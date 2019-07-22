 Это плевок в лицо обществу, - Разумков о принятии Избирательного кодекса

Новый избирательный кодекс принят с нарушением закона, и изменение правил выборов за неделю до дня голосования - это "плевок в лицо обществу". Об этом сегодня на брифинге заявил глава партии Слуга народаДмитрий Разумков, отвечая на вопрос, ветирует ли президент избирательный кодекс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я считаю, если закон принимается с нарушением закона - то что-то не так в этой Верховной Раде", - сказал Разумков.
Говоря о том, заветирует ли Владимир Зеленский избирательный кодекс, Разумков предложил дождаться реакции самого президента и Офиса президента.
"Я думаю, что когда закон об изменении избирательного законодательства принимается за неделю до выборов - то это, извините, плевок в лицо обществу, и никто не мешал этого сделать на протяжении пяти лет", - отметил он.
Разумков добавил, что принятие избирательного кодекса было одним из условий коалиционного соглашения в предыдущем парламенте.
Живи з цим, петераст!
Народ, вы вообще в своем уме? За ЕС, несмотря на 5 летнее мочилово Порошенко по всем каналам, несмотря на предвыборное мочилово партии, несмотря на 5 лет войны и усталость от нее, проголосовали около 2 миллионов человек. Это два миллиона не из 100% населения, а всего лишь из 49,84% проголосовавших, только из тех, кто поставил галочку. Вы вообще представляете сколько это? Вы понимаете, что этих людей не станет меньше? Каждый из этих людей боец. Идейный боец. Такого не было в Истории Украины никогда. ДВА! МИЛЛИОНА! У этих людей такие же ценности как у вас. Такие же желания. Такие же мысли. Эти люди не исчезнут, не изменят свое мнение. Их не станет меньше. Да это же лучшие выборы в Истории Украины. Они выкристаллизовали силу, которая при любых раскладах будет бороться за независимость Украины. В первую очередь от российской империи. Это на 100 процентов люди которые ни при каких обстоятельствах, не замирятся с РФ и не обернутся в ту сторону.Возможно появятся другие партии с другими лидерами, но с такими же целями. Это будет только расти. Радоваться нужно, а не расстраиваться.
Україно є добрий вислів англійською мовою "Hold fast"