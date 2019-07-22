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 Политика Украины
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 Замены в составе избиркомов не отразились на точности установления результатов голосования, - замглавы ЦИК Радченко

Центральная избирательная комиссия демонстрирует высокую скорость обработки результатов голосования на внеочередных выборах в народные депутаты, отмечает заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

"В этот раз ЦИК демонстрирует чудесную скорость обработки данных... На президентских выборах скорость была даже немного меньше, но сейчас у нас два избирательных бюллетеня и комиссии работают в два раза с большей интенсивностью", - сказал Радченко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, несмотря на то, что в участковых и окружных избирательных комиссиях было много замен членов комиссий, это не отразилось на скорости и точности установления результатов голосования.

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Как отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, во вторник в ЦИК начнут поступать первые протоколы с мокрыми печатями.

"В ближайшее время мы ожидаем уже получение протоколов в бумажной форме, надеюсь, что завтра уже будут первые протоколы с мокрыми печатями, и мы перейдём к установлению завершения итогов голосования", - сказала Бернацкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3138882
 
 
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Пардоньтє, але населення вибрало не відкриту русню. Це ми бачимо замасковані мотиви. Маси бачать легкий варіант розвитку, але окремої України. Тому срущих на Україну зі сторони посилаю нах. Достали закопувать живцем та презирливо цикать
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страдай соевая гнойная падаль, мы еще вас всех сейчас и раскуркулим. Отнимем то что за годы войны твоя гнойная свинья со своими свинарчкуками накрала. Мрази.
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Найбрехливіші вибори в Україні - літо 2019. Ще таких підтасовок не було.
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Педро получил вожделенный мандат. Теперь его так просто на нагретую еще папой койку в тюрьме не определишь. А как, кстати, его папа уголовник героем Украины стал?
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Зеленая сопля, учитывая тот мусор, который завели нарко Узеленские в ВРУ, как бы победа не оказалась пирровой
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В дійсності, найпопулярніший політик в Україні Порошенко. Так насолив усім - що ляпнувся як гівно в унітаз. Наука всім олігархам, що йдуть в політику.
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жирафа всі мрії приводять чомусь в сраку - якась дивна тяга.
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и продолжает брехать о ЕС. Вот только таких свиней в ЕС в тюрьме держат. КАк и его воровитого Каноненко.
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ЗЕбіли коли знов почнуть скиглити, можна спокійно слати нах@й - не помилишся.. Свої скиглити не будуть, так?
Ну тепер-то ворог не в кремлі..., так русня?
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А кто-нибудь из петиков наблюдает за подсчетом голосов? Там у СН уже 247 мест! Замены в составе избиркомов не отразились на точности установления результатов голосования, - замглавы ЦИК Радченко - Цензор.НЕТ 5310
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамены в составе избиркомов не отразились на точности установления результатов голосования, - замглавы ЦИК Радченко
 
 
 
 
 
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