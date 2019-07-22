 РФ засекретила все данные об экономической активности на территории оккупированного Крыма, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии "Главкому" министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, все уже прекрасно поняли, что в сегодняшнем состоянии Крым пока движется в никуда.

"Они (россияне. – Ред.) даже засекретили все данные об экономической активности на территории Крыма. То есть, оно никак не работает. Я так понимаю, что многие из тех, кто в 2014 году занимал разные позиции, теперь поняли, что все люди, которые там что-то делают, - это парашютисты из России", - отметил он.

Поддержание внутренней стабильности на оккупированном украинском полуострове является для России не только "вопросом Крыма", но и вопросами Кавказа, религиозного и национального баланса, считает глава МИД.

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Напомним, 16 марта 2014 года состоялся псевдореферендум о статусе Крыма. Президент Российской Федерации Владимир Путин через два дня объявил о так называемом "присоединении" украинского полуострова к РФ. Мировое сообщество не признало результаты голосования на незаконном "референдуме".