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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22802) Разумков Дмитрий (103)

 Сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти, - Разумков о результатах выборов

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что по результатам парламентских выборов можно говорить о консолидации власти в стране, но речь не идет о возможности ее узурпации.

"Я считаю, что благодаря тем законодательным инициативам, о которых мы говорим, говорить об узурпации не придется. Сегодня мы можем говорить консолидации власти, но это нужно для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы обещали людям", - сказал он на брифинге в штабе партии в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Разумков пояснил, что речь идет о законодательных инициативах: по депутатской неприкосновенности, по закону об импичменте президента, реформе судов, реформе или доработке антикоррупционной системы, которая будет независимой от президента, парламента и других государственных органов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138896
 
   
 Топ комментарии
 
Запомните хорошо, зебилы. Вчера 21.07.2019г. вы своими собственными руками установили в Украине диктатуру. Спорить с этим не имеет никакого смысла - это факт. Раасуждать можно только об одном - какая это будет диктатура.
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Но как показывает многолетняя история (и мировая и новейшая история нашей страны) - никогда диктатура ничем хорошим не заканчивалась.
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Сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти, - Разумков о результатах выборов - Цензор.НЕТ 3460 Вам не потрібна незалежність, свобода, ви не хочете мати гарну роботу, заробіток, верховенство права, ви мрієте когось "пересажать"? Зебіли
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Янукович, Педро намагалися консолідувати владу через її узурпацію.
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ну ты, Лахта, и ударник: в каждую бочку затычкой лезешь.
где ты, кац, видел узурпаторов, которые бы проигрывали выборы?
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А где у нас независимые силовые органы и суд? Петина работа. Антикоррупционый суд пять лет создавали и полную ерунду создали.
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Так он же еще не работал ни один день. Поправь методичку кацапус.
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Рано говорить о монокоолиции. 200 кресел в ВР уходят в можаритарку и при 43% по партийным спискам это 100-125 кресел всего лишь.
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и тут Слугу понесло...... смотрите пару новостей снизу никакой и ни с кем коалиции Разумков.... Сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти, - Разумков о результатах выборов - Цензор.НЕТ 9434 Сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти, - Разумков о результатах выборов - Цензор.НЕТ 6480
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довые@ываются до Майдан3. разница лишь в том, что в 2014 в багажнике лежал Сайга 7,62, а теперь РПГ, Ф1 и АК74....для начала.
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Запомните хорошо, зебилы. Вчера 21.07.2019г. вы своими собственными руками установили в Украине диктатуру. Спорить с этим не имеет никакого смысла - это факт. Раасуждать можно только об одном - какая это будет диктатура.
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Но как показывает многолетняя история (и мировая и новейшая история нашей страны) - никогда диктатура ничем хорошим не заканчивалась.
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а для тех, кто погиб на Майдане, закончилась просто "прекрасно".
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лучше при диктатуре чем в свинарнике.
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нет, остаюсь в Украине. Диктатуру одобряю, только вряд ли Зеленский потянет на диктатора.

А жаль..
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Будет вам и свинарник, и диктатура, и без хлеба, и с газом по $500, и с позором капитуляции.
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Вам не потрібна незалежність, свобода, ви не хочете мати гарну роботу, заробіток, верховенство права, ви мрієте когось "пересажать"? Зебіли
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после вашего патриота порошенко остается только мечтать о перечисленном.
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при Порохе я почувствовал себя свободным и украинцем.
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ты себя лохом помойным почувствовал. Просто сознаться в этом не хочешь.
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а при кучме, ющенко или януковиче ты себя не чувствовал свободным и украинцем? может ты в тюрьме сидел?
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а ты работать не пробовал нищеброд-диктатор?
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пробовал. Понравилось. До сих пор работаю.
А у тебя с этим проблемы?
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похоже это у тебя проблемы если работаешь, а всё равно нищеброд, значить плохо работаешь
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Буду лучше работать, проблем нет. А ты не больной случайно, в смысле инвалид?
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Будешь лучше работать глядишь и "зубожиння" закончится и деньги хоть немного появятся. Хотя судя по тому как тебя по прокси кидает понятно кем ты работаешь.
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в теме про диктатуру ты начал про работу спрашивать. Увидел флажок и опять переключился...
Я с Украины пишу, просто мой ник забанили недавно и поэтому такой финт.
Так как у тебя с головой, следующее что из тебя полезет, угадать?
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Я думаю, что работа связана с перевозом сигарет из Германии в Австрию. Сьогодні можна говорити про консолідацію, а не узурпацію влади, - Разумков про результати виборів - Цензор.НЕТ 1434
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флажок автоматически поменялся. Я действительно с Украины.
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Забаненый диктатор-челнок. Это даже весело.
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Формулируйте пожалуйста свои пожелания конкретнее, иначе может так получиться, что вы попадете в воплощение собственных пожеланий.
Скорее всего так и получится.
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Да пох им.Они халявы ждут.Сотни лет всчких там империй и совков жестко прописали генетический код.Выбить это дерьмо из гололовы не так просто
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Зебіл, тебе вчора від корита влади ***********? Чого в тебе істерика?
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остается тока сожалеть все 5 лет что мы не выбрали грановского в раду и кононеко
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ета точно. после каждой рэволюции наступает террор. у нас их было две - помаранчевая и гидности. шо-то я заждался....
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будут патриоты отстраивать Родину за пайку и подсрачник как в старые добрые времена.....
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Не то что порохло, пять лет догонял Африку по уровню жизни. Многие страны догнал даже.
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Интересно какой рейтинг будет у них после того как зимой цены на комуналку вырастут?
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А если не вырастут? Рассчитываете, с рашкой о газе не договорятся? Ну-ну.
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а рвшке какой ляд скидывать цену? им проще росгврдию пригнать.
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Популизм под выборы. Требования МВФ никто не отменял
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Ха ха ха ха - ты реально дурак или прикидываешся? В стоках поплавать и по фонтанам побегать - эт да, а заниматься каким то там восстановлением, ты чё, этим пусть педро занимается - и вааще, вы слуги молчиТЕ
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Ты сперва у коломойского разрешения спроси
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Беня руками Гепы уделал Мертвечука.Мертвечук страшно обижен на Гепу.Значительную часть лохтората гепа оттяпал у него и похоронил.Но Гепа 14 своих людей по Харьковской области провёл в Раду.Заминировал.
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результаты выборов показали реальную оценку президенству порошенко от народа украины
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выборы показали всю глубину скудоумия и идиотизма народа Украины. Никого не хочу обижать, но пришло время говорить так, как есть. Хотя бы для того, чтобы хоть на каком-то этапе в будущем от этого избавиться.
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народ украины - идиоты, а ты типа умный? "все ********, один я - дартаньян" (с)
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Я не "типа", я просто не идиот. Этого достаточно. Не нравится диагноз? Думай. Иначе так и останешься на уровне "типа".
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Один умный народ однажды уже избрал Януковича.
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а что сказать человеку, который считает что он умнее всех? таким что то доказывать бесполезно
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Дежавю помнится у вити также было сколько там витька просидел земби вам напомнить Сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти, - Разумков о результатах выборов - Цензор.НЕТ 4456
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Вот сейчас работа олигархата начнётся по оптовой скупке вчерашних безработных ...
Думаю , что где-то штук 20 тушек от типа СН мажоритарщиков не успеют зайтив в Раду и скласти присягу , как уже получат от олигархата темники ... А ещё и по списку их будет тушек 10-15 !
Не говоря уже про *********** консервы , которых там тоже будет голов 5-10 ...
А ещё там соросят немерянно ... которые подбивают Вову к продаже земли иностранцам и к обнулению госвластности ... ЗАЗ может и не купят (а стоило б его продать "Фиату" или "Фольцвагену" ) . А вот на Южмаш и Турбоатом уже сейчас наверняка очередь .
Да и почему-бы Соросу не прикупить землицы на пару-тройку областей . Или там МВФ возьмёт се земли Херсонщинны за долги ?!
Немцы с Газпромом на пару наверняка готовы купить всю украинскую ГТС .

Без "Батькивщины" в коалиции соросята получили "зелёный цвет" для роспродажи всего и вся !
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ааа. израильский йулеман... ну да... чем дальше йуля, тем легче её любить...
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в яку сумму ,консолідація купляється?
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и на кого им теперь всё валить? на "попередникив"?
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Полная и тотальная узурпация власти.Даже янек о таком мог только мечтать
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Розвели лохів на вибори у липні, аби тільки не восени бо там опалювальний сезон починається, бюджет, рейтенги падають нижче плінтуса...ну і як же "зендор команді" тоді барижить було б без "консолідації" так званої влади?
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Пока рано делать выводы. Посмотрим как работать будете. Может это и узурпацией окажется.
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Тут Разумков прав. Это не узурпация, а демократия.
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"То, что в других
странах происходит под именем демократии, в большинстве случаев ни что иное,
как искусное манипулирование общественным мнением посредством прессы и
денег и одинаково искусное манипулирование получаемыми за счёт этого
результатами." В.И.Ленин
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти, - Разумков о результатах выборов
 
 
 
 
 
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