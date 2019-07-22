 Свободовец Ильенко признал поражение на своем округе: Поздравляю с победой кандидата от "Слуги народа" Яременко

Об этом Ильенко написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Проигрывать надо достойно и спокойно. Поэтому поздравляю с победой Богдан Яременко. Жму руку и надеюсь, что 215 округ будет иметь достойного представителя", - говорится в его посте.

Ильенко также поблагодарил коллег по партии и всех своих избирателей.

"215 округ уже для меня родной. Я всегда буду рядом. И всегда буду на вашей стороне. Спасибо лучшей свободовской команде! Вы крутые!" - написал он.

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