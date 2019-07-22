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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:выборы (22802) Ильенко (193) Киев (17716) Яременко Богдан (3)

 Свободовец Ильенко признал поражение на своем округе: Поздравляю с победой кандидата от "Слуги народа" Яременко

Кандидат от ВО "Свобода" по 215 округу в Киеве Андрей Ильенко, который дважды избирался в парламент, поблагодарил всех, кто отдавал за него свои голоса и поздравил с победой представителя партии "Слуга народа" Богдана Яременко.

Об этом Ильенко написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Проигрывать надо достойно и спокойно. Поэтому поздравляю с победой Богдан Яременко. Жму руку и надеюсь, что 215 округ будет иметь достойного представителя", - говорится в его посте.

Ильенко также поблагодарил коллег по партии и всех своих избирателей.

"215 округ уже для меня родной. Я всегда буду рядом. И всегда буду на вашей стороне. Спасибо лучшей свободовской команде! Вы крутые!" - написал он.

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Свободовец Ильенко признал поражение на своем округе: Поздравляю с победой кандидата от Слуги народа Яременко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138890
 
   
 Топ комментарии
 
Богдан Васильевич Яременко - в прошлом: украинский дипломат. Генеральный консул Украины в Эдинбурге, генеральный консул Украины в Стамбуле. Майдановец. Я довольна мой округ)
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ще не самий гірший ваш слуга уродів...
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"ШвАбода" начиналась как партия фрик, как антогонист "партии рЫгЫонов"..
"ШвАбода" изначально финансировалась Клюевым..
задачей "ШвАбоды" было дискредитация "украинской идеи и украинского национализма", с чем "ШвАбода" успешно справлялась.. Скажем "швАбоде" остаточно прощавай!
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Богдан Васильевич Яременко - в прошлом: украинский дипломат. Генеральный консул Украины в Эдинбурге, генеральный консул Украины в Стамбуле. Майдановец. Я довольна мой округ)
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ще не самий гірший ваш слуга уродів...
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давольная ана!!!!!!!

все енто днепропетровская банда корбанов-филатовх и ихнева хазяина каламоскаго.

помним-слышали речи ентаго яременка.

а особенно ,где он с упоением рассказал, как корбан с укропом предложили ему Должность в партии укроп.

на вопрос журналиста, что за Должность была такая, сообщил,
что очччень Заманчивая.
что за терминология такая про Заманчивая?? что заманилО так ентаго дипламата, что аж не смог устоять на своих дипло-принципах-патриотических??

кароче, на смену винницких пришли днепропетровские.
вынесут ногами вперед.

при первом же голосовании за амнистею для бамбаса и возврат приватбанка с укрнафтой.

ахахаха
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Скоріш за все - новий голова комітету закордоних справ, замість Гані Гопко. Якщо ні - то хіба що замміністра, або й міністром. Якщо й тут ні - то буде простится у фракцію до Вакарчука. До ЄС - не піде, бо брехунів, підгавкувачів Г+Г туди не візьмуть.
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и стоило было блокировать работу избиркома????
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Ильенко никто не обвинял в блокировании работы избиркома. Не путайте разные округа и разных свободовцев.
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может ошибся я. вера читал, что "свободовцы" блокируют один из киевских избиркомов.
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Это было сообщение о 223м округе, а не о 215м.
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Прямо пост радости. В Украине наконец-то наступили хорошие времена, можно и отдохнуть.

Свободовец Ильенко:

"Саме час хоч трохи зайнятися собою, своїм життям і життям своєї родини, яка мужньо терпіла все це роками, але тепер нарешті заслужила трохи більше моєї уваги та участі в спільному житті.
Я хочу хоч трохи насолодитися життям приватної особи - бо в мене цього не було вже дуже давно, якщо і взагалі було колись)

Починається новий етап - і він точно буде не менш цікавим, ніж попередній. Треба рости, розвиватися, відкривати нове і йти лише вперед."
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Поедет на Мальдивы за отпускные от олигархов и *****.
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. Сволотівці обісралися. Якщо в Раді 7-го скликання в них було 35 депів, то в минулому складі - лише 5. В цьому - жодного. А нехай не колаборанствували би зі зрадниками штибу самодрочі зіміними-грішиними. А тут - ледь-ледь у держфінансування вписуються...
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Руководство Свободы, вы сволочи навредили украинскому национализму больше врагов Украины загнав украинсмкий национализм в электоральный подплинтус. Но не надейтесь - народ Украины знает, что вы, предатели, радуетесь, ибо получите от олигархов-паразитов и ***** денег, медалей и новую медиаподдержку для нового саботажа и вредительства украинскому национализму, подонки, бнять.
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Не все националисты кто ими подписуется. В партии Порошенко есть Вятрович и Парубий, вот они и есть настоящие украинские националисты.
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Ты, шо дурак? Вятрович платный потрошиный пропагандон, такой же как и тягнебок. А парубий такая же коррумпированная гнида как и потрох и так же за разграблением Украины прятался за вышиванку. Поэтому чем быстрее рядовые националисты сниму розовые очки, тем быстрее украинский национализм после разгрома его холуями олигархов тягнебоками, ярошами, билецкими, и холуями кремля фарион, мирошниченко.. - возродится!
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а где правильные националисты водятся?
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"ШвАбода" начиналась как партия фрик, как антогонист "партии рЫгЫонов"..
"ШвАбода" изначально финансировалась Клюевым..
задачей "ШвАбоды" было дискредитация "украинской идеи и украинского национализма", с чем "ШвАбода" успешно справлялась.. Скажем "швАбоде" остаточно прощавай!
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Шрек Баблокат и Олег Анатолиевич, зачем же вы лжете, вы - н и ч т о ж е ства. Не думаете, что за ложь придется отвечать перед высшими силами?

А Ильенко - умница и порядочный человек, и на округе много людей его уважают.
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"проигрывать надо достойно и спокойно" - уже и "свобода" над петрыком стёбается.
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С позиции победителя? Сколько там у "Свободы" процентов?
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Це ж висота! Чому б з неї не поплювати на тих, хто стоїть вище?
Головне, серветками для себе запастить...

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у свободы и так еще не плохой процент -- на уровне партии Шария
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та хоть и /0/. если уже даже такие, то правильную линия истерики выбрал бывший, шоб окончательно добить "своё дело" )))
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Тут как раз уместен классический вопрос: "А судьи кто?".
Чего добились они сами своим поведением, своей риторикой?
У Шария больше голосов. Зекоманда имеет претензии к закону о функционировании украинского языка.
А Ильенко не выражает беспокойства ситуацией в стране, собрался отдыхать.
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он сам себя осудил, запоров возможность страны использовать новый шанс вырваться из когтей моржовых братьев. его персональная вина за то, шо и с ним случилось. первый постсовковый през, у которого был админресурс и в победе которого мало кто по началу и сомневался. и которого позорно заменили на то что было, но только бы не он снова. ладно проиграл бы и отошёл. нет же ж. начал истерить метаться,.... нафиг он понабирал себе в поддержку кого попало с улицы? пусть теперь им спасиба и скажет. они налево и направо склоняли и склоняют всех кто не с ним. и закономерный результат - там где он и есть. ему пофик была и есть страна. его закусило на личном реванше. и он разделил страну. теперь только осталось третьей силе прийти, подобрать власть и властвовать.
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Я спрашивала о действиях, заявлениях и результатах на выборах партии "Свобода".
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Спасибо, Андрей, что всегда ты был, и есть и будешь патриотом Украины. Ты - гордость Украины! Такие не продаются, не меняют своих принципов и живут с Украиной в сердце! Удачи тебе во всём.
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Жаль. Ильенко будет не хватать в ВР. Один из не многих адекватных в ВР.
Удачи,Андрей! .....уверен,что скоро снова увидим в ВР
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нельзя сбрасывать со счетов вероятность прихода настоящих наци в политику страны,тк вряд ли СН оправдает выданный ему громадный кредит доверия..
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Вне всяких сомнений. Богдан Яременко, поздравляем!
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Звичайний перебіжчик, який був при всіх властях.
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На какие деньги живёт "Свобода", на чьи деньги Фротман (тягнибок) наел такую мордяку?
А аренда офиса, джипы и прочее - откуда деньги, Зин ?
Почему в "Свободе" украинцы только внизу - среди расходного материала?
А в руководстве - другой народ (но с украинскими фамилями і щирою українською мовою).
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а где правильные националисты водятся?
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Ну, давай говорить честно - вы оба от Зеленского
Только Ильенко вместе с Зеленским уже наворовался, а этот ещё нет.
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Язык с задницы вытягивай, когда простишь!
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Иудолиберасты выкинули националистов из политики, как пользованный предмет. Попользовали на майдане, в добробатах, против московского патриархата, а теперь беспрепятственно примут легалайз содомии и марихуаны, скупят за две копейки все земли и завезут иноземное население. Потому что греческая ирония на латыни означает инверсию, что есть сутью лукавого разума.
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мне одному кажется что свобода вообще самоустранилась с выборов и сконцентрировалась на бизнесе, начиная с Президентских выборов ?
Кошулинского выдвинули на пост Президента просто что б не отвечать на неудобные вопросы своих же однопартийцев....

А это слияние с Нацдружинами?
Или это уже поглощение ?
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Националисты думали, что переиграют чорта, за деньги иудоглобализаторской мафии пройдут во власть, но запрягать чорта не научились.
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а мне кажется, они рано одели "пиджаки с туфлями"
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Приходи в ПЁС, там всегда рады всякому гамну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвободовец Ильенко признал поражение на своем округе: Поздравляю с победой кандидата от "Слуги народа" Яременко
 
 
 
 
 
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