 "Слуга народа" опубликовала инфографику предположительного распределения мест в Раде

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко представил инфографику предположительного распределения мест в парламенте.
По его словам, в парламент от Слуги народа проходят от 125 до 127 кандидатов в депутатов по мажоритарке и 121 или 122 - по партийному списку.
"Так будет приблизительно выглядеть Верховная Рада", - прокомментировал Корниенко инфографику.
"В целом у нас сейчас распределение 416 мандатов, но вообще их 426, и за счет этого цифра будет меняться", - сказал он.
Напомним, по состоянию на 10:45 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 50,01% электронных протоколов. Согласно результатам обработки 50,01% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42.44% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12.87%, "Европейская солидарность" – 8.65%, ВО "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" – 6.39%.
Ну выбрал охлос эту срань, ну дальше что? А то, что на самом деле должно вызывать ужас и трепет у людей, с нормальным сознанием и умом - это тоталитаризм. А видя как мининаполеон себя ведет и что уже творят его люди.... только дэбил и кацапские тролли могут радоваться... Ура, у нас вылупился маленький, жлобский диктатор.
Когда все прозреют?
проходять двоє від СН,Троє від голосу і купа "гречкосіїв"
Галицькі злодії Кіт,Дубневичі,Батенко,Бондар знову у Раді..(
Не знаю что будет, но чего не будет, так єто прикорьітньіх договорняков в зРаде.
95% коментів про те який поганий Порошенко, і який він мародер. От уж дійсно "проплачено наперьод".
Буде з кого спитати конкретно.
Куево. Следующие придут "военные". Ну это как всегда..будет ХУНТА.
Посмотрите на историю всех стран, где и как это происходило.
Хотя возможно у нас будет не так????Мы особенные? Не думаю.
Испанская компания Toulousse Investments SL, которая принадлежит семье Олега Свинарчука-Гладковского, близкого друга и бизнес-партнера Петра Порошенко, в марте 2019 года приобрела государственные облигации Испании на сумму 600 млн евро.
Об этом со ссылкой на свой источник, близкий к Службе внешней разведки РФ, сообщает телеграмм-канал Кремлевский безБашенник.
это не выборы а Битва под Аустерлицем какая то
а Вова точно не Бонапарт?
На эту минуту подсчета партия Президента уже имеет самостоятельное большинство…
Вакарчук поставил условия входа в коалицию. Красные линии, принципы, пост Премьер-министра.
Возьмём такой теоретический случай. Например, ты (собирательный образ) очень сильно тупой. Очень очень тупой, просто сильно. Ты и сам точно знаешь, что ты тупой, подтверждал для себя это много раз, слышал об этом от окружающих и сталкивался с этой проблемой в прямых эфирах. И вот как ты, такой очень тупой, можешь произносить фразу «я готов к должности Премьер-министра»?
🤣🤣🤣
ПОЗДРАВЛЯЮ!
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Сепары, дети НКВДистов убивавших украинцев, любители Мордора большинством зашли в Раду.