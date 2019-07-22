 На избирательный участок на округе в Одессе, где баллотируется экс-регионал Кивалов, не пускают журналистов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", члены комиссии сообщили журналистам, что не могут пускать никого на участок, когда идет подсчет голосов.

Журналисты вызвали на место полицию.

Отмечается, что сам участок находится в одном из учебных корпусов Юридической академии, президентом которой является один из авторов скандального языкового закона Кивалова-Колесниченко, экс-регионал, член оппозиционного блока Сергей Кивалов. С журналистами члены комиссии общались только через закрытую дверь.

"У нас идет подсчет голосов, мы не можем никого пускать. Читайте закон", - ответили журналистам.

В то же время, на участке есть представитель полиции. Но он сказал, что не может никак помочь, потому что журналистам никто не препятствует.

"Громадське" отмечает, что в соответствии с ч. 3 ст. 34 закона "О выборах народных депутатов Украины" представители СМИ (то есть не только журналисты, но и технические специалисты или другие представители) имеют право присутствовать без разрешения или приглашения избирательной комиссии на избирательном участке в день голосования, в помещении, где проводится голосование, на заседаниях окружной или участковой избирательной комиссии, в том числе при подсчете голосов и установлении итогов голосования.

Ранее кандидат в депутаты от "Слуги народа" Алексей Леонов сообщил изданию, что на этом участке по состоянию на 7:00 утра блокировали подсчет голосов. "Подсчет голосов блокировался или затягивался членами комиссий всю ночь, и сейчас мы тоже с этим разбираемся", - сказал он.

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