 Сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти, - Разумков о результатах выборов

"Я считаю, что благодаря тем законодательным инициативам, о которых мы говорим, говорить об узурпации не придется. Сегодня мы можем говорить консолидации власти, но это нужно для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы обещали людям", - сказал он на брифинге в штабе партии в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Разумков пояснил, что речь идет о законодательных инициативах: по депутатской неприкосновенности, по закону об импичменте президента, реформе судов, реформе или доработке антикоррупционной системы, которая будет независимой от президента, парламента и других государственных органов.
где ты, кац, видел узурпаторов, которые бы проигрывали выборы?
А жаль..
А у тебя с этим проблемы?
Я с Украины пишу, просто мой ник забанили недавно и поэтому такой финт.
Так как у тебя с головой, следующее что из тебя полезет, угадать?
Скорее всего так и получится.
Думаю , что где-то штук 20 тушек от типа СН мажоритарщиков не успеют зайтив в Раду и скласти присягу , как уже получат от олигархата темники ... А ещё и по списку их будет тушек 10-15 !
Не говоря уже про *********** консервы , которых там тоже будет голов 5-10 ...
А ещё там соросят немерянно ... которые подбивают Вову к продаже земли иностранцам и к обнулению госвластности ... ЗАЗ может и не купят (а стоило б его продать "Фиату" или "Фольцвагену" ) . А вот на Южмаш и Турбоатом уже сейчас наверняка очередь .
Да и почему-бы Соросу не прикупить землицы на пару-тройку областей . Или там МВФ возьмёт се земли Херсонщинны за долги ?!
Немцы с Газпромом на пару наверняка готовы купить всю украинскую ГТС .
Без "Батькивщины" в коалиции соросята получили "зелёный цвет" для роспродажи всего и вся !
странах происходит под именем демократии, в большинстве случаев ни что иное,
как искусное манипулирование общественным мнением посредством прессы и
денег и одинаково искусное манипулирование получаемыми за счёт этого
результатами." В.И.Ленин