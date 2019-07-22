 Боевые стрельбы пройдут в Одесской области. Граждан просят два дня не посещать пляжи от Николаевки до Лебедевки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Татарбунарска РГА.

В связи с проведением испытаний с боевыми стрельбами, Татарбунарская РГА сообщает об опасности на побережье Черного моря (пляж) от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедевка (включительно) с 7:00 24.07.19 г. до 23:00 25.07.2019 г.

"Какие-либо испытания потенциально опасны, поэтому просим не находиться в указанном районе в определенные сроки", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипажи Су-24М и Су-24МР оттачивали навыки техники пилотирования и навигации, - Минобороны. ФОТОрепортаж