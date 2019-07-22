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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим неплохие наши результаты, - Разумков. ВИДЕО

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что разговоры о коалиции целесообразно вести после появления окончательных результатов выборов.

"Мы открыты к любому диалогу, но по состоянию на сегодня нужно дождаться окончательных результатов. В Раде мы готовы сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических моментах и базовом видении нашей страны", - сказал он на брифинге в штабе партии в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео 112

Разумков отметил, что "сейчас говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим достаточно неплохие наши результаты, и еще до конца нет результатов наших коллег и оппонентов по Верховной Раде".

Смотрите также: "Слуга народа" опубликовала инфографику предположительного распределения мест в Раде. ИНФОГРАФИКА

"Давайте посмотрим результаты "Голоса", результаты партии "Слуга народа", а потом уже будем говорить о коалиции в том или ином формате", - указал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3138891
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем Бене коалиция ? Он собрался быть единоличным дойщиком этих лохов что за него голосовали. Говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим неплохие наши результаты, - Разумков - Цензор.НЕТ 8796
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Страна в которой была революция достоинства, воины которой героически 5 лет воюют с российским агрессором поставила на первые места в выборах ВР пророссийские партиии. Опозорились на весь мир и кто теперь помогать будет раз вы сами хотите под кремлёвский сапог.
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Не звертай уваги- це самий тупий бот з ольгіно, Петро Олексійович його найняв тому, що дешевий. Він навіть на просте питання: - Де відрубані руки? відповісти не може!
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Офшорные - это Квартал 95, за все существование по документам налоговой отчетности - они были убыточными.
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Сушіть сухарі, ті хто відстоював Україну. І чекайте бурятів з кадировцями ,які будуть вашими новими хазями .
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Кращі аннунки з Нібіру, як щирі українці з Ґерцлії.
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Как определить засланных березовых лаптей на форуме? Да просто, они продолжают ходить под себя при упоминании Порошенко.
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Когда к врачу придет пациент и скажет, что во время войны голосовал за комика и его партию , врач позовет сантехника и предложит такому пациенту лечится у него, ведь тот тоже в халате ходит. Именно так будт поступать Бог во всех жизненных ситуациях, которые вскоре сложатся у зебилов.
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ага
а олигарх ПРЕЗИДЕНТ это типа не сантехник врач да?!!
чья бы корова мычала!!
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Этот олигарх наделен Богом умениями управлять государством. Если бы по судьбе у Зели было президенство, Бог бы наделил его умением говорить и вести себя достойно, а не хрюкать и гопничать.
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про бога иди в церковь, там место говорения с богами!! а результат правления ПЕТИ Украинцы оценили на выборах как правил так и получил!!
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Хер с ними мсо слугами, вы ВДУМАЙТЕСЬ - МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ ТОЛЕ ШМАРИЮ - 38 МЛН грн в ГОД!!!!!!!!!
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Набравшим 2 и более процентов предоставляется государственное финансирование.
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пускай приесжает за деньгами лично))) встретим петушка) Ярош уже стоит с цветами на пероне)
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Коалицию они предложат Голосу, может даже Батькивщине. Но условия будут другими, чем при отсутствии единоличного большинства. Договорятся о коалиции или нет, это уже другой момент, но сразу формировать монокоалицию не станут, чтобы не заявить сходу: есть только мы и все остальные. Нужно показать какое-то единство у нас же не США, где только две ключевые партии и всегда монокоалиция - или у демократов большинство, или у республиканцев.
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Україна стрелила собі в лоба. Мало того, що дали більшість неіснуючій партії, в якій майже нема етнічних українців, то ще й наголосували конституційну більшість проросійським силам. Думали, Європа, виявилось - Білорусь 1994 року, яка, маючи найбільш проґресивний уряд і найстабільнішу економіку з усіх небалтійських пострадянських республік, побігла голосувати за обіцянки всіх посадити. В результаті отримали десятиріччя безґлуздої диктатури. Аматори білоруської стабільності не згадують, що за часи панування Лукашенка білоруська валюта в результаті безкінечних девальвацій та деномінацій знецінилася в кілька мільйонів (!!!) разів.
Тільки невиліковні дебіли можуть сподіватись по Коломойському та Разумкову з Портновим щастя та благоростворення воздухів.
Нарід, український нарід, ти темний, сліпий, наче кріт.
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Никто никому ничего не давал. Посчитали как необходимо им и все. Поэтому и не пускали в Украину ни одной зарубежной социологич. компании. Реальные результаты см. на зарубежных округах.
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О! Бульбовози аналітику почали нам парити бульбашську)
Бульба не може собі нового президента хоч раз в тридзять років вибрати але активно нам розказує що ми куди стрельнули))) Ми в шостий раз стріляємо а ви тридцять років мекаєте і скиглите під сракою директра колгоспу) Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков - Цензор.НЕТ 2794
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Бульбовози собі, принаймні, зафундували на місце диктатора такого ж бульбовоза, а не ненажерне жиТТя.
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Лука це кремлёвские гроши.В Украине на кремлёвские гроши кормится лише жопоблок.Их успех 12%,це успех кремлёвских грошей.У Луки 100% кремлёвских грошей.Як то кажуть,вiдчуй разницу Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков - Цензор.НЕТ 1668
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А теперь "Квартал 95" споет нам без ансамбля, сам б**, один б**. Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков - Цензор.НЕТ 9913
Только это - не старый советский анекдот. Это реальность.
Трудно будет "петь" БЕЗ ДЕНЕГ и БЕЗ АРМИИ.
Ну, пусть покорячатся, а мы посмотрим.
Куда нам спешить?
Мы же не Беня, который был на счетчике.
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Ну, вот и все. Народ показал на место мародерам, которые решили разбогатеть навойне. Их место у параши.

Теперь надо менять и местные власти. Даешь досрочные выборы мэров и местных рад. Особенно в Киеве надо этого боксера срочно менять. Ничего за почти 5 лет не сделано. Шевелиться начали только перед самыми выборами. Впервые в истории Киева за 5 лет ни одной станции метро не построили. Тротуары и мосты все разваливаются.
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Скоріше народ показав де його місце.
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ну канечно ... быдло всем скопом неплохо так проголосовало за шмарклю..... раньше они голосовали точно так же за Януковоща ... и к чему это привело ?
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Ну что.совсем скоро будем гнать этих зеленых упырей на ростов.
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Вибори відбулися. Революція відміняється. Нова Рада це хі-хі, ха-ха, прикол, рок-н-рол і трошки старої трухлятини. Можна потихеньку підводити підсумки. Перше. Слуги мають 250 +/- місць. Для стійкої моно-коаліції у розумінні покійного Чечетова - замало. Для забезпечення керованого законодавчого процесу коаліція таки буде потрібна - щоб там пан Разумков не співав - на тимчасових договорняках далеко не заїдеш. Друге. Проросійський реванш за великим рахунком відміняється - для цього все-таки треба змінювати Конституцію, а це їм теж не під силу. Конституційної більшості проросійськи сили в Раді не отримали - це головний результат. Третє. У Слуг є "внутрішня опозиція" - певна кількість адекватних людей - тож дуже нашкодити країні вони вже не зможуть - бо закінчених пройдисвітів у їхній фракції таки менше ніж 250. Зусиллями розумної частини суспільства вдалося вирішити дві проблеми: створити запобіжники від повної узурпації влади та убезпечити Конституцію. Четверте. Хоч дещо і прикро, що старій трухлятині таки вдалося пролізти у Раду - та її мало і погоду вона робити не зможе. Слуги з одного боку обмежені у дурному свавіллі, з іншого мають усі можливості для реалізації того, що вони там наобіцяли - немає в них можливості вчергове сказати - ми хотіли, та нам не дали. Країна може жити далі.Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков - Цензор.НЕТ 1682 Говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо непогані наші результати, - Разумков - Цензор.НЕТ 1682
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоворить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим неплохие наши результаты, - Разумков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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