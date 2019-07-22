 Боевые стрельбы пройдут в Одесской области. Граждан просят два дня не посещать пляжи от Николаевки до Лебедевки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Татарбунарска РГА.
В связи с проведением испытаний с боевыми стрельбами, Татарбунарская РГА сообщает об опасности на побережье Черного моря (пляж) от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедевка (включительно) с 7:00 24.07.19 г. до 23:00 25.07.2019 г.
"Какие-либо испытания потенциально опасны, поэтому просим не находиться в указанном районе в определенные сроки", - сказано в сообщении.
Странная поставка вопроса.
Хотите внести рациональное предложение - обращайтесь в генеральный штаб.
А если еще узнать в какой район будут палить то можно снять на камеру, куда падает болванка (ну или боевой заряд) от намеченной цели.