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Все про:Одесская область (1801) стрельба (2477) учения (2126)

 Боевые стрельбы пройдут в Одесской области. Граждан просят два дня не посещать пляжи от Николаевки до Лебедевки

В связи с проведением боевых стрельб для граждан на два дня закроют часть пляжей от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедевка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Татарбунарска РГА.

В связи с проведением испытаний с боевыми стрельбами, Татарбунарская РГА сообщает об опасности на побережье Черного моря (пляж) от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедевка (включительно) с 7:00 24.07.19 г. до 23:00 25.07.2019 г.

"Какие-либо испытания потенциально опасны, поэтому просим не находиться в указанном районе в определенные сроки", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138892
 
 
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это ненормально когда на пляже идут какие-то учения.
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Тренироваться надо в Кривбассе, там все похоже на Дамбас))
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Любителям адреналина и экстремальных видов отдыха - абсолютно бесплатно - два дня незабываемых развлечений! Торопитесь!
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а причем тут военные действия к учениям? а на крещатике могут военные действия или на улице банковой например?
Странная поставка вопроса.
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Нормальная постановка вопроса. Если там проводят учения, значит так надо.
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это ненормально когда на пляже идут какие-то учения.
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Там рядом полигон. Возможны падения осколков, ракет или т.п.. на пляж. Что непонятного?!!
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Там не первый год проводят стрельбы. Всегда ограничивается пребывание людей в данном районе. Обычно проводят не в курортный сезон. А если проводят сейчас, то значит есть определенная необходимость.
Хотите внести рациональное предложение - обращайтесь в генеральный штаб.
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вы меня принудили насильно согласится с вами Бойові стрільби відбудуться в Одеській області. Громадян просять два дні не відвідувати пляжі від Миколаївки до Лебедівки - Цензор.НЕТ 264 Вероятно есть такая необходимость, хотя это и ненормально.
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ну правильно! всу только с мирными соотечественниками воевало и сбило за все существование два самолета ... гражданских
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Цапа, ты на своих полудурков посмотри. Кузя твой потопил 2 самолета и плавдок не начиная воевать еще. Далее рассказывать?
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Домбасіт - це особа без роду та племені. Воно і для українців -запроданець і для росіян - використаний кондом.
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Игорек вот где актуально можно разобраться во всех +-, для более актуальной критики.
А если еще узнать в какой район будут палить то можно снять на камеру, куда падает болванка (ну или боевой заряд) от намеченной цели.
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Лучше вообще из дома не выходить. Там всё рандомно будет летать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевые стрельбы пройдут в Одесской области. Граждан просят два дня не посещать пляжи от Николаевки до Лебедевки
 
 
 
 
 
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