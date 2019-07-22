 Политики пытаются легализовать пребывание на избирательных участках или дополнительных наблюдателей, или "титушек", - НСЖУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЖУ.

"Политики пытаются легализовать пребывание на избирательных участках или дополнительных наблюдателей, или "титушек". Но эти удостоверения "временных корреспондентов" изготавливают реальные редакторы зарегистрированных СМИ. Этим они и дискредитируют нашу профессию и способствуют возможным избирательным нарушениям", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

По информации НСЖУ, в регионах зафиксировано несколько подобных случаев.

Так, граждане с временными журналистскими удостоверениями внештатных корреспондентов газеты "Автограф" и коммунальной Кременчугской городской телерадиокомпании присутствовали на избирательных участках Кременчуга. Они называли себя "работниками прессы", но не могли ответить на вопрос, какие темы ранее освещали на телевидении или в газетах.

В Золотоноше Черкасской области лица в камуфляже посещали избирательные участки и демонстрировали удостоверения внештатных корреспондентов местной газеты "Златокрай".

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В Донецкую область не пустили автобусы с псевдожурналистами, которые ехали туда на "экскурсию" в день выборов в Верховную Раду Украины. Об этом сообщил во время брифинга заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонис.

Городской голова Ивано-Франковска Роман Марцинкив и его первый заместитель Николай Витенко, по сообщению наблюдателей ОПОРы, посещали участковые избирательные комиссии, аргументируя свою возможность находиться на участках наличием журналистских удостоверений.

В городе Коростень Житомирской области на участках задержали четырех человек с удостоверениями журналистов ООО "Телерадиокомпания "Житомирские новости" и партийной газеты "Солидарность". В полиции еще проверяют законность удостоверений. Но начальник главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко сообщил, что "предварительной проверкой было установлено, что они никакого отношения ни к одному средству массовой информации не имеют. И удостоверение были фальшивые - у двоих они были с одинаковыми серийными номерами. Поэтому мы с уверенностью утверждаем, что это никакие не журналисты, это мошенники".

Уже после окончания голосования в помещение окружной избирательной комиссии №30 в городе Каменское Днепропетровской области прибыла группа из 20 молодых людей, у каждого из которых были удостоверения журналистов газеты "Событие сегодня". Как уточнила Елена Тимченко, пресс-офицер Каменского отдела полиции, непосредственно на заседание окружкома пропустили только двоих. Впоследствии вся группа покинула помещение.

Напомним, что ранее Национальный союз журналистов Украины призвал руководителей СМИ бойкотировать предложения политических штабов о выдаче редакционных удостоверений посторонним лицам. Злоупотребление правами работников СМИ на доступ к избирательным участкам дискредитирует работу настоящих журналистов и может расцениваться как преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

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