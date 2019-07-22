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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5543) подсчет (54)

 На избирательный участок на округе в Одессе, где баллотируется экс-регионал Кивалов, не пускают журналистов

В Одессе члены комиссии не пускают журналистов "Громадського" на один из избирательных участков в 135 округе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", члены комиссии сообщили журналистам, что не могут пускать никого на участок, когда идет подсчет голосов.

Журналисты вызвали на место полицию.

Отмечается, что сам участок находится в одном из учебных корпусов Юридической академии, президентом которой является один из авторов скандального языкового закона Кивалова-Колесниченко, экс-регионал, член оппозиционного блока Сергей Кивалов. С журналистами члены комиссии общались только через закрытую дверь.

"У нас идет подсчет голосов, мы не можем никого пускать. Читайте закон", - ответили журналистам.

В то же время, на участке есть представитель полиции. Но он сказал, что не может никак помочь, потому что журналистам никто не препятствует.

"Громадське" отмечает, что в соответствии с ч. 3 ст. 34 закона "О выборах народных депутатов Украины" представители СМИ (то есть не только журналисты, но и технические специалисты или другие представители) имеют право присутствовать без разрешения или приглашения избирательной комиссии на избирательном участке в день голосования, в помещении, где проводится голосование, на заседаниях окружной или участковой избирательной комиссии, в том числе при подсчете голосов и установлении итогов голосования.

Ранее кандидат в депутаты от "Слуги народа" Алексей Леонов сообщил изданию, что на этом участке по состоянию на 7:00 утра блокировали подсчет голосов. "Подсчет голосов блокировался или затягивался членами комиссий всю ночь, и сейчас мы тоже с этим разбираемся", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138894
 
   
 Топ комментарии
 
я никак не пойму до сих пор....чего эту дылду с кривым носом сепарскую досих пор никто не отмудохал.... студенты продажные сука за него все проголосовали..экс власть всех приютила...приласкала...и дала встать на ноги сепарне по стране. никто за майдан не ответил...все титуханы и сепары регионалы поголовно у дел...скупили все каналы и балатировались в президенты...(( угадайте кто у власти был 5 лет и позволил всё это?!
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В то же время, на участке есть представитель полиции. Но он сказал, что не может никак помочь, потому что журналистам никто не препятствует.Источник: https://censor.net.ua/n3138894

какой то сюр
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Всю жизнь ссука Кивалов выходит сухим из воды.Когда эта ссукка уже в тюрьму на пожизненное с полной конфискацией пойдёт?
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Он тот еще махинатор - и глазом не моргнет - 149% голосов себе насчитает.
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При Пете так бы и было. Сейчас не выйдет.
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Да ладно? И что же изменилось уже сейчас? Менты одесские все в кармане у Галантерника - они вместе с Кидаловым и Трухой одна банда.
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я никак не пойму до сих пор....чего эту дылду с кривым носом сепарскую досих пор никто не отмудохал.... студенты продажные **** за него все проголосовали..экс власть всех приютила...приласкала...и дала встать на ноги сепарне по стране. никто за майдан не ответил...все титуханы и сепары регионалы поголовно у дел...скупили все каналы и балатировались в президенты...(( угадайте кто у власти был 5 лет и позволил всё это?!
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Мабуть тому, за що Віктор Андрійович йому Героя України дав!
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я давно ещё когда не На виборчу дільницю на окрузі в Одесі, де балотується ексрегіонал Ківалов, не пускають журналістів - Цензор.НЕТ 348 знал и не видел его...то думал что он какой то боксёр. раз шнобель такой перебитый у него ****** блин... а чего он у него такой разплющенный и кривой кто знает? ему что операцию бедняжке нечем оплатить чтоб фейс поправить? страшком таким жить..
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В то же время, на участке есть представитель полиции. Но он сказал, что не может никак помочь, потому что журналистам никто не препятствует.Источник: https://censor.net.ua/n3138894

какой то сюр
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Всю жизнь ***** Кивалов выходит сухим из воды.Когда эта ****** уже в тюрьму на пожизненное с полной конфискацией пойдёт?
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Серёга пол-Одессы украл,Серёга не хочет на нары
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Вы что забыли как Кидалов считал голоса Януковичу в 2004 году.
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Та Кидалову там нічого не світить. Різниця майже 10 %. Такі кількість не намухлюють
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа избирательный участок на округе в Одессе, где баллотируется экс-регионал Кивалов, не пускают журналистов
 
 
 
 
 
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