Не будет никакого майдана,никто фонариками светить не будет,и флагами размахивать никто не будет,будет сразу вам всем стенка...
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Почему Фюрер не подписал закон об импичменте, скажи нам, лупоглазик ?
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А хто тебе уповноважив від імені суспільства ректи?
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Хлєбало Разумкова-це плювок в обличчя суспільству
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Ясно, цей закон нарік не підпише, будуть Закриті списки, 3%, Гордони, Шарії, жопо-блохі, та іньше лайно яке вилізе з беніни слуг, буде в раді.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто плевок в лицо обществу, - Разумков о принятии Избирательного кодекса
 
 
 
 
 
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