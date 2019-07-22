 Замены в составе избиркомов не отразились на точности установления результатов голосования, - замглавы ЦИК Радченко

"В этот раз ЦИК демонстрирует чудесную скорость обработки данных... На президентских выборах скорость была даже немного меньше, но сейчас у нас два избирательных бюллетеня и комиссии работают в два раза с большей интенсивностью", - сказал Радченко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, несмотря на то, что в участковых и окружных избирательных комиссиях было много замен членов комиссий, это не отразилось на скорости и точности установления результатов голосования.

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Как отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, во вторник в ЦИК начнут поступать первые протоколы с мокрыми печатями.

"В ближайшее время мы ожидаем уже получение протоколов в бумажной форме, надеюсь, что завтра уже будут первые протоколы с мокрыми печатями, и мы перейдём к установлению завершения итогов голосования", - сказала Бернацкая.