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 Сегодня последний день подачи электронных заявлений для поступления в вузы

Прием заявлений и документов от абитуриентов о поступлении в высшие учебные заведения для желающих получить степень бакалавра продлится до 18 часов 22 июля.

График вступительной кампании в вузы обнародовали на сайте Министерства образования и науки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Прием электронных заявлений для абитуриентов, поступающих на основе сертификатов ВНО, заканчивается в 18:00. В 2019 году абитуриенты могут подать не менее 7 заявлений на 4 специальности. При этом до 26 июля высшие учебные заведения должны обнародовать рейтинговый список абитуриентов по ВНО и квотами 1, 3, 4.

Выполнить требования к зачислению на бюджетные места абитуриенты должны до 31 июля. Для этого они должны принести в выбранный вуз, который предоставил им рекомендацию для зачисления на бюджет, соответствующие документы: копию документа, удостоверяющего личность, оригинал документа об образовании и приложение к нему, копию военно-учетного документа, сертификаты ВНО, 4 цветные фотографии 3х4 см, другие документы, предусмотренные правилами приема у конкретного учреждения высшего образования.

Зачисление на бюджетные места должен состояться не позднее 12 часов 1 августа, обнародование списка рекомендованных на контрактную форму обучения - не позднее 1 августа. Перевод на вакантные бюджетные места — не позднее 9 августа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Абитуриенты подали больше всего заявлений на специальности "Право" и "Филология", "Менеджмент", "Среднее образование" и "Компьютерные науки"

Источник: https://censor.net.ua/n3138884
 
 
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а шо? зараз в вуз екзамени не тра здавати?
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тра - это что такое? Экзамены экзаменами, а речь видимо про подачу документов на поступление.
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