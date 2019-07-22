 Незначительные нарушения на выборах не повлияли на ход голосования, - ОПОРА

Об этом сказала председатель правления сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Системных нарушений, которые повлияли бы на ход голосования, а также результат подсчета голосов, по состоянию на этот час нами не выявлено. Тем не менее, это не значит, что по ходу голосования и на этапе подведения итогов нарушений как таковых не было", - сказала Айвазовская.
13 год
Від усієї душі хочу привітати коаліцію ВО«Свобода», «Нацкорпусу» та ПС Яроша з феєричним результатом на цих виборах. Це дивовижно - скотитися в програмі до повного популістичного лівачизму, влаштовувати бійки з порохоботами, іграшковими свинями боротися з «мародерами», аби... «мародери» зайшли в парламент, а ви скопом отримали менше за «Партію Шарія»! Вітаю хлопчики! Ви того гідні!»
І заперечити нічим...
Доречі скільки мільонів долларів йому виплатять з наших кишень, як партії що подолала 2% барьєр?
На зарубежных округах тоже Зеленский побеждает.
Как ты это можешь пояснить?