 Незначительные нарушения на выборах не повлияли на ход голосования, - ОПОРА

Об этом сказала председатель правления сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Системных нарушений, которые повлияли бы на ход голосования, а также результат подсчета голосов, по состоянию на этот час нами не выявлено. Тем не менее, это не значит, что по ходу голосования и на этапе подведения итогов нарушений как таковых не было", - сказала Айвазовская.

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