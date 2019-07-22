 Свободовец Ильенко признал поражение на своем округе: Поздравляю с победой кандидата от "Слуги народа" Яременко

Об этом Ильенко написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Проигрывать надо достойно и спокойно. Поэтому поздравляю с победой Богдан Яременко. Жму руку и надеюсь, что 215 округ будет иметь достойного представителя", - говорится в его посте.
Ильенко также поблагодарил коллег по партии и всех своих избирателей.
"215 округ уже для меня родной. Я всегда буду рядом. И всегда буду на вашей стороне. Спасибо лучшей свободовской команде! Вы крутые!" - написал он.
все енто днепропетровская банда корбанов-филатовх и ихнева хазяина каламоскаго.
помним-слышали речи ентаго яременка.
а особенно ,где он с упоением рассказал, как корбан с укропом предложили ему Должность в партии укроп.
на вопрос журналиста, что за Должность была такая, сообщил,
что очччень Заманчивая.
что за терминология такая про Заманчивая?? что заманилО так ентаго дипламата, что аж не смог устоять на своих дипло-принципах-патриотических??
кароче, на смену винницких пришли днепропетровские.
вынесут ногами вперед.
при первом же голосовании за амнистею для бамбаса и возврат приватбанка с укрнафтой.
ахахаха
Свободовец Ильенко:
"Саме час хоч трохи зайнятися собою, своїм життям і життям своєї родини, яка мужньо терпіла все це роками, але тепер нарешті заслужила трохи більше моєї уваги та участі в спільному житті.
Я хочу хоч трохи насолодитися життям приватної особи - бо в мене цього не було вже дуже давно, якщо і взагалі було колись)
Починається новий етап - і він точно буде не менш цікавим, ніж попередній. Треба рости, розвиватися, відкривати нове і йти лише вперед."
"ШвАбода" изначально финансировалась Клюевым..
задачей "ШвАбоды" было дискредитация "украинской идеи и украинского национализма", с чем "ШвАбода" успешно справлялась.. Скажем "швАбоде" остаточно прощавай!
А Ильенко - умница и порядочный человек, и на округе много людей его уважают.
Головне, серветками для себе запастить...
Чего добились они сами своим поведением, своей риторикой?
У Шария больше голосов. Зекоманда имеет претензии к закону о функционировании украинского языка.
А Ильенко не выражает беспокойства ситуацией в стране, собрался отдыхать.
Удачи,Андрей! .....уверен,что скоро снова увидим в ВР
А аренда офиса, джипы и прочее - откуда деньги, Зин ?
Почему в "Свободе" украинцы только внизу - среди расходного материала?
А в руководстве - другой народ (но с украинскими фамилями і щирою українською мовою).
Только Ильенко вместе с Зеленским уже наворовался, а этот ещё нет.
Кошулинского выдвинули на пост Президента просто что б не отвечать на неудобные вопросы своих же однопартийцев....
А это слияние с Нацдружинами?
Или это уже поглощение ?