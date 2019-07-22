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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Незначительные нарушения на выборах не повлияли на ход голосования, - ОПОРА

Нарушения на внеочередных выборах в Верховную Раду не имели системного характера и не повлияли на ход голосования, а также на подведение итогов.

Об этом сказала председатель правления сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Системных нарушений, которые повлияли бы на ход голосования, а также результат подсчета голосов, по состоянию на этот час нами не выявлено. Тем не менее, это не значит, что по ходу голосования и на этапе подведения итогов нарушений как таковых не было", - сказала Айвазовская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 50.24% протоколов: "Слуга народа" - 42.44%, "ОП - За життя" - 12.87%, "Европейская Солидарность" - 8.65%, "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" - 6.39%. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3138877
 
 
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«Дмитро "Калинчук" Вовнянко

13 год

Від усієї душі хочу привітати коаліцію ВО«Свобода», «Нацкорпусу» та ПС Яроша з феєричним результатом на цих виборах. Це дивовижно - скотитися в програмі до повного популістичного лівачизму, влаштовувати бійки з порохоботами, іграшковими свинями боротися з «мародерами», аби... «мародери» зайшли в парламент, а ви скопом отримали менше за «Партію Шарія»! Вітаю хлопчики! Ви того гідні!»

І заперечити нічим...

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Нах допустили Шария к выборам ???? 😬
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А до тих 3,2 % що за нього голосувало питань нема?
Доречі скільки мільонів долларів йому виплатять з наших кишень, як партії що подолала 2% барьєр?
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38 миллионов гривен ежегодно... 😬 Прекращаю платить налоги.
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Тебе Шарий помешал больше 8,6% набрать?
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Кто бы мог подумать что "Квартал-95" - банкроты. Дорогие малоновороссы (лохторат "Квартала" то есть), поймите: Беня пришёл к власти не для того чтобы вас осчастливить. Он пришёл чтобы вас выдоить досуха и вывесить на просушку. Беня улетит в Герцлию потом, а вы будете в помойках рыться, вспоминая как оно было хорошо при долларе за 25.
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Шо ж ты земляков своих австралийских не съагитировал, дерутся?
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Диаспора - народ жёсткий и практичный. Они не участвуют в безнадёжных проектах, типа "Украина из Квартала".
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Соя, сиди в своей Австралии, и не воняй, Ваши рыла уже свинные за 5 лет уже всем *********
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Что-то вы там плохо голосовали.
На зарубежных округах тоже Зеленский побеждает.
Как ты это можешь пояснить?
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Из 25% осталось 9% за два месяца. Прекратите так активно вымирать, трудотерапия лучше!
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Это прекрасно! А где сейчас председатель ОВК по 94 округу? Арестован или ждёт Героя Украины?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНезначительные нарушения на выборах не повлияли на ход голосования, - ОПОРА
 
 
 
 
 
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