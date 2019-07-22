EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  17133  168
Все про:ВР (23189) парламент (858) Слуга народа (143) Корниенко (10)

 "Слуга народа" опубликовала инфографику предположительного распределения мест в Раде

В президентской партии по итогам выборов рассчитывают на 255 мест в новой Верховной Раде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко представил инфографику предположительного распределения мест в парламенте.

По его словам, в парламент от Слуги народа проходят от 125 до 127 кандидатов в депутатов по мажоритарке и 121 или 122 - по партийному списку.

"Так будет приблизительно выглядеть Верховная Рада", - прокомментировал Корниенко инфографику.

"В целом у нас сейчас распределение 416 мандатов, но вообще их 426, и за счет этого цифра будет меняться", - сказал он.

Напомним, по состоянию на 10:45 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 50,01% электронных протоколов. Согласно результатам обработки 50,01% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42.44% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12.87%, "Европейская солидарность" – 8.65%, ВО "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" – 6.39%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости

Слуга народа опубликовала инфографику предположительного распределения мест в Раде 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138889
 
   
 Топ комментарии
 
Побыли 5лет украинцами, со стороны даже казалось,что состоялась нация, готовая отстаивать свою землю, нация, которую начали уважать в мире
Но к сожалению это была лишь иллюзия
Большинство так и осталось малороссами и совками, уставшими на диванах от войны и жаждущих халявы, да рюзьге ватник - Baks13. RU?
 показать весь комментарий
 
Взял бы во внимание, но всё что Вы с коллегами говорили последние пол года оказалось враньем. Именно потому порошенковские 24% сейчас стали 7%. Мировіе лидері приняли Зеленского, путин не напал, армия не сбунтовалась, $ не по 100 и т.д. С каждым вашим постом люди всё больше убеждаются что пэтя подлый циничный врун.
 показать весь комментарий
 
в Украине началась перестройка. Каким должен быть результат главный архитектор перестройки Коломойский рассказал сразу же по приезду из Израиля.Он его назвал красивым иностранным словом.В конце тоннеля должен стоять-как у новобранца-но не штык.Стоять должен дефолт.А дефолт это как бы пропуск в коммунизм по Марксу.От каждого по способностям, каждому по потребностям. Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
та да , вы ж "элита" , а остальные "быдло" ...
 показать весь комментарий
 
 
лапки тут абсолютно зайві, зе-малороска..
 показать весь комментарий
 
 
На Львівщині соя продула Вакарчуку! Найщіріші вітання!!!
 показать весь комментарий
 
 
пете пора подумать об эффективности работы порохоботов...с оргвыводами))))))))))))))))))))) "Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді - Цензор.НЕТ 3850
 показать весь комментарий
 
 
снимет с довольствия...))))))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Чему радоваться? Казалось бы... Но дэбилам не впервой, они смеются с пальца... ну то есть с 95 квартала, который за последнее время скатился до тупого юмора, даже ниже смешного, но... но быдло ржет, нет, конечно же юмор сугубо личное дело, есть основные типы умора, которые прижились или используются разными нациями, можно разделить английский юмор, Бенни Хилл, Мр Бин... есть французский, Ришар, Бун, Пульворд(хоть он бельгиец), есть американский... тут же, дно, дно юмора, который взяли и сплели из этих основных стилей и создали Квартал... все худшее из стилей, каверканье, кривляние, смех над физическими недостатками, над слабостями... и выдали быдлу напоржать!

Ну выбрал охлос эту срань, ну дальше что? А то, что на самом деле должно вызывать ужас и трепет у людей, с нормальным сознанием и умом - это тоталитаризм. А видя как мининаполеон себя ведет и что уже творят его люди.... только дэбил и кацапские тролли могут радоваться... Ура, у нас вылупился маленький, жлобский диктатор.

Когда все прозреют?
 показать весь комментарий
 
 
В Харьковской области победили мажоритарщики от "Слуги народа" в десятке округов из 14 (предварительно). Я в шоке. Я сама голосовала за "слугу народа", но думала, Святаш, Мисик и подобные все равно победят. Вот это достали наш народ за последние года и регионалы, и петюшки.
 показать весь комментарий
 
 
на Львівщині інша ситуація стратегічно..
проходять двоє від СН,Троє від голосу і купа "гречкосіїв"
Галицькі злодії Кіт,Дубневичі,Батенко,Бондар знову у Раді..(
 показать весь комментарий
 
 
Грубо говоря, народ всю старую бьідлоєлиту вьібросил на свалку истории и сделал практически полную перезагрузку.
Не знаю что будет, но чего не будет, так єто прикорьітньіх договорняков в зРаде.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
будет монодоговорняк. точнее монораспил. абсолютная Бенесуєла.
 показать весь комментарий
 
 
Будет и моноответственность, а то вечно крайних найти не могут, всем "яйца" мешают.
 показать весь комментарий
 
 
Новина: "Слуга народа" опубликовала инфографику предположительного распределения мест в Раде.

95% коментів про те який поганий Порошенко, і який він мародер. От уж дійсно "проплачено наперьод".
 показать весь комментарий
 
 
Вы порохоботы так и не смогли понять за вечным лизанием петиной дупы, что народ на политической арене сейчас интересует больше всего две вещи. Сколько мест наберет СН и как будут драть петю, который довел страну до ручки. Тема пети будет продолжаться постоянно до тех пор, пока его не посадят с конфискацией.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто нема в країні більше роботи. Нема війни, нема полонених, нема роботи по євроінтеграції, нема проблем в економіці, нема проблем з інфраструктурою та інвестиціями. Одна проблема це Порошенко? От саме це й приздводить до розпачу, що "зєлєфани" як більшовики, і одна у них проблема це "врагі народа". Яких треба перевішати. От тільки більшовики перевішали, а "рай на землі" так і не з'явився, а стався голодомор і повний коллапс. Ну ну, продовжуйте.
 показать весь комментарий
 
 
Интерестно вылетить ли Зе через 5 лет с треском на следующих президенских выборах повторив судьбу Ющенко и Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Ні, через 3 роки, патріоти будуть класти життя на Майдані, щоби цю потвору прибрати, а 73%, засунувши язики у дупу, будуть відморожуватись і казати, що вони за Зе не голосували.
 показать весь комментарий
 
 
Какие выборы через пять лет! Если это свора сумеет удержаться, то о выборах можна забыть! История повторяется!
 показать весь комментарий
 
 
Таким образом, золотая карта отменяется. Раскатавшим губы, в предвкушении должности - мои искренние соболезнования. Облом.
 показать весь комментарий
 
 
Навпаки, чітко визначилась политсила, що буде нести відповідальність.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, так и хорошо. Одним облом в торгах, а другим ответственность и спрос. На других не спишешь.
 показать весь комментарий
 
 
В принципі да, народ йому дав картбланш і нема сенсу сперечатись, хай працює.
 показать весь комментарий
 
 
І це чудово.
Буде з кого спитати конкретно.
 показать весь комментарий
 
 
Первый раз с вами соглашусь. Будет с кого конкретно спросить , ведь до этого не было с кого спрашивать несмотря на большинство в раде , так называемую "коалицию", кума - прокурора и дальше всех с кого нельзя спросить по списку.
 показать весь комментарий
 
 
Очень спрашивали со Сталина или сейчас спрашивают с Ким Чен Ина? Не будьте наивными! Тем более, этой власти есть куда сваливать при необходимости. Не зря же заговорили о двойном гражданстве!
 показать весь комментарий
 
Раньше не с кого было спросить? Петр неприкоснавеный он как мессия, император, владыка и просто лучезарный человечек
 показать весь комментарий
 
 
ну и что что ЗЕ? Что у них напрацювано по законам? Что у них по премьеру в экономике? Что у них и т.д. и т.п. .... Ответ - Никуя.
Куево. Следующие придут "военные". Ну это как всегда..будет ХУНТА.
Посмотрите на историю всех стран, где и как это происходило.
Хотя возможно у нас будет не так????Мы особенные? Не думаю.
 показать весь комментарий
 
Что вы так спешите? Уже и хунту напророчили... Будет вам и белка, будет и свисток.
 показать весь комментарий
 
При любых раскладах СН с партнёрами будет иметь конституционное большинство для принятия новой Конституции или изменений!С учётом того ,что будут посадки алчных депутатов,представительство молодёжи в Раде увеличится.
 показать весь комментарий
 
 
Это очень плохой сценарий для Пети. Он же бросил все на депутатство, надеясь спрятаться в Раде. Шо дольше? Ростов?
 показать весь комментарий
 
 
Мальдивы любят молодых, здоровых и богатых. А в активах у петра к тому времени будет лишь пошлая поговорка - бедность не порок.
 показать весь комментарий
 
Дату будь ласка, коли вже той клятий Петро буде за гратами?
 показать весь комментарий
 
На черный день он награбил..Вариант -получить гражданство Израиля.Тот никогда не выдаст.
 показать весь комментарий
 
Федь, трохи включи розум, Ротшильди вже своє награбували 250 років тому, вони не візьмуть чорні фінанси в управління.
 показать весь комментарий
 
Іспанія.

Испанская компания Toulousse Investments SL, которая принадлежит семье Олега Свинарчука-Гладковского, близкого друга и бизнес-партнера Петра Порошенко, в марте 2019 года приобрела государственные облигации Испании на сумму 600 млн евро.
Об этом со ссылкой на свой источник, близкий к Службе внешней разведки РФ, сообщает телеграмм-канал Кремлевский безБашенник.
 показать весь комментарий
 
 
Испания - страна из которой депортируют по решению суда. Пиночет - не ровня нашему ворюге - и того выдали. Так шо - не вариант.
 показать весь комментарий
 
Можно бесконечно смотреть как горит костер, как течет ручей и как ноет порохобот
 показать весь комментарий
 
 
уже 248 мест
это не выборы а Битва под Аустерлицем какая то
а Вова точно не Бонапарт?"Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді - Цензор.НЕТ 6763
 показать весь комментарий
 
 
Передайте Вакарчуку, что «он в коалиции НХ не нужен».
На эту минуту подсчета партия Президента уже имеет самостоятельное большинство…

Вакарчук поставил условия входа в коалицию. Красные линии, принципы, пост Премьер-министра.
Возьмём такой теоретический случай. Например, ты (собирательный образ) очень сильно тупой. Очень очень тупой, просто сильно. Ты и сам точно знаешь, что ты тупой, подтверждал для себя это много раз, слышал об этом от окружающих и сталкивался с этой проблемой в прямых эфирах. И вот как ты, такой очень тупой, можешь произносить фразу «я готов к должности Премьер-министра»?
🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
Дык, сама эта фраза илюстрировала ху из ху Вакарчук не меньше эпических дебатов его же с Юлей.
 показать весь комментарий
 
 
ВЫ не правы.Нужно конституционное большинство.И оно будет.А Правительство -часть дела.Если Зе не потянет,вынесут вместе с забором . на мусорку.Дела покажут уже к концу августа.Но вьетнамцев Украине надо готовиться принимать.Не только торговцев,но и работяг.Как по мне -прекрасный народ,прекрасные люди,с нашими почти не смешивается.
 показать весь комментарий
 
Результат выборов - просто разгромный для нашей Ылиты! Позорище, что не нашлось достойных спецов и патриотов Украины, способных противостоять партии неофитов. Одна надежда, что в ходе работы Зе станет подчищать хвосты, меняя своих скороспелых депутатов, не имеющих перспективы на достойное представление в ВР, меня на более грамотных и достойных. Тактика была верная - застолбить максимум мест в парламенте, учитывая неготовность многих иных занять эти места. Короче, Украина на низком старте - или к рывку тотальных перемен во всём, или очередного грандиозного разочарования. Думайте, действуйте, команда Зе, - на кону судьба Украины.
 показать весь комментарий
 
 
ПЕСики лают ,а караван идёт))) Скоро в кинотеатрах Украины "Исход Порохоботов из соцсетей" "Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді - Цензор.НЕТ 6632
 показать весь комментарий
 
 
Вот этого точно не будет. Гадить везде и всегда Украине, из любой щели - лозунг ПЕСьей команды. Тырить и гадить - вся их сущность. Если тырить не дадут, остаётся одно - гадить.
 показать весь комментарий
 
Вот теперь,никто не сможет сказать, что ему что-то мешало
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо ПРОХОБОТАМ И ЖОПОБЛОКОБОТАМ за этот результат выборов Вы очень много сил для этого приложили: - Своим высокомерием ,ненавистью к инакомыслящим, своеи продажностью, своим говномётством. Спасибо Вам за это огромное "Слуга народу" опублікувала інфографіку можливого розподілу місць у Раді - Цензор.НЕТ 6288
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
интересно ... какие законы будут принимать эти наркоманы ?)))
 показать весь комментарий
 
176 мест по мажоритарке на данный момент.
 показать весь комментарий
 
Нормально, вже не скажуть що хтось заважає.
 показать весь комментарий
 
Будем вважати що ми представились один одному.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Третий этап возвращения Украины в состав РФ прошел успешно!
ПОЗДРАВЛЯЮ!
============
Сепары, дети НКВДистов убивавших украинцев, любители Мордора большинством зашли в Раду.
 показать весь комментарий
 
Собаче життя... Щоб жити, тобі потрібно бути псом, жіночої статті, який служить і подає голос.....
 показать весь комментарий
 
У нас теж переміг від слуги народу. Хоч я голосував за ЄС і Міщенка, бажаю новій команді успіхів у розбудові України. Боюсь, що зразу після формування Верховної Ради, з СН можуть відколотися кілька десятків обдурених любітєлів рузьге міра. Тому для коаліції їм потрібно буде заручитись підтримкою Голоса. Маю надію, що СН не буде виконувати обіцянок для мірлюбойценів, любителів шари, дешевого газу, рузьгих язиков, а буде працювати на користь України.
 показать весь комментарий
 
Мародерская солидарность 22 места. Ахахаха)) Место найдется только сыночку паре шестерок, и семье Луценко))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" опубликовала инфографику предположительного распределения мест в Раде
 
 
 
 
 
 вверх