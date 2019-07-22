EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  811  4
Все про:апелляция (388) Ефремов (1527) Апелляционный суд (252)

 Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меру пресечения экс-регионалу Ефремову при почти пустом зале, - Решетилова

В Апелляционном суде Киева сегодня рассматривается жалоба на решение Старобельского районного суда Луганской области относительно меры пресечения экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову.

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании по мере пресечения Ефремову, которое происходит в Апелляционном суде Киева, всего три камеры и несколько журналистов. Почти пустой зал", - написала она.

По ее словам, Ефремова в Киев не привезли: "Он по видеосвязи из Старобельска. Веселый и бодрый. Надеется уже сегодня быть на свободе".

Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.

Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержат в СИЗО в Старобельске.

Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меру пресечения экс-регионалу Ефремову при почти пустом зале, - Решетилова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138897
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну що сектанти справа зроблена випускайте вже ригывського мученика?
 показать весь комментарий
 
 
снова Петя будет виноват, что суд Бабломойского рыга выпустит.
 показать весь комментарий
 
 
Если за три года не нашли доказательств преступления...то пусть виновные в этом оплатят из своего кармана издержки. Так будет справедливо. Или этим может заняться ЕСПЧ, и тогда издержки заплатим мы, рядовые граждане.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд в Киеве рассматривает апелляцию на меру пресечения экс-регионалу Ефремову при почти пустом зале, - Решетилова
 
 
 
 
 
 вверх