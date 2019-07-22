 Говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим неплохие наши результаты, - Разумков. ВИДЕО

"Мы открыты к любому диалогу, но по состоянию на сегодня нужно дождаться окончательных результатов. В Раде мы готовы сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических моментах и базовом видении нашей страны", - сказал он на брифинге в штабе партии в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Разумков отметил, что "сейчас говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим достаточно неплохие наши результаты, и еще до конца нет результатов наших коллег и оппонентов по Верховной Раде".
"Давайте посмотрим результаты "Голоса", результаты партии "Слуга народа", а потом уже будем говорить о коалиции в том или ином формате", - указал он.
а олигарх ПРЕЗИДЕНТ это типа не сантехник врач да?!!
чья бы корова мычала!!
Тільки невиліковні дебіли можуть сподіватись по Коломойському та Разумкову з Портновим щастя та благоростворення воздухів.
Нарід, український нарід, ти темний, сліпий, наче кріт.
Бульба не може собі нового президента хоч раз в тридзять років вибрати але активно нам розказує що ми куди стрельнули))) Ми в шостий раз стріляємо а ви тридцять років мекаєте і скиглите під сракою директра колгоспу)
Только это - не старый советский анекдот. Это реальность.
Трудно будет "петь" БЕЗ ДЕНЕГ и БЕЗ АРМИИ.
Ну, пусть покорячатся, а мы посмотрим.
Куда нам спешить?
Мы же не Беня, который был на счетчике.
Теперь надо менять и местные власти. Даешь досрочные выборы мэров и местных рад. Особенно в Киеве надо этого боксера срочно менять. Ничего за почти 5 лет не сделано. Шевелиться начали только перед самыми выборами. Впервые в истории Киева за 5 лет ни одной станции метро не построили. Тротуары и мосты все разваливаются.
Зеееееееее..ля